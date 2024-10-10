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Військовий аеродром Ханська в республіці Адигея атаковано дронами, лунають вибухи. ВIДЕО

Вночі 10 жовтня безпілотники атакували  російський військовий аеродром поблизу станиці Ханська в Республіці Адигея.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Скрін про вибухи в Адигеї

За інформацією місцевих мешканців, у районі аеродрому видно спалахи та чутно вибухи. Проте місцева влада жодних коментарів не оголошувала.

Військовий аеродром, про який ідеться, розташований за три кілометри на схід від околиці Ханської, за п'ять кілометрів від околиці столиці Адигеї Майкопа і приблизно за 80 км на південний схід від Краснодара.  За даними відкритих джерел, на його території дислокується 272-а учбова авіаційна база, яка підпорядковується Краснодарському вищому військовому авіаційному училищу льотчиків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Супутникові знімки військового аеродрому "Борисоглєбськ" після удару українських дронів. ФОТО

Автор: 

вибух (4507) росія (65856) аеродром (302)


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Топ коментарі
+27
Пошкодження вакуумної колони НПЗ робить росіянам велику шкоду. А для цього треба лише один безпілотник. Всі ці колони китайські. А вони їх не ремонтують, а продають цілком, це влітає цапам в копієчку плюс тривалий час НПЗ простоює і ціни на бензин взлітають. Чомусь вже довгий час цього не робиться. Пуйло заборонив?
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10.10.2024 07:40
+21
Завгосп заборонив .
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10.10.2024 07:47
+7
Ситуация на утро, видимо склад ГСМ горит

https://x.com/i/status/1844241464970326264
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10.10.2024 08:48
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Пошкодження вакуумної колони НПЗ робить росіянам велику шкоду. А для цього треба лише один безпілотник. Всі ці колони китайські. А вони їх не ремонтують, а продають цілком, це влітає цапам в копієчку плюс тривалий час НПЗ простоює і ціни на бензин взлітають. Чомусь вже довгий час цього не робиться. Пуйло заборонив?
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10.10.2024 07:40 Відповісти
Один, якщо долетить і влучно потрапить у ціль. І декілька десятків, які будуть його "прикривати" і будуть збитими. На фронті також не одна куля 5,45 дорівнює одному кацапові.
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10.10.2024 08:50 Відповісти
андрєй барісич ніразрешаіт!
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10.10.2024 11:26 Відповісти
З якого це часу американські та європейські високотехнологічні "колони" стали китайськими?
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10.10.2024 12:53 Відповісти
Тепер їм можуть поставити тільки китайські, санкції аднака...
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10.10.2024 14:55 Відповісти
Друже - ти явно не в темі, або із-за поребрика вар'ятиш.
В тому то і трагедія росії - що по-перше Китай НЕ виробляє більшість ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ станків, по-друге - Китай заборонив підприємцям відкривати виробництва на росії - тобто і заборонив допомагати станками росії.
Це жовано пережовано вже три роки війни - а ви все ту ж фейкуйну молотите.
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10.10.2024 15:51 Відповісти
Завгосп заборонив .
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10.10.2024 07:47 Відповісти
а по нафтобазі в Феодосії дозволив, так дурню?
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10.10.2024 07:57 Відповісти
Або ви купуєте яцйе, або купуєте курку, яка ці яйця несе. Різниця трохи є, "розумнику"?
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10.10.2024 08:26 Відповісти
Або ми несемо яйця, або не несемо. Курка в даному випадку це ми і є, тому що це дрони українського виробництва.
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10.10.2024 18:50 Відповісти
Феодосія,якщо "розумнику"не відомо,це Україна а не московія і нафтотермінал це не НПЗ!
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10.10.2024 09:47 Відповісти
Так завгосп жеж проросійський і повинен вважати інакше. Чи ні?
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10.10.2024 18:53 Відповісти
а то на болота по НПЗ не прилітало, одні барани кругом
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10.10.2024 20:49 Відповісти
Ситуация на утро, видимо склад ГСМ горит

https://x.com/i/status/1844241464970326264
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10.10.2024 08:48 Відповісти
А название какое скрепное
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10.10.2024 11:02 Відповісти
це все дамбят бамбас!
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10.10.2024 14:15 Відповісти
"Маловато,понимаешь,маловато будет!" (с)
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10.10.2024 17:23 Відповісти
Адигея? Це десь між мокшанськими *******, та сракою людства? Споліваємось на продовження винищення складів БК нарасії. Але як же їх там з біса багато!
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10.10.2024 20:16 Відповісти
 
 