Фінляндія заборонить росіянам купувати нерухомість

Уряд Фінляндії заборонить більшості російських громадян купувати нерухомість. Це викликано захистом національної безпеки.

Про це заявив фінський міністр оборони Антті Хакканен, передає The Moscow Times.



Законопроєкт передбачає заборону на купівлю нерухомості для осіб з подвійним російсько-фінським громадянством, а також росіян, які постійно проживають у Фінляндії чи інших країнах ЄС.



Голосування відбудеться у парламенті після консультацій із експертами.



"Ці правила покликані запобігти можливому ворожому впливу на Фінляндію", – сказав Хакканен під час пресконференції.



Фінляндія вже відстежує приблизно 3,5 тис. об'єктів нерухомості, які мають російських власників, додав міністр оборони, не повідомивши деталей.

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Як повідомлялося, Міноборони Фінляндії вже заблокувало три угоди з нерухомістю через загрозу національній безпеці, одна з них була пов'язана з компанією з "російською участю".

Нагадаємо, у 2022 році, після початку повномасштабної війни з Україною росіяни продовжували скуповувати квартири у Фінляндії, поки туди ще можна було в'їжджати по турвізах, і уклали 282 угоди.

Після того, як влада Фінляндії закрила кордон для мандрівників з Росії з 30 вересня 2022 року, попит упав: за весь 2023 рік росіянам продали всього 64 об'єкти нерухомості.

Наприкінці листопада у ЗМІ називали цифру в 116 об'єктів, зазначаючи, що 16% угод було укладено громадянами, які проживають у РФ, а частину об'єктів купили російські компанії.

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році Фінляндія запровадила обмеження на придбання росіянами нерухомості поблизу стратегічно важливих об'єктів. При цьому закон не стосувався купівлі квартир.