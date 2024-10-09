Сили безпілотних систем уразили 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління РФ у Брянській області
У ніч на 9 жовтня Сили безпілотних систем уразили 67 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони РФ у Брянській області.
Про це вони повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі підрозділи Сил Безпілотних Систем ЗС України успішно провели операцію з ураження ворожого арсеналу поблизу н.п. Карачево, Брянської області. 67-й арсенал ГРАУ використовується для зберігання та модернізації артилерійського та ракетного озброєння, зокрема іранського походження", - йдеться в повідомленні.
У Силах безпілотних систем зазначили, що таких об'єктів у РФ небагато - орієнтовно до двох десятків на всю територію, у кожному з них зберігаються десятки тисяч тонн боєприпасів.
Раніше у ЦПД повідомили, що поблизу міста Карачев у Брянській області РФ було уражено найближчий до лінії фронту 67-й арсенал ГРАУ.
Зазначимо, що склад ГРАУ (Головного ракетно-артилерійського управління) в Росії – це спеціалізовані склади, де зберігаються боєприпаси, військові матеріали та техніка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вам люди вже у попередніх новинах писали
"Зазначимо, що склад ГРАУ (Головного розрахункового управління) в Росії - це спеціалізовані склади, де зберігаються **********, військові матеріали та техніка Джерело:
В попередній новині про це так само ""
Пожар на нефтебазе в Феодосии меньше не стал, а по мнению наших подписчиков, даже усилился
Напомним, в росМЧС говорят, что горение продолжится еще несколько дней, и пока баки с горючим полностью не выгорят, https://t.me/Crimeanwind/68466 потушить их не получится .
Превышение диоксида серы выявлено в одной из проб рядом с горящей нефтебазой в Феодосии, https://t.me/Crimeanwind/68472 сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
Всего из района чрезвычайной ситуации в Феодосии эвакуировано 1129 человек.