Россияне наблюдают за взрывами на военном аэродроме вблизи Майкопа: "У#бывать надо, бл#дь. Ошалеть! У меня все тело трясется". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой несколько жителей российского Майкопа из окна квартиры наблюдают за взрывами на военном аэродроме вблизи станицы Ханская в Республике Адыгея.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты звуки взрывов, видны блики огня и слышны разговоры россиян, в которых чувствуется паническое настроение.

Внимание! Ненормативная лексика!

Военный аэродром расположен в трех километрах к востоку от окраины станицы Ханская, в пяти километрах от окраины столицы Адыгеи Майкопа и примерно в 80 км к юго-востоку от Краснодара. По данным открытых источников, на его территории дислоцируется 272-я учебная авиационная база, которая подчиняется Краснодарскому высшему военному авиационному училищу летчиков.

