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14 202 22

В российском Омске горит завод, на котором производят танки Т-80БВМ и РСЗО "Сонцепек". ВИДЕО

В российском Омске загорелся завод ОПК "Омсктрансмаш", на котором производят танки и РСЗО "Сонцепек".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с фрагментами пожара опубликованы в соцсетях. В комментариях к видео отмечается, что пожар начался на крыше одного из цехов производства.

Смотрите также: В российском Екатеринбурге горит оборонное предприятие, производящее электронику для ракет. ВИДЕО

"Омсктрансмаш" - единственный российский производитель танков модификации Т-80БВМ.

Для справки:

Т-80БВМ - это вариант модернизации танка Т-80БВ. Усовершенствованная модель, по словам производителя, имеет лучшие боевые качества. Это огневая мощь, защищенность, подвижность и командная управляемость. Модернизация включает установку многоканального прицела наводчика "Сосна-У". Он имеет визирный, тепловизионный, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой. Танк оснащен 125 мм пушкой 2А46М-4, стабилизатором вооружения 2Е58 и прибором наблюдения механика-водителя ТВН-5. Механизм заряжания доработан под размещение бронебойных боеприпасов с обедненным ураном (3БМ59 "Свинец-1" и 3БМ60 "Свинец-2").

Смотрите также: В Подмосковье горит завод "Электроизолит". ВИДЕО

Автор: 

завод (513) пожар (5948) россия (95546) танк (2256) РСЗО (195)


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Топ комментарии
+14
"...займається випуском танків та важких вогнеметних систем "Сонцепьок" - все очевидно, сонцем напекло!
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12.09.2024 11:57
+13
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12.09.2024 11:49
+10
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12.09.2024 11:48
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12.09.2024 11:48 Ответить
чудово
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12.09.2024 11:48 Ответить
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12.09.2024 11:49 Ответить
Перегрівся.
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12.09.2024 11:52 Ответить
"...займається випуском танків та важких вогнеметних систем "Сонцепьок" - все очевидно, сонцем напекло!
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12.09.2024 11:57 Ответить
що пожежа почалась на даху одного з цехів виробництва.
============================
то горобці сухої трави наносили на кубла....вона й зайнялася
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12.09.2024 15:24 Ответить
Ой, мля... там кожен день щось горить, - це ж кацапи...
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12.09.2024 11:52 Ответить
Нехай до вечера погорить
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12.09.2024 11:53 Ответить
Ше шоб гембатии гарненько роздмухав
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12.09.2024 11:53 Ответить
Цех виробництва - звучить обнадійливо.
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12.09.2024 11:56 Ответить
Ух ти!! Та то люкс!!! Слава ЗСУ!!!
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12.09.2024 11:59 Ответить
Нам даху? Так то зробив Карлсон 100%
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12.09.2024 12:00 Ответить
который жил на крыше
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12.09.2024 12:04 Ответить
Згорить навіть дах - цех - розкритий! А в Омську вже середина осені (або й кінець) - по нашим міркам А це дощі! А то і сніжок перший!
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12.09.2024 12:05 Ответить
а я думаю, де бАданов?......
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12.09.2024 12:10 Ответить
Внутризаводская приемка "Солнцепека"
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12.09.2024 12:34 Ответить
рубєроід загорівся. На кількість танків це не вплине. Так шо розходимось.
Краще би омський НПЗ в третій раз вибухнув.
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12.09.2024 12:36 Ответить
Дрібничка, але всеодно приємно!
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12.09.2024 12:40 Ответить
Ба - бах амбар
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12.09.2024 13:20 Ответить
Є статистичні (на основі супутникових знімків баз зберігання корпусів, виробничих майданчиків та верифікованих втрат на фроні) докази щодо того, що "виробництва" НОВИХ танків Т-80 в засрашці немає. Є тільки "модернізація" коробок зі зберігання. А значить ресурс для цього процесу - дуже обмежений. https://www.vishchun.com/post/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7-%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%80%D1%84 Ось, наприклад, травневий аналіз . Дякую добродію Військовий Віщун. На сайті є стаття і по арті.

Правда ж така, що на червень 2024 року в засрашки на базах зберігання та на виробничих майданчиках БТРЗ залишалось менше 1500 танків, придатних до відновлення та модернізації...
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12.09.2024 15:25 Ответить
Спеціально для зрадойобів, які не вірять в цифри ГШ ЗСУ щодо бронетехніки - в статті є статистичне дослідження і щодо цифр від ГШ ЗСУ. Висновок: "Графіки візуально підтверджених втрат і втрат за версією Генштабу корелюються з невеликими відхиленнями" і дається пояснення причини відхилень.
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12.09.2024 15:28 Ответить
 
 