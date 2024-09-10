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Россияне засняли атаки БПЛА на Подмосковье и результаты ударов: "Ночью по нам х#ярили за что-то". ВИДЕО

В сети опубликованы видеозаписи, на которых засняты атаки беспилотников в Московской области и результаты ударов БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, записи сделаны жителями Подмосковья, которым удалось зафиксировать пролеты БПЛА, несколько взрывов и нанесенные разрушения. Сегодня ночью взрывы раздавались и подмосковных Домодедово, Подольске, Раменском, Люберцах и Коломне.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: В Москве закрыты аэропорты из-за атаки беспилотников. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

беспилотник (3649) взрыв (6775) москва (3079)


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Топ комментарии
+51
За чьто?
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10.09.2024 10:35
+38
В смысле за что? Там же видно что он живет возле базы брикс с китайскими наемниками... (с)
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10.09.2024 10:39
+25
Дійсно, а нас за чьто? Ми нічєго плохого нє сдєлалі!
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10.09.2024 10:37
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За чьто?
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10.09.2024 10:35 Ответить
Дійсно, а нас за чьто? Ми нічєго плохого нє сдєлалі!
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10.09.2024 10:37 Ответить
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10.09.2024 10:42 Ответить
А почєму нєнавідят? А потому, что завідуют.
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10.09.2024 10:43 Ответить
ні, не так -
"...ми вєлікая страна, нас всі бояться та нєнавідят"
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10.09.2024 18:49 Ответить
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10.09.2024 13:04 Ответить
Це ще не *******, козломорді, ******* до вас лишень підкрадається, але він до вас завітає, адназнааачна, ви тільки не сучіть ратичками від нетерплячки, він вже поряд 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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10.09.2024 11:02 Ответить
а до данецьких козломордих коли завітає там 85 проц ************ лайна . вони кончають в екстазі коли про полтаву побачили . а туди хаймарси можуть дістати . невже там достойних цілей немає і в лунандоні повно об.єктів для атаки . там повно величезних електропідстанцій і всі вони працюють на підорашне військо а це логістика це іхній тил
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10.09.2024 17:52 Ответить
найсмішніше те, що безпілотники летіли з південної сторони, а по будинку попало з північної - всгадайте з трьох раз хто це зробив
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10.09.2024 11:17 Ответить
у герасима з пуйлом хай спитають:
"За что?"

му-му сра...ні
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10.09.2024 11:36 Ответить
Мало. Смерть кацапам!
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10.09.2024 12:07 Ответить
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10.09.2024 17:11 Ответить
Нема за шо. Прям, "святі з масковії"
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10.09.2024 10:35 Ответить
як це "за что ?"

За "родіну-уродіну !" (Ю.Шевчук, ДДТ) !
За Сталіна-сраліна.... в чемоданчик !

😂👍
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10.09.2024 11:51 Ответить
" а нас то за что то ? "
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10.09.2024 10:37 Ответить
вам все повернеться, пі@ари рашистські, ВСЕ
задовбаєтеся відгрібати
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10.09.2024 10:37 Ответить
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10.09.2024 10:45 Ответить
в пукіна нехай спитають - 'чьто случілась, пачєму всьо ета праісходіт?!!'
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10.09.2024 10:37 Ответить
Случілась "сітуація". (с)
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10.09.2024 10:39 Ответить
В смысле за что? Там же видно что он живет возле базы брикс с китайскими наемниками... (с)
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10.09.2024 10:39 Ответить
😂👍
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10.09.2024 11:38 Ответить
Московіт, мабуть біг до військомату, за грошима??
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10.09.2024 10:40 Ответить
Це співак "Брутто" кличка, він в 2015 в Криму виступав.
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10.09.2024 11:30 Ответить
трішки недотягнув до "нєтто" 😂👍
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10.09.2024 11:39 Ответить
яка мета цієї сценки? щоб коментаторів на цензорі повеселити?
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10.09.2024 10:41 Ответить
Має бути щось й позитивне.
А тобі не сподобалось? Шкода козломордих?
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10.09.2024 11:15 Ответить
Від цього не зменшиться кількість зброї, ракет та шахедів. Навіть кількість мобілізованих. Все інше має знчення, яке наближається до 0. Ну так, щоб було про що поговорити скучающім українцям само то
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10.09.2024 11:52 Ответить
мета інформаційна:

1 ушкодження мацкви
2 реакція мацквічей

П.с.
"Вставай страна огромная" мацквіч співати не став

А чому?
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10.09.2024 11:42 Ответить
все що до кольца не Москва, тому мету не досягнуто
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10.09.2024 11:54 Ответить
таварищь, скажитє, а где тогда Вставай страна огромная співають ?

до кольца или после ?
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10.09.2024 17:03 Ответить
внутрі)
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10.09.2024 17:05 Ответить
Треба з чогось починати, щоб було скрізь.
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10.09.2024 18:23 Ответить
Не «за чтьо-то» орку, а по чем то…
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10.09.2024 10:42 Ответить
Били за всьо хароше
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10.09.2024 10:43 Ответить
за чьто??? там чітко видно військові бази, та найманців, які збирають шахеди. А у того хмиря тирчало крило шахеда з шафи!
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10.09.2024 10:46 Ответить
Так ото не треба було лякати наші дрони і будувати на їхньому шляху багатоповерхівки, вони ж просто мирно летіли собі дамбасити бамбас пуйло!
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10.09.2024 10:46 Ответить
ес-ве-о повернулося до дому. 🤗
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10.09.2024 10:47 Ответить
Дебил не может понять "за что" потому, что он дебил !
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10.09.2024 10:51 Ответить
То відрикошетило
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10.09.2024 10:52 Ответить
а город подумал, ученья идут....
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10.09.2024 10:54 Ответить
Мабуть це лише в нас вважають анекдотом розповідь про двох москаликів де один з них пропонує побити компанію що побачив і на запитання друга - А якщо нас поб'ють?!; відповідає - А нас за що?! А в рашистів схоже це життєва позиція, що їм на когось нападати можна, грабувати можна, вбивати можна а от їх - нізащо! Вірно було сказано головним героєм старого х/ф "Геній" про Московію (т.з. "роССию") - Країна незаляканих ідіотів!
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10.09.2024 10:57 Ответить
мудрий офіцер з 3-ої Штурмової гарно пояснив, чому московити завжди нападають та воюють зі всіма

https://www.youtube.com/watch?v=HC9aYOd7SY4
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10.09.2024 11:05 Ответить
раменське та Мар'янка-городи побратими
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10.09.2024 11:00 Ответить
Обстріли мацкви-найкоротший шлях до нашої перемоги
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10.09.2024 11:02 Ответить
Краще б ще один нафтопереробний завод грохнули
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10.09.2024 11:03 Ответить
НПЗ до яких можемо дотягнутись двадцять штук, а днів у місяці тридцять. Раз на десять днів - це нормальний темп для таких цілей.
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10.09.2024 11:15 Ответить
Дрон може туди летів, але кляті орки його обстріляли, ще й свої будинки зачепили.
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10.09.2024 11:34 Ответить
отже, винна рашиська ППО 😂👍
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10.09.2024 11:44 Ответить
Це навіть не обговорюється!
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10.09.2024 11:54 Ответить
Заводы важны ,конечно
Но это горит нефть
Ее горение на человеческие эмоции не оказывает сильного воздействия
Горение нефти - это денежные потери
А вот такие видео задевают эмоции кацапов
Быстро станут вирусными
И сегодня, например, все москвичи на работе и дома
Будут трындеть только об этом
А вся остальная Рашка
Будет радоваться ,что прилетело в Подмосковье
И такие настроения кацапов опасны для путина
А то,что опасно для путина
Надо стремиться делать каждый день
Ведь нормальной ППО на россии нет
И можно файер - шоу делать практически без проблем
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10.09.2024 11:43 Ответить
От цікаво, а вот єта фсьо пааа плану, ілі гдє🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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10.09.2024 11:04 Ответить
Кацапы, требуйте у своей рукожопой ППО, чтобы она не сбивала наши мирно летящие БПЛА!
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10.09.2024 11:05 Ответить
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10.09.2024 18:53 Ответить
"за что та"... Тупые ублюдки.
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10.09.2024 11:08 Ответить
Мають кацапи подякувати ***** й крикнути три рази "Гнойда, гнойда".
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10.09.2024 11:16 Ответить
у них по праздникам "гойда !",
а по будніх - "за что ?"
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10.09.2024 11:47 Ответить
Мені сподобалось оте "...за что-то".

Тобто, вони так і не доганяють - за що.

У них у головах війни немає.

Значить, потрібно більше "камней с неба", як і просилося після окупації Криму.
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10.09.2024 11:17 Ответить
Не факт. Може це іронія, "езопова мова".
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10.09.2024 18:25 Ответить
https://youtu.be/G8syE2b859U?si=pwBWphGIa0XLg9Bw
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10.09.2024 11:17 Ответить
я вважаю, що якщо громадянські аеропорти приймають військові грузи, як наприклад на росії приймають літаки з ірану з усіляким військовим мотлохом, вони. аеропорти, перетворюються в законні військові цілі...
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10.09.2024 11:19 Ответить
громадянські -> цивільні
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10.09.2024 11:37 Ответить
Спочатку здалося, що то тьолка, а потім виявилось, що підарус тільки небойовий верещить.
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10.09.2024 11:24 Ответить
Ще раніше коли прилітало по блетгороду - туда приїзджали москвічі - там бабка визжала "біндєрі убівают" а ті тупо з неї ржали
Ну тепер біндери прилетіли убівать гламюрних москвічей
ГОЙДА!
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10.09.2024 12:36 Ответить
Хочу такое кино про кацапов
Смотреть каждый день
Можно даже сериал
Серий этак на 50
Реалити - шоу

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10.09.2024 11:27 Ответить
Щоб знімати такий серіал, потрібна потужна знімальна група і чимале фінансування.
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10.09.2024 11:58 Ответить
Отлично сказано
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10.09.2024 12:07 Ответить
А Муму дивиться на Герасима і на своїй собачій мові питає:" За чьто?"
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10.09.2024 11:40 Ответить
- йде Юзьо по лісі, дивиться москаль в кущах сидить
- він його сокирою по голові ЦЮК
- москаль стогне
- "за ЧТО" ?
- Юзьо каже,
- як за что, а ЖИБИ ЗНАВ !
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10.09.2024 12:25 Ответить
- Знав би, за що, - взагалі б вбив!
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10.09.2024 16:38 Ответить
Саме більше сподобалось як на початку відео свиноматка завижжала
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10.09.2024 12:37 Ответить
Вот результат геббельсовской пропаганды.
От россиян скрывают разрушенные ею украинские города и села.
Увидели бы они воочию, что творят, может быть и поняли, ЗА ЧТО...
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10.09.2024 12:42 Ответить
Від кацапів ніхто нічого не приховує , Почитайте коментарі цих потвор під відео руйнувань та загиблих українців ...
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10.09.2024 13:09 Ответить
Ви бачили хоча б одне подібне відео на Раша Тудей?
Якщо і було, то обов'їязково с коментаріями про то як "доблесные россияне уничтожают фашистов на Украине"
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10.09.2024 17:29 Ответить
Знову 150 дронів через кілька областей летіли "на Маскву". Результат одна вбита орчиха. Може таки витрачати їх більш розумно?
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10.09.2024 12:57 Ответить
Хоча я знаю, кляті американці не дозволяють.
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10.09.2024 12:59 Ответить
ета ваше пе-ве-о сбіваєт мірниє беспілотнікі над горадам! ессі не будут збівать, нє будет пападать па гражданскім кацпам, а толька па ваєнним целям
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10.09.2024 13:05 Ответить
РЕБами кацапи душили та самі ж навели по мирняку
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10.09.2024 13:11 Ответить
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10.09.2024 13:12 Ответить
*****ли по нам за що то?

***, цієї наволочі треба позбовлятись.

Ці істоти - не люди.
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10.09.2024 13:13 Ответить
За чьто?мі внє палітікі.. за чьто?
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10.09.2024 13:53 Ответить
Понастроїли висоток на шляху міграції дронів, от і маєте ...
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10.09.2024 14:01 Ответить
Ну от дивився б і дивися...
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10.09.2024 14:40 Ответить
просто мандець --- двунога істота не доганяє ..за что.. -- у ***** в.в. запитай ..за что..
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10.09.2024 17:42 Ответить
Слабенькие дроны. Слабенькие. Даже дыры в стене дома нету. Так, балкончик подгорел...
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10.09.2024 18:01 Ответить
потужно. Аж вікна вибило
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11.09.2024 02:25 Ответить
 
 