Россияне засняли атаки БПЛА на Подмосковье и результаты ударов: "Ночью по нам х#ярили за что-то". ВИДЕО

В сети опубликованы видеозаписи, на которых засняты атаки беспилотников в Московской области и результаты ударов БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, записи сделаны жителями Подмосковья, которым удалось зафиксировать пролеты БПЛА, несколько взрывов и нанесенные разрушения. Сегодня ночью взрывы раздавались и подмосковных Домодедово, Подольске, Раменском, Люберцах и Коломне.

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