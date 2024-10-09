Сили безпілотних систем уразили 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління РФ у Брянській області

У ніч на 9 жовтня Сили безпілотних систем уразили 67 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони РФ у Брянській області.

Про це вони повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі підрозділи Сил Безпілотних Систем ЗС України успішно провели операцію з ураження ворожого арсеналу поблизу н.п. Карачево, Брянської області. 67-й арсенал ГРАУ використовується для зберігання та модернізації артилерійського та ракетного озброєння, зокрема іранського походження", - йдеться в повідомленні.

У Силах безпілотних систем зазначили, що таких об'єктів у РФ небагато - орієнтовно до двох десятків на всю територію, у кожному з них зберігаються десятки тисяч тонн боєприпасів.

Раніше у ЦПД повідомили, що поблизу міста Карачев у Брянській області РФ було уражено найближчий до лінії фронту 67-й арсенал ГРАУ.

Зазначимо, що склад ГРАУ (Головного ракетно-артилерійського управління) в Росії – це спеціалізовані склади, де зберігаються боєприпаси, військові матеріали та техніка.