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Силы беспилотных систем поразили 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления РФ в Брянской области

В ночь на 9 октября Силы беспилотных систем поразили 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ в Брянской области.

Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью подразделения Сил Беспилотных Систем ВС Украины успешно провели операцию по поражению вражеского арсенала вблизи н.п. Карачево, Брянской области. 67-й арсенал ГРАУ используется для хранения и модернизации артиллерийского и ракетного вооружения, в частности, иранского происхождения", - говорится в сообщении.

У Брянській області РФ уражено арсенал головного ракетно-артилерійського управління

В Силах беспилотных систем отметили, что таких объектов в РФ немного – ориентировочно до двух десятков на всю территорию, в каждом из них хранятся десятки тысяч тонн боеприпасов.

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Ранее в ЦПИ сообщили, что вблизи города Карачев в Брянской области РФ был поражен ближайший к линии фронта 67-й арсенал ГРАУ.

Отметим, что состав ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления) в России – это специализированные склады, где хранятся боеприпасы, военные материалы и техника.

Автор: 

боеприпасы (2354) Брянск (117) Генштаб ВС (6421) россия (96001)


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Топ комментарии
+5
Та радійте, що тисячі тон орковських *********** знищено. Ось так, крок за кроком . Іншого не дано.
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09.10.2024 12:18
+5
https://t.me/Crimeanwind Крымский ветер

Пожар на нефтебазе в Феодосии меньше не стал, а по мнению наших подписчиков, даже усилился

Напомним, в росМЧС говорят, что горение продолжится еще несколько дней, и пока баки с горючим полностью не выгорят, https://t.me/Crimeanwind/68466 потушить их не получится .

Превышение диоксида серы выявлено в одной из проб рядом с горящей нефтебазой в Феодосии, https://t.me/Crimeanwind/68472 сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Всего из района чрезвычайной ситуации в Феодосии эвакуировано 1129 человек.
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09.10.2024 12:38
+2
Дякую
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09.10.2024 11:59
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Правила форума Совет форумчан
Про ці 48 ракет вже третій день пишуть)
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09.10.2024 11:49 Ответить
Та радійте, що тисячі тон орковських *********** знищено. Ось так, крок за кроком . Іншого не дано.
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09.10.2024 12:18 Ответить
ну так все ще бахає..
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09.10.2024 12:56 Ответить
Шановні редактори! Та виправте вже нарешті ту "бухгалтерію" у тексті.
Вам люди вже у попередніх новинах писали
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09.10.2024 11:51 Ответить
Це ви про що?
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09.10.2024 11:56 Ответить
останній абзац новини

"Зазначимо, що склад ГРАУ (Головного розрахункового управління) в Росії - це спеціалізовані склади, де зберігаються **********, військові матеріали та техніка Джерело:
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09.10.2024 11:58 Ответить
Тоді українською ГРОУ.
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09.10.2024 12:48 Ответить
от зараз бухгалтєрам абідно стало.
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09.10.2024 12:37 Ответить
І знову "Головне розрахункове управління".
В попередній новині про це так само ""
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09.10.2024 11:53 Ответить
Расчёт - формирование (подразделение, группа военнослужащих), которая непосредственно применяет и обслуживает орудие, пулемёт и другие виды и типы коллективного вооружения и военной техники.
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09.10.2024 11:57 Ответить
Дякую
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09.10.2024 11:59 Ответить
А що там в Чорному морі горить чи горіло згідно з мапою пожеж NASA?
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09.10.2024 12:29 Ответить
https://t.me/Crimeanwind Крымский ветер

Пожар на нефтебазе в Феодосии меньше не стал, а по мнению наших подписчиков, даже усилился

Напомним, в росМЧС говорят, что горение продолжится еще несколько дней, и пока баки с горючим полностью не выгорят, https://t.me/Crimeanwind/68466 потушить их не получится .

Превышение диоксида серы выявлено в одной из проб рядом с горящей нефтебазой в Феодосии, https://t.me/Crimeanwind/68472 сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Всего из района чрезвычайной ситуации в Феодосии эвакуировано 1129 человек.
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09.10.2024 12:38 Ответить
Арсенал прямого московського підпорядкування то є добре...а погано те що він не 1 а 2 розряду...мала кількісьть сховищ...видно по знімку
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09.10.2024 12:43 Ответить
Є такий термін- виложить снаряди *на грунт*. Це тимчасове зберігання. В 1941 році на артполігоні в Обуз-Лєсна формувались 10 артполків РГК (48 стволів 152) то туди завезли 480 гармат та по 10 боєкомплектів, а це 30 тис.снарядів. їх виклали на грунт. Це і був склад ГАУ. Вермахт підійшов прагматично. Трофейні снаряди розстрілювали до 1943 року, в облозі Севастополя 1942 використовувалась вся трофейна арта. А потім гармати та гаубиці переточувались на німецький 155 калібр. Такщо шмальнули по перевалці смачно
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09.10.2024 14:20 Ответить
А хто наші арсенали вразив ще при каденції Порошенка? І дронів ворожих не було......
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09.10.2024 16:18 Ответить
Арсенал в Балаклеї вразили саме дроном.
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09.10.2024 18:38 Ответить
Так їх і Порошенко вразив ,а потім завалив рідного брата, зїв його дітей і набрав в кишеню Мільчакову.
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09.10.2024 19:04 Ответить
😂
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09.10.2024 21:11 Ответить
Там могли буть закладені фугаси - прямо у штабелі. Вони стоять десятками років без переукладки. Могли запхнуть заряд з радіопідривачем прямо в ящик з снарядами і поставить ящик у штабель... Це могли зробить ще в 1991 році - коли "країну та армію "ділили"... Запхнув заряд "начальник зберігання" і поїхав у Росію А передавач у москві стоїть Прийшов час - натисли кнопку...
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09.10.2024 20:04 Ответить
 
 