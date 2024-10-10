РУС
Россияне наблюдают за взрывами на военном аэродроме вблизи Майкопа: "У#бывать надо, бл#дь. Ошалеть! У меня все тело трясется". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой несколько жителей российского Майкопа из окна квартиры наблюдают за взрывами на военном аэродроме вблизи станицы Ханская в Республике Адыгея.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты звуки взрывов, видны блики огня и слышны разговоры россиян, в которых чувствуется паническое настроение.

Внимание! Ненормативная лексика!

Военный аэродром расположен в трех километрах к востоку от окраины станицы Ханская, в пяти километрах от окраины столицы Адыгеи Майкопа и примерно в 80 км к юго-востоку от Краснодара. По данным открытых источников, на его территории дислоцируется 272-я учебная авиационная база, которая подчиняется Краснодарскому высшему военному авиационному училищу летчиков.

армия РФ (20384) россия (96970) уничтожение (7750) аэродром (314)
+40
доброе утро, адыговцы и адыгбараны!

Вранці "осколкі" долетіли до авіабази Ханская (респ. Адигея), і влучили у https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B041 склади пального на аеродромі. Наразі там пожежний піздорєз і суєта. Мешканці Роднікового намагаються самоевакуйовуватись з криками "хахли!" і "за что?!".
10.10.2024 09:28 Ответить
+32
10.10.2024 09:32 Ответить
+30
Український дрон нєсьоцца-у кацапа всьо трясьоцца...
10.10.2024 09:37 Ответить
"...уууутєєєєкаааай!"

Мумій Троль, 1997 рік
10.10.2024 09:27 Ответить
Ілля красавчик - знає та поважає своїх предків з українського "Зеленого Клина". 👍
10.10.2024 13:12 Ответить
На тій фотці гугла чотири десятки пєпєлаців поряд з складом. сподіваюся без складу пального вони нікуди не полетіли і отримають другу порцію і в хвіст і в гриву незабаром негайно
10.10.2024 09:36 Ответить
І ще. Мені сподобалася ота пара будиночків під красивим синім дахом, в південно західній околиці ЗПС. Сподіваюся осколкі також її побачили
10.10.2024 09:51 Ответить
цьому фото у п'ятницю буде рік, і якщо горизонтальні резервуаридля ПММ там не рухаються, то літаки зазвичай мають таку якість інколи літати, тому які борти там були, і де стояли - точно не можно стверджувати. Але враховуючи час атаки, наврядчи на аеродромі була достатня кількість пілотів готових до зльоту. Крім того, на пероні зазвичай знаходиться певна кількість бортів, які технічно не готові до зльоту. .А враховуючи детонацію, яку було чутно на відео, то влучання було ще і в склад озброєння. Тому цілком можливо і пошкодження літаків.
10.10.2024 10:51 Ответить
уйобувати за Урал треба там безпечно ! китайське ППО все прикриє , все зіб'є .
10.10.2024 09:28 Ответить
Трагедія кацапів в тому що на Уралі та за Уралом немає цивілізації - лише бурі мішкі та соснові шишки. 😂
Тому тікати далі підмосковья вони звичайно не будуть.
10.10.2024 13:14 Ответить
а розуму вилізти з чужої країни не витачає? ну тоді будемо вас убівать!
10.10.2024 09:28 Ответить
10.10.2024 09:29 Ответить
10.10.2024 09:32 Ответить
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:24hrs;@40.03,44.67,14.00z Дивитись на карті пожеж НАСА.
10.10.2024 09:36 Ответить
Український дрон нєсьоцца-у кацапа всьо трясьоцца...
10.10.2024 09:37 Ответить
Кацап не знає , що йому робити.. у нього все трясеться.
Відсмокчи у себе п#сюна і трясись далі👈
10.10.2024 10:02 Ответить
Яка тонка вунтрішня організація, аж все тіло тремтить.
10.10.2024 10:14 Ответить
та то ломка у чувака ))
10.10.2024 12:00 Ответить
Ущерб не значительный!
10.10.2024 10:14 Ответить
10.10.2024 10:40 Ответить
Витамин Кандрашкин!
10.10.2024 12:45 Ответить
Це дуже добре, коли "трясьоца всьо тєло" -- мізок починає видавати вірні рішення.
10.10.2024 10:38 Ответить
",,,Ти не плач, рідненька то іще не горе
Коли раптом стане чорним Чорне море.
Не тривожся не сумуй моя хороша
То тече у синє море кров ворожа." (с) ,,,
10.10.2024 12:14 Ответить
10.10.2024 11:05 Ответить
а шо дєлать? а як і вчили "увідєл дрон - застрелісь!" ))
10.10.2024 11:58 Ответить
Кацапи - трясуни , @мать
10.10.2024 12:35 Ответить
Какой кулюторный голубок - трясунчик комментирует!
10.10.2024 12:47 Ответить
Ашалєть блєать))))) шоб ти здох, ашалєть))))
10.10.2024 19:33 Ответить
 
 