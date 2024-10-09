УКР
Сили оборони атакували базу зберігання "Шахедів" в Краснодарському краї РФ, де було близько 400 БпЛА, - Генштаб. ВIДЕО

Сили оборони України атакували базу зберігання БпЛА Shahed біля населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у Генштабі, у середу, 9 жовтня, ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ.

Там зберігалося близько 400 ударних дронів.

У Генштабі кажуть, що зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.

"Знищення бази зберігання БпЛА "Шахед" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у ніч на середу, 9 жовтня 2024 року, у двох регіонах РФ було чути вибухи. Місцева влада заявляла про нібито роботу ППО.

Читайте також: Сили безпілотних систем уразили 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління РФ у Брянській області

Генштаб ЗС (7150) знищення (8055) ЗСУ (7863) Шахед (1412) Удари по РФ (499)
+33
Гарна новина! Слава ЗСУ!
09.10.2024 21:59 Відповісти
+22
Что там было не знаю, но судя по видео - детонация присутствует.

https://t.me/couch_iu/67340?single
09.10.2024 21:59 Відповісти
+19
Дуже приємна інформація. Можна тільки щиро подякувати за таку класну роботу.
09.10.2024 22:05 Відповісти
Ейск --> ******* 😂
09.10.2024 22:10 Відповісти
09.10.2024 22:26 Відповісти
Гарна новина! Слава ЗСУ!
09.10.2024 21:59 Відповісти
Шо не доба - той доба звістка. От шоб не негативний контрнаступ ім'яні Зеленського та Сирського то можно було б і засинати у доброму настрії.
09.10.2024 21:59 Відповісти
найбільша проблема нашого суспільства, це те, що для більшості війна, це такий тікток-прикол, який вони дивляться перед сном.
09.10.2024 22:03 Відповісти
За чужими спинами
09.10.2024 22:04 Відповісти
Напевно було би набагато краще якби для більшості населення війна - це коли бої йдуть в них під вікнами
09.10.2024 22:28 Відповісти
Нашi Героi воюють, калiчаться, гинуть, щом у нас пiд вiкнами
не йшла вiйна! А ви бажаете нам горе та сльози... Мабуть ви живите
в западнiй частинi Украiни, або втекли за кордон, а ми на своеi
шкiрi вiдчуваемо вiйну i вдячнi нашим Героям та поможливостi
допомогаемо iм. Сумщина.
10.10.2024 12:44 Відповісти
Не українського суспільства.

Сьогодні від мами дізналась, що вона теж донить з пенсії..й сусідки теж...
09.10.2024 22:29 Відповісти
Дуже приємна інформація. Можна тільки щиро подякувати за таку класну роботу.
09.10.2024 22:05 Відповісти
підкинули трохи ідей кацапам - як не треба робити…
09.10.2024 22:12 Відповісти
Зає**сь !
09.10.2024 22:20 Відповісти
Я вже звик з ранку такі чудові новини отримувати а тут така приємна несподіванка.
Респект та безмежна вдячність виконавцям!
09.10.2024 22:23 Відповісти
Всім виконавцям цього чудового феєрверку респектище-давайте ще...
09.10.2024 22:25 Відповісти
Ех раз, да іщо раз, іщо много много раз!
09.10.2024 22:33 Відповісти
хтось із місцевих став мільйонером.
09.10.2024 22:43 Відповісти
ПВО усё сбило , только один МАЛЕНЬКИЙ осколок попал в склад.
09.10.2024 22:45 Відповісти
09.10.2024 23:02 Відповісти
Ну от дивився б і дивився! Горіть в пеклі,кацапи смердючі!
09.10.2024 23:14 Відповісти
Це вже ГОЙДА!!! чи ще ні?
09.10.2024 23:23 Відповісти
Там на першому відео москалька оргазм отримує від вибухів.
''умом расію нє панять''...
09.10.2024 23:31 Відповісти
10.10.2024 01:22 Відповісти
10.10.2024 01:59 Відповісти
Файно горить але вони кожного дня по 50 пускають то ж то всього лише тижневий запас..
10.10.2024 03:24 Відповісти
Але скiльки людськiх життив за цей тиждень буде збережено!
10.10.2024 12:49 Відповісти
А так хорошо было, по-домашнєму...
10.10.2024 11:51 Відповісти
Красивое.
10.10.2024 12:35 Відповісти
 
 