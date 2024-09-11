Латвія хоче обмежити купівлю землі для росіян

Урядова коаліція Латвії погодила ухвалення закону, який обмежить можливості росіян купувати землю в країні.

Як пише LSM, голова фракції "Нова єдність" у латвійському парламенті Едмундс Юревичс заявив, що коаліція "концептуально погодилася" ініціювати в країні обмеження для громадян Росії за прикладом Фінляндії, передає Європейська правда.

"Разом з партнерами по коаліції та експертами ми оцінимо, як найкраще на законодавчому рівні обмежити можливості громадян Росії купувати нерухомість в Латвії", – додав він.

Наразі деталі пропозиції не відомі, а для набуття рішенням чинності потрібне рішення парламенту Латвії.

У Фінляндії, приклад якої прагне наслідувати Рига, ще з 2020 року для купівлі нерухомості іноземцями потрібне схвалення Міністерства оборони.

Як повідомлялося, уряд Фінляндії заборонить більшості російських громадян купувати нерухомість. Це викликано захистом національної безпеки. Міноборони Фінляндії вже заблокувало три угоди з нерухомістю через загрозу національній безпеці, одна з них була пов'язана з компанією з "російською участю".