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Росіяни зафільмували атаки БПЛА на Підмосков’я та результати ударів: "Ночью по нам х#ярили за что-то". ВIДЕО

У мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафільмовані атаки безпілотників у Московській області та результати ударів БПЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, записи зроблені мешканцями Підмосков'я, яким вдалося зафіксувати прольоти БПЛА, кілька вибухів та завдані руйнування. Сьогодні уночі вибухи лунали і підмосковних Домодєдово, Подольську, Раменському, Люберцях та Коломні.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Москві закриті аеропорти через атаку безпілотників. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

безпілотник (4165) вибух (4461) москва (1246)


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Топ коментарі
+51
За чьто?
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10.09.2024 10:35
+38
В смысле за что? Там же видно что он живет возле базы брикс с китайскими наемниками... (с)
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10.09.2024 10:39
+25
Дійсно, а нас за чьто? Ми нічєго плохого нє сдєлалі!
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10.09.2024 10:37
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За чьто?
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10.09.2024 10:35 Відповісти
Дійсно, а нас за чьто? Ми нічєго плохого нє сдєлалі!
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10.09.2024 10:37 Відповісти
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10.09.2024 10:42 Відповісти
А почєму нєнавідят? А потому, что завідуют.
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10.09.2024 10:43 Відповісти
ні, не так -
"...ми вєлікая страна, нас всі бояться та нєнавідят"
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10.09.2024 18:49 Відповісти
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10.09.2024 13:04 Відповісти
Це ще не *******, козломорді, ******* до вас лишень підкрадається, але він до вас завітає, адназнааачна, ви тільки не сучіть ратичками від нетерплячки, він вже поряд 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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10.09.2024 11:02 Відповісти
а до данецьких козломордих коли завітає там 85 проц ************ лайна . вони кончають в екстазі коли про полтаву побачили . а туди хаймарси можуть дістати . невже там достойних цілей немає і в лунандоні повно об.єктів для атаки . там повно величезних електропідстанцій і всі вони працюють на підорашне військо а це логістика це іхній тил
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10.09.2024 17:52 Відповісти
найсмішніше те, що безпілотники летіли з південної сторони, а по будинку попало з північної - всгадайте з трьох раз хто це зробив
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10.09.2024 11:17 Відповісти
у герасима з пуйлом хай спитають:
"За что?"

му-му сра...ні
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10.09.2024 11:36 Відповісти
Мало. Смерть кацапам!
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10.09.2024 12:07 Відповісти
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10.09.2024 17:11 Відповісти
Нема за шо. Прям, "святі з масковії"
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10.09.2024 10:35 Відповісти
як це "за что ?"

За "родіну-уродіну !" (Ю.Шевчук, ДДТ) !
За Сталіна-сраліна.... в чемоданчик !

😂👍
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10.09.2024 11:51 Відповісти
" а нас то за что то ? "
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10.09.2024 10:37 Відповісти
вам все повернеться, пі@ари рашистські, ВСЕ
задовбаєтеся відгрібати
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10.09.2024 10:37 Відповісти
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10.09.2024 10:45 Відповісти
в пукіна нехай спитають - 'чьто случілась, пачєму всьо ета праісходіт?!!'
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10.09.2024 10:37 Відповісти
Случілась "сітуація". (с)
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10.09.2024 10:39 Відповісти
В смысле за что? Там же видно что он живет возле базы брикс с китайскими наемниками... (с)
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10.09.2024 10:39 Відповісти
😂👍
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10.09.2024 11:38 Відповісти
Московіт, мабуть біг до військомату, за грошима??
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10.09.2024 10:40 Відповісти
Це співак "Брутто" кличка, він в 2015 в Криму виступав.
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10.09.2024 11:30 Відповісти
трішки недотягнув до "нєтто" 😂👍
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10.09.2024 11:39 Відповісти
яка мета цієї сценки? щоб коментаторів на цензорі повеселити?
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10.09.2024 10:41 Відповісти
Має бути щось й позитивне.
А тобі не сподобалось? Шкода козломордих?
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10.09.2024 11:15 Відповісти
Від цього не зменшиться кількість зброї, ракет та шахедів. Навіть кількість мобілізованих. Все інше має знчення, яке наближається до 0. Ну так, щоб було про що поговорити скучающім українцям само то
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10.09.2024 11:52 Відповісти
мета інформаційна:

1 ушкодження мацкви
2 реакція мацквічей

П.с.
"Вставай страна огромная" мацквіч співати не став

А чому?
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10.09.2024 11:42 Відповісти
все що до кольца не Москва, тому мету не досягнуто
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10.09.2024 11:54 Відповісти
таварищь, скажитє, а где тогда Вставай страна огромная співають ?

до кольца или после ?
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10.09.2024 17:03 Відповісти
внутрі)
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10.09.2024 17:05 Відповісти
Треба з чогось починати, щоб було скрізь.
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10.09.2024 18:23 Відповісти
Не «за чтьо-то» орку, а по чем то…
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10.09.2024 10:42 Відповісти
Били за всьо хароше
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10.09.2024 10:43 Відповісти
за чьто??? там чітко видно військові бази, та найманців, які збирають шахеди. А у того хмиря тирчало крило шахеда з шафи!
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10.09.2024 10:46 Відповісти
Так ото не треба було лякати наші дрони і будувати на їхньому шляху багатоповерхівки, вони ж просто мирно летіли собі дамбасити бамбас пуйло!
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10.09.2024 10:46 Відповісти
ес-ве-о повернулося до дому. 🤗
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10.09.2024 10:47 Відповісти
Дебил не может понять "за что" потому, что он дебил !
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10.09.2024 10:51 Відповісти
То відрикошетило
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10.09.2024 10:52 Відповісти
а город подумал, ученья идут....
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10.09.2024 10:54 Відповісти
Мабуть це лише в нас вважають анекдотом розповідь про двох москаликів де один з них пропонує побити компанію що побачив і на запитання друга - А якщо нас поб'ють?!; відповідає - А нас за що?! А в рашистів схоже це життєва позиція, що їм на когось нападати можна, грабувати можна, вбивати можна а от їх - нізащо! Вірно було сказано головним героєм старого х/ф "Геній" про Московію (т.з. "роССию") - Країна незаляканих ідіотів!
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10.09.2024 10:57 Відповісти
мудрий офіцер з 3-ої Штурмової гарно пояснив, чому московити завжди нападають та воюють зі всіма

https://www.youtube.com/watch?v=HC9aYOd7SY4
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10.09.2024 11:05 Відповісти
раменське та Мар'янка-городи побратими
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10.09.2024 11:00 Відповісти
Обстріли мацкви-найкоротший шлях до нашої перемоги
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10.09.2024 11:02 Відповісти
Краще б ще один нафтопереробний завод грохнули
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10.09.2024 11:03 Відповісти
НПЗ до яких можемо дотягнутись двадцять штук, а днів у місяці тридцять. Раз на десять днів - це нормальний темп для таких цілей.
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10.09.2024 11:15 Відповісти
Дрон може туди летів, але кляті орки його обстріляли, ще й свої будинки зачепили.
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10.09.2024 11:34 Відповісти
отже, винна рашиська ППО 😂👍
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10.09.2024 11:44 Відповісти
Це навіть не обговорюється!
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10.09.2024 11:54 Відповісти
Заводы важны ,конечно
Но это горит нефть
Ее горение на человеческие эмоции не оказывает сильного воздействия
Горение нефти - это денежные потери
А вот такие видео задевают эмоции кацапов
Быстро станут вирусными
И сегодня, например, все москвичи на работе и дома
Будут трындеть только об этом
А вся остальная Рашка
Будет радоваться ,что прилетело в Подмосковье
И такие настроения кацапов опасны для путина
А то,что опасно для путина
Надо стремиться делать каждый день
Ведь нормальной ППО на россии нет
И можно файер - шоу делать практически без проблем
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10.09.2024 11:43 Відповісти
От цікаво, а вот єта фсьо пааа плану, ілі гдє🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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10.09.2024 11:04 Відповісти
Кацапы, требуйте у своей рукожопой ППО, чтобы она не сбивала наши мирно летящие БПЛА!
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10.09.2024 11:05 Відповісти
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10.09.2024 18:53 Відповісти
"за что та"... Тупые ублюдки.
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10.09.2024 11:08 Відповісти
Мають кацапи подякувати ***** й крикнути три рази "Гнойда, гнойда".
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10.09.2024 11:16 Відповісти
у них по праздникам "гойда !",
а по будніх - "за что ?"
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10.09.2024 11:47 Відповісти
Мені сподобалось оте "...за что-то".

Тобто, вони так і не доганяють - за що.

У них у головах війни немає.

Значить, потрібно більше "камней с неба", як і просилося після окупації Криму.
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10.09.2024 11:17 Відповісти
Не факт. Може це іронія, "езопова мова".
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10.09.2024 18:25 Відповісти
https://youtu.be/G8syE2b859U?si=pwBWphGIa0XLg9Bw
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10.09.2024 11:17 Відповісти
я вважаю, що якщо громадянські аеропорти приймають військові грузи, як наприклад на росії приймають літаки з ірану з усіляким військовим мотлохом, вони. аеропорти, перетворюються в законні військові цілі...
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10.09.2024 11:19 Відповісти
громадянські -> цивільні
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10.09.2024 11:37 Відповісти
Спочатку здалося, що то тьолка, а потім виявилось, що підарус тільки небойовий верещить.
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10.09.2024 11:24 Відповісти
Ще раніше коли прилітало по блетгороду - туда приїзджали москвічі - там бабка визжала "біндєрі убівают" а ті тупо з неї ржали
Ну тепер біндери прилетіли убівать гламюрних москвічей
ГОЙДА!
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10.09.2024 12:36 Відповісти
Хочу такое кино про кацапов
Смотреть каждый день
Можно даже сериал
Серий этак на 50
Реалити - шоу

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10.09.2024 11:27 Відповісти
Щоб знімати такий серіал, потрібна потужна знімальна група і чимале фінансування.
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10.09.2024 11:58 Відповісти
Отлично сказано
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10.09.2024 12:07 Відповісти
А Муму дивиться на Герасима і на своїй собачій мові питає:" За чьто?"
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10.09.2024 11:40 Відповісти
- йде Юзьо по лісі, дивиться москаль в кущах сидить
- він його сокирою по голові ЦЮК
- москаль стогне
- "за ЧТО" ?
- Юзьо каже,
- як за что, а ЖИБИ ЗНАВ !
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10.09.2024 12:25 Відповісти
- Знав би, за що, - взагалі б вбив!
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10.09.2024 16:38 Відповісти
Саме більше сподобалось як на початку відео свиноматка завижжала
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10.09.2024 12:37 Відповісти
Вот результат геббельсовской пропаганды.
От россиян скрывают разрушенные ею украинские города и села.
Увидели бы они воочию, что творят, может быть и поняли, ЗА ЧТО...
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10.09.2024 12:42 Відповісти
Від кацапів ніхто нічого не приховує , Почитайте коментарі цих потвор під відео руйнувань та загиблих українців ...
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10.09.2024 13:09 Відповісти
Ви бачили хоча б одне подібне відео на Раша Тудей?
Якщо і було, то обов'їязково с коментаріями про то як "доблесные россияне уничтожают фашистов на Украине"
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10.09.2024 17:29 Відповісти
Знову 150 дронів через кілька областей летіли "на Маскву". Результат одна вбита орчиха. Може таки витрачати їх більш розумно?
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10.09.2024 12:57 Відповісти
Хоча я знаю, кляті американці не дозволяють.
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10.09.2024 12:59 Відповісти
ета ваше пе-ве-о сбіваєт мірниє беспілотнікі над горадам! ессі не будут збівать, нє будет пападать па гражданскім кацпам, а толька па ваєнним целям
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10.09.2024 13:05 Відповісти
РЕБами кацапи душили та самі ж навели по мирняку
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10.09.2024 13:11 Відповісти
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10.09.2024 13:12 Відповісти
*****ли по нам за що то?

***, цієї наволочі треба позбовлятись.

Ці істоти - не люди.
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10.09.2024 13:13 Відповісти
За чьто?мі внє палітікі.. за чьто?
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10.09.2024 13:53 Відповісти
Понастроїли висоток на шляху міграції дронів, от і маєте ...
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10.09.2024 14:01 Відповісти
Ну от дивився б і дивися...
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10.09.2024 14:40 Відповісти
просто мандець --- двунога істота не доганяє ..за что.. -- у ***** в.в. запитай ..за что..
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10.09.2024 17:42 Відповісти
Слабенькие дроны. Слабенькие. Даже дыры в стене дома нету. Так, балкончик подгорел...
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10.09.2024 18:01 Відповісти
потужно. Аж вікна вибило
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11.09.2024 02:25 Відповісти
 
 