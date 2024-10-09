УКР
Новини
Сили безпілотних систем уразили 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління РФ у Брянській області

У ніч на 9 жовтня Сили безпілотних систем уразили 67 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони РФ у Брянській області. 

Про це вони повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі підрозділи Сил Безпілотних Систем ЗС України успішно провели операцію з ураження ворожого арсеналу поблизу н.п. Карачево, Брянської області. 67-й арсенал ГРАУ використовується для зберігання та модернізації артилерійського та ракетного озброєння, зокрема іранського походження", - йдеться в повідомленні.

У Брянській області РФ уражено арсенал головного ракетно-артилерійського управління

У Силах безпілотних систем зазначили, що таких об'єктів у РФ небагато - орієнтовно до двох десятків на всю територію, у кожному з них зберігаються десятки тисяч тонн боєприпасів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ уразила комплекс РЛС дальньої дії "Небо-У" в Брянській області РФ, який міг контролювати небо на 700 км вглиб України, - джерело 

Раніше у ЦПД повідомили, що поблизу міста Карачев у Брянській області РФ було уражено найближчий до лінії фронту 67-й арсенал ГРАУ.

Зазначимо, що склад ГРАУ (Головного ракетно-артилерійського управління) в Росії – це спеціалізовані склади, де зберігаються боєприпаси, військові матеріали та техніка.

боєприпаси Брянськ Генштаб ЗС росія
Та радійте, що тисячі тон орковських *********** знищено. Ось так, крок за кроком . Іншого не дано.
https://t.me/Crimeanwind Крымский ветер

Пожар на нефтебазе в Феодосии меньше не стал, а по мнению наших подписчиков, даже усилился

Напомним, в росМЧС говорят, что горение продолжится еще несколько дней, и пока баки с горючим полностью не выгорят, https://t.me/Crimeanwind/68466 потушить их не получится .

Превышение диоксида серы выявлено в одной из проб рядом с горящей нефтебазой в Феодосии, https://t.me/Crimeanwind/68472 сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Всего из района чрезвычайной ситуации в Феодосии эвакуировано 1129 человек.
Дякую
Про ці 48 ракет вже третій день пишуть)
ну так все ще бахає..
Шановні редактори! Та виправте вже нарешті ту "бухгалтерію" у тексті.
Вам люди вже у попередніх новинах писали
Це ви про що?
останній абзац новини

"Зазначимо, що склад ГРАУ (Головного розрахункового управління) в Росії - це спеціалізовані склади, де зберігаються **********, військові матеріали та техніка Джерело:
Тоді українською ГРОУ.
от зараз бухгалтєрам абідно стало.
І знову "Головне розрахункове управління".
В попередній новині про це так само ""
Расчёт - формирование (подразделение, группа военнослужащих), которая непосредственно применяет и обслуживает орудие, пулемёт и другие виды и типы коллективного вооружения и военной техники.
Дякую
А що там в Чорному морі горить чи горіло згідно з мапою пожеж NASA?
Арсенал прямого московського підпорядкування то є добре...а погано те що він не 1 а 2 розряду...мала кількісьть сховищ...видно по знімку
Є такий термін- виложить снаряди *на грунт*. Це тимчасове зберігання. В 1941 році на артполігоні в Обуз-Лєсна формувались 10 артполків РГК (48 стволів 152) то туди завезли 480 гармат та по 10 боєкомплектів, а це 30 тис.снарядів. їх виклали на грунт. Це і був склад ГАУ. Вермахт підійшов прагматично. Трофейні снаряди розстрілювали до 1943 року, в облозі Севастополя 1942 використовувалась вся трофейна арта. А потім гармати та гаубиці переточувались на німецький 155 калібр. Такщо шмальнули по перевалці смачно
А хто наші арсенали вразив ще при каденції Порошенка? І дронів ворожих не було......
Арсенал в Балаклеї вразили саме дроном.
Так їх і Порошенко вразив ,а потім завалив рідного брата, зїв його дітей і набрав в кишеню Мільчакову.
😂
Там могли буть закладені фугаси - прямо у штабелі. Вони стоять десятками років без переукладки. Могли запхнуть заряд з радіопідривачем прямо в ящик з снарядами і поставить ящик у штабель... Це могли зробить ще в 1991 році - коли "країну та армію "ділили"... Запхнув заряд "начальник зберігання" і поїхав у Росію А передавач у москві стоїть Прийшов час - натисли кнопку...
