РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9643 посетителя онлайн
Новости
20 979 21

Военный аэродром Ханская в республике Адыгея атакован дронами, слышны взрывы. ВИДЕО

Ночью 10 октября беспилотники атаковали российский военный аэродром вблизи станицы Ханская в Республике Адыгея.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

Скрін про вибухи в Адигеї

По информации местных жителей, в районе аэродрома видны вспышки и слышны взрывы. Однако местные власти никаких комментариев не объявляли.

Военный аэродром, о котором идет речь, расположен в трех километрах к востоку от окраины Ханской, в пяти километрах от окраины столицы Адыгеи Майкопа и примерно в 80 км к юго-востоку от Краснодара. По данным открытых источников, на его территории дислоцируется 272-я учебная авиационная база, которая подчиняется Краснодарскому высшему военному авиационному училищу летчиков.

Смотрите также: Спутниковые снимки военного аэродрома "Борисоглебск" после удара украинских дронов. ФОТО

Автор: 

взрыв (6885) россия (96970) аэродром (314)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Пошкодження вакуумної колони НПЗ робить росіянам велику шкоду. А для цього треба лише один безпілотник. Всі ці колони китайські. А вони їх не ремонтують, а продають цілком, це влітає цапам в копієчку плюс тривалий час НПЗ простоює і ціни на бензин взлітають. Чомусь вже довгий час цього не робиться. Пуйло заборонив?
показать весь комментарий
10.10.2024 07:40 Ответить
+21
Завгосп заборонив .
показать весь комментарий
10.10.2024 07:47 Ответить
+7
Ситуация на утро, видимо склад ГСМ горит

https://x.com/i/status/1844241464970326264
показать весь комментарий
10.10.2024 08:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пошкодження вакуумної колони НПЗ робить росіянам велику шкоду. А для цього треба лише один безпілотник. Всі ці колони китайські. А вони їх не ремонтують, а продають цілком, це влітає цапам в копієчку плюс тривалий час НПЗ простоює і ціни на бензин взлітають. Чомусь вже довгий час цього не робиться. Пуйло заборонив?
показать весь комментарий
10.10.2024 07:40 Ответить
Один, якщо долетить і влучно потрапить у ціль. І декілька десятків, які будуть його "прикривати" і будуть збитими. На фронті також не одна куля 5,45 дорівнює одному кацапові.
показать весь комментарий
10.10.2024 08:50 Ответить
андрєй барісич ніразрешаіт!
показать весь комментарий
10.10.2024 11:26 Ответить
З якого це часу американські та європейські високотехнологічні "колони" стали китайськими?
показать весь комментарий
10.10.2024 12:53 Ответить
Тепер їм можуть поставити тільки китайські, санкції аднака...
показать весь комментарий
10.10.2024 14:55 Ответить
Друже - ти явно не в темі, або із-за поребрика вар'ятиш.
В тому то і трагедія росії - що по-перше Китай НЕ виробляє більшість ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ станків, по-друге - Китай заборонив підприємцям відкривати виробництва на росії - тобто і заборонив допомагати станками росії.
Це жовано пережовано вже три роки війни - а ви все ту ж фейкуйну молотите.
показать весь комментарий
10.10.2024 15:51 Ответить
Завгосп заборонив .
показать весь комментарий
10.10.2024 07:47 Ответить
а по нафтобазі в Феодосії дозволив, так дурню?
показать весь комментарий
10.10.2024 07:57 Ответить
Або ви купуєте яцйе, або купуєте курку, яка ці яйця несе. Різниця трохи є, "розумнику"?
показать весь комментарий
10.10.2024 08:26 Ответить
Або ми несемо яйця, або не несемо. Курка в даному випадку це ми і є, тому що це дрони українського виробництва.
показать весь комментарий
10.10.2024 18:50 Ответить
Феодосія,якщо "розумнику"не відомо,це Україна а не московія і нафтотермінал це не НПЗ!
показать весь комментарий
10.10.2024 09:47 Ответить
Так завгосп жеж проросійський і повинен вважати інакше. Чи ні?
показать весь комментарий
10.10.2024 18:53 Ответить
а то на болота по НПЗ не прилітало, одні барани кругом
показать весь комментарий
10.10.2024 20:49 Ответить
Ситуация на утро, видимо склад ГСМ горит

https://x.com/i/status/1844241464970326264
показать весь комментарий
10.10.2024 08:48 Ответить
А название какое скрепное
показать весь комментарий
10.10.2024 11:02 Ответить
це все дамбят бамбас!
показать весь комментарий
10.10.2024 14:15 Ответить
"Маловато,понимаешь,маловато будет!" (с)
показать весь комментарий
10.10.2024 17:23 Ответить
Адигея? Це десь між мокшанськими *******, та сракою людства? Споліваємось на продовження винищення складів БК нарасії. Але як же їх там з біса багато!
показать весь комментарий
10.10.2024 20:16 Ответить
 
 