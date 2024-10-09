Сили оборони атакували базу зберігання "Шахедів" в Краснодарському краї РФ, де було близько 400 БпЛА, - Генштаб. ВIДЕО
Сили оборони України атакували базу зберігання БпЛА Shahed біля населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповіли у Генштабі, у середу, 9 жовтня, ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ.
Там зберігалося близько 400 ударних дронів.
У Генштабі кажуть, що зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація.
"Знищення бази зберігання БпЛА "Шахед" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у ніч на середу, 9 жовтня 2024 року, у двох регіонах РФ було чути вибухи. Місцева влада заявляла про нібито роботу ППО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://t.me/couch_iu/67340?single
не йшла вiйна! А ви бажаете нам горе та сльози... Мабуть ви живите
в западнiй частинi Украiни, або втекли за кордон, а ми на своеi
шкiрi вiдчуваемо вiйну i вдячнi нашим Героям та поможливостi
допомогаемо iм. Сумщина.
Сьогодні від мами дізналась, що вона теж донить з пенсії..й сусідки теж...
Респект та безмежна вдячність виконавцям!
''умом расію нє панять''...