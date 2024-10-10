Россияне наблюдают за взрывами на военном аэродроме вблизи Майкопа: "У#бывать надо, бл#дь. Ошалеть! У меня все тело трясется". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой несколько жителей российского Майкопа из окна квартиры наблюдают за взрывами на военном аэродроме вблизи станицы Ханская в Республике Адыгея.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты звуки взрывов, видны блики огня и слышны разговоры россиян, в которых чувствуется паническое настроение.
Внимание! Ненормативная лексика!
Военный аэродром расположен в трех километрах к востоку от окраины станицы Ханская, в пяти километрах от окраины столицы Адыгеи Майкопа и примерно в 80 км к юго-востоку от Краснодара. По данным открытых источников, на его территории дислоцируется 272-я учебная авиационная база, которая подчиняется Краснодарскому высшему военному авиационному училищу летчиков.
Мумій Троль, 1997 рік
Вранці "осколкі" долетіли до авіабази Ханская (респ. Адигея), і влучили у https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B041 склади пального на аеродромі. Наразі там пожежний піздорєз і суєта. Мешканці Роднікового намагаються самоевакуйовуватись з криками "хахли!" і "за что?!".
складупального вони нікуди не полетіли і отримають другу порцію і в хвіст і в гриву незабаромнегайно
Тому тікати далі підмосковья вони звичайно не будуть.
Відсмокчи у себе п#сюна і трясись далі👈
Коли раптом стане чорним Чорне море.
Не тривожся не сумуй моя хороша
То тече у синє море кров ворожа." (с) ,,,