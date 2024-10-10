Військовий аеродром Ханська в республіці Адигея атаковано дронами, лунають вибухи. ВIДЕО

Вночі 10 жовтня безпілотники атакували російський військовий аеродром поблизу станиці Ханська в Республіці Адигея.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

За інформацією місцевих мешканців, у районі аеродрому видно спалахи та чутно вибухи. Проте місцева влада жодних коментарів не оголошувала.

Військовий аеродром, про який ідеться, розташований за три кілометри на схід від околиці Ханської, за п'ять кілометрів від околиці столиці Адигеї Майкопа і приблизно за 80 км на південний схід від Краснодара. За даними відкритих джерел, на його території дислокується 272-а учбова авіаційна база, яка підпорядковується Краснодарському вищому військовому авіаційному училищу льотчиків.

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