Военный аэродром Ханская в республике Адыгея атакован дронами, слышны взрывы. ВИДЕО

Ночью 10 октября беспилотники атаковали российский военный аэродром вблизи станицы Ханская в Республике Адыгея.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

По информации местных жителей, в районе аэродрома видны вспышки и слышны взрывы. Однако местные власти никаких комментариев не объявляли.

Военный аэродром, о котором идет речь, расположен в трех километрах к востоку от окраины Ханской, в пяти километрах от окраины столицы Адыгеи Майкопа и примерно в 80 км к юго-востоку от Краснодара. По данным открытых источников, на его территории дислоцируется 272-я учебная авиационная база, которая подчиняется Краснодарскому высшему военному авиационному училищу летчиков.

