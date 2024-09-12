В российском Омске горит завод, на котором производят танки Т-80БВМ и РСЗО "Сонцепек". ВИДЕО
В российском Омске загорелся завод ОПК "Омсктрансмаш", на котором производят танки и РСЗО "Сонцепек".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с фрагментами пожара опубликованы в соцсетях. В комментариях к видео отмечается, что пожар начался на крыше одного из цехов производства.
"Омсктрансмаш" - единственный российский производитель танков модификации Т-80БВМ.
Для справки:
Т-80БВМ - это вариант модернизации танка Т-80БВ. Усовершенствованная модель, по словам производителя, имеет лучшие боевые качества. Это огневая мощь, защищенность, подвижность и командная управляемость. Модернизация включает установку многоканального прицела наводчика "Сосна-У". Он имеет визирный, тепловизионный, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой. Танк оснащен 125 мм пушкой 2А46М-4, стабилизатором вооружения 2Е58 и прибором наблюдения механика-водителя ТВН-5. Механизм заряжания доработан под размещение бронебойных боеприпасов с обедненным ураном (3БМ59 "Свинец-1" и 3БМ60 "Свинец-2").
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то горобці сухої трави наносили на кубла....вона й зайнялася
Краще би омський НПЗ в третій раз вибухнув.
Правда ж така, що на червень 2024 року в засрашки на базах зберігання та на виробничих майданчиках БТРЗ залишалось менше 1500 танків, придатних до відновлення та модернізації...