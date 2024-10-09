Силы беспилотных систем поразили 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления РФ в Брянской области
В ночь на 9 октября Силы беспилотных систем поразили 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ в Брянской области.
Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью подразделения Сил Беспилотных Систем ВС Украины успешно провели операцию по поражению вражеского арсенала вблизи н.п. Карачево, Брянской области. 67-й арсенал ГРАУ используется для хранения и модернизации артиллерийского и ракетного вооружения, в частности, иранского происхождения", - говорится в сообщении.
В Силах беспилотных систем отметили, что таких объектов в РФ немного – ориентировочно до двух десятков на всю территорию, в каждом из них хранятся десятки тысяч тонн боеприпасов.
Ранее в ЦПИ сообщили, что вблизи города Карачев в Брянской области РФ был поражен ближайший к линии фронта 67-й арсенал ГРАУ.
Отметим, что состав ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления) в России – это специализированные склады, где хранятся боеприпасы, военные материалы и техника.
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Вам люди вже у попередніх новинах писали
"Зазначимо, що склад ГРАУ (Головного розрахункового управління) в Росії - це спеціалізовані склади, де зберігаються **********, військові матеріали та техніка Джерело:
В попередній новині про це так само ""
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