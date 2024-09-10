Росіяни зафільмували атаки БПЛА на Підмосков’я та результати ударів: "Ночью по нам х#ярили за что-то". ВIДЕО
У мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафільмовані атаки безпілотників у Московській області та результати ударів БПЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, записи зроблені мешканцями Підмосков'я, яким вдалося зафіксувати прольоти БПЛА, кілька вибухів та завдані руйнування. Сьогодні уночі вибухи лунали і підмосковних Домодєдово, Подольську, Раменському, Люберцях та Коломні.
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Топ коментарі
+51 MausMike
показати весь коментар10.09.2024 10:35
+38 Виталий #548501
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+25 Деніс Войцеховський
показати весь коментар10.09.2024 10:37
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"...ми вєлікая страна, нас всі бояться та нєнавідят"
"За что?"
му-му сра...ні
За "родіну-уродіну !" (Ю.Шевчук, ДДТ) !
За Сталіна-сраліна.... в чемоданчик !
😂👍
задовбаєтеся відгрібати
А тобі не сподобалось? Шкода козломордих?
1 ушкодження мацкви
2 реакція мацквічей
П.с.
"Вставай страна огромная" мацквіч співати не став
А чому?
до кольца или после ?
бамбаспуйло!
https://www.youtube.com/watch?v=HC9aYOd7SY4
Но это горит нефть
Ее горение на человеческие эмоции не оказывает сильного воздействия
Горение нефти - это денежные потери
А вот такие видео задевают эмоции кацапов
Быстро станут вирусными
И сегодня, например, все москвичи на работе и дома
Будут трындеть только об этом
А вся остальная Рашка
Будет радоваться ,что прилетело в Подмосковье
И такие настроения кацапов опасны для путина
А то,что опасно для путина
Надо стремиться делать каждый день
Ведь нормальной ППО на россии нет
И можно файер - шоу делать практически без проблем
а по будніх - "за что ?"
Тобто, вони так і не доганяють - за що.
У них у головах війни немає.
Значить, потрібно більше "камней с неба", як і просилося після окупації Криму.
https://youtu.be/G8syE2b859U?si=pwBWphGIa0XLg9Bw громадянські-> цивільні
Ну тепер біндери прилетіли убівать гламюрних москвічей
ГОЙДА!
Смотреть каждый день
Можно даже сериал
Серий этак на 50
Реалити - шоу
- він його сокирою по голові ЦЮК
- москаль стогне
- "за ЧТО" ?
- Юзьо каже,
- як за что, а ЖИБИ ЗНАВ !
От россиян скрывают разрушенные ею украинские города и села.
Увидели бы они воочию, что творят, может быть и поняли, ЗА ЧТО...
Якщо і було, то обов'їязково с коментаріями про то як "доблесные россияне уничтожают фашистов на Украине"
***, цієї наволочі треба позбовлятись.
Ці істоти - не люди.