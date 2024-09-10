Росіяни зафільмували атаки БПЛА на Підмосков’я та результати ударів: "Ночью по нам х#ярили за что-то". ВIДЕО

У мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафільмовані атаки безпілотників у Московській області та результати ударів БПЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, записи зроблені мешканцями Підмосков'я, яким вдалося зафіксувати прольоти БПЛА, кілька вибухів та завдані руйнування. Сьогодні уночі вибухи лунали і підмосковних Домодєдово, Подольську, Раменському, Люберцях та Коломні.

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