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Новини
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Фінляндія заборонить росіянам купувати нерухомість

Фінляндія

Уряд Фінляндії заборонить більшості російських громадян купувати нерухомість. Це викликано захистом національної безпеки.

Про це заявив фінський міністр оборони Антті Хакканен, передає The Moscow Times.

Законопроєкт передбачає заборону на купівлю нерухомості для осіб з подвійним російсько-фінським громадянством, а також росіян, які постійно проживають у Фінляндії чи інших країнах ЄС.

Голосування відбудеться у парламенті після консультацій із експертами.

"Ці правила покликані запобігти можливому ворожому впливу на Фінляндію", – сказав Хакканен під час пресконференції.

Фінляндія вже відстежує приблизно 3,5 тис. об'єктів нерухомості, які мають російських власників, додав міністр оборони, не повідомивши деталей.

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Як повідомлялося, Міноборони Фінляндії вже заблокувало три угоди з нерухомістю через загрозу національній безпеці, одна з них була пов'язана з компанією з "російською участю".

Нагадаємо, у 2022 році, після початку повномасштабної війни з Україною росіяни продовжували скуповувати квартири у Фінляндії, поки туди ще можна було в'їжджати по турвізах, і уклали 282 угоди.

Після того, як влада Фінляндії закрила кордон для мандрівників з Росії з 30 вересня 2022 року, попит упав: за весь 2023 рік росіянам продали всього 64 об'єкти нерухомості.

Наприкінці листопада у ЗМІ називали цифру в 116 об'єктів, зазначаючи, що 16% угод було укладено громадянами, які проживають у РФ, а частину об'єктів купили російські компанії.

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році Фінляндія запровадила обмеження на придбання росіянами нерухомості поблизу стратегічно важливих об'єктів. При цьому закон не стосувався купівлі квартир.

Автор: 

нерухомість (540) росія (14184) Фінляндія (335)


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Топ коментарі
+1
Якшо фіни піклуються захистом національної безпеки, то їм тре не тільки заборонити, а й ліквідувати на протязі, скажімо, трьох місяців кацапську нерухомість та будь який бізнес у державі. Це й буде доволі надійна гарантія безпеки. З перебуванням туристів з кацапії вони вже визначилися.
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02.09.2024 15:52
+1
звісно. Їжу будуть красти.
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02.09.2024 16:03
+1
Не "красти", а "брать бєсплатно"..

Коли хтось жаліється, що його пограбували, кацапи ніколи не запитують: "що вкрали". Вони питають: "а чьто взялі"'
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02.09.2024 16:13
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В ***** за урал!
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02.09.2024 15:10 Відповісти
потрібно також заборонити ії продавати ))
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02.09.2024 15:11 Відповісти
я б ще заборонив би їм купувати їжу у Фінляндії.
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02.09.2024 15:18 Відповісти
А вони скажуть, що вони (покупці) глухонімі.
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02.09.2024 15:53 Відповісти
Це їх не зупинить.
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02.09.2024 16:01 Відповісти
звісно. Їжу будуть красти.
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02.09.2024 16:03 Відповісти
Не "красти", а "брать бєсплатно"..

Коли хтось жаліється, що його пограбували, кацапи ніколи не запитують: "що вкрали". Вони питають: "а чьто взялі"'
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02.09.2024 16:13 Відповісти
так. Це кацапський старояз.
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02.09.2024 16:18 Відповісти
Мова - віддзеркалення менталітету.
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02.09.2024 16:38 Відповісти
ще мені згадується "в гастраномє доктарскую вибрасілі".
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02.09.2024 17:42 Відповісти
Я рано навчився читати.
І вихователька в дитсадку дякувала моїй матері: "Как харашо, чьто ваш мальчік умєєт чітать. Как что в маґазіне "вибросілі" - я єму книжку в руки, он дєтям читаєт, а я - в очєрєдь..."
50-ті минулого сторіччя.
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02.09.2024 20:27 Відповісти
я ввзагалі в 60-ті вважав, що кругом мене існує дві мови - одна, на якій я розмовляв з дідом та бабусею, а інша, на якій надруковані газети і книги. А через три роки мене увезли у столичну школу, і все стало на свої місця))
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02.09.2024 22:44 Відповісти
Якшо фіни піклуються захистом національної безпеки, то їм тре не тільки заборонити, а й ліквідувати на протязі, скажімо, трьох місяців кацапську нерухомість та будь який бізнес у державі. Це й буде доволі надійна гарантія безпеки. З перебуванням туристів з кацапії вони вже визначилися.
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02.09.2024 15:52 Відповісти
Партньори па НАТО не дозволять. Бо це буде екскалація.
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02.09.2024 16:05 Відповісти

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