Военный аэродром Ханская в республике Адыгея атакован дронами, слышны взрывы. ВИДЕО
Ночью 10 октября беспилотники атаковали российский военный аэродром вблизи станицы Ханская в Республике Адыгея.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.
По информации местных жителей, в районе аэродрома видны вспышки и слышны взрывы. Однако местные власти никаких комментариев не объявляли.
Военный аэродром, о котором идет речь, расположен в трех километрах к востоку от окраины Ханской, в пяти километрах от окраины столицы Адыгеи Майкопа и примерно в 80 км к юго-востоку от Краснодара. По данным открытых источников, на его территории дислоцируется 272-я учебная авиационная база, которая подчиняется Краснодарскому высшему военному авиационному училищу летчиков.
В тому то і трагедія росії - що по-перше Китай НЕ виробляє більшість ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ станків, по-друге - Китай заборонив підприємцям відкривати виробництва на росії - тобто і заборонив допомагати станками росії.
Це жовано пережовано вже три роки війни - а ви все ту ж фейкуйну молотите.
