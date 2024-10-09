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В МЧС РФ подтвердили, что на Брянщине детонируют взрывоопасные предметы

Брянськ атака на ГРАУ

В Брянском отделе МЧС РФ подтвердили информацию, что на территории Карачевского района региона есть детонация взрывоопасных предметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение пресс-центра МЧС цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости"

"В Карачевском районе Брянской области РФ зафиксирована чрезвычайная ситуация муниципального характера из-за детонации взрывоопасных предметов, режим чрезвычайной ситуации не вводился, сообщает местный главк МЧС.

Смотрите также: Поражен 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области РФ, - ЦПД. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко писал, что поражен 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области РФ.

Автор: 

боеприпасы (2354) Брянск (117) россия (96001)


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+15
І ще гарних новин під ранкову каву:
"Пожежа на нафтобазі у Феодосії перекинулася на нові цистерни з паливом та посилилася, скаржаться пропагандисти. У повітрі зафіксовано перевищення концентрації діоксиду сірки. Понад 1000 людей евакуювали з двох районів поряд із місцем займання, стверджує окупаційна влада. Нафтобаза у Феодосії горить уже третій день"
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09.10.2024 10:21
+11
на черзі авіаційний керосин у Феодосії, вже почалося
не буде чим кацапам свої говнольоти заправляти
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09.10.2024 10:31
+8
Бабовнятко завітало у гості ...
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09.10.2024 10:08
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Бабовнятко завітало у гості ...
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09.10.2024 10:08 Ответить
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09.10.2024 10:10 Ответить
І ще гарних новин під ранкову каву:
"Пожежа на нафтобазі у Феодосії перекинулася на нові цистерни з паливом та посилилася, скаржаться пропагандисти. У повітрі зафіксовано перевищення концентрації діоксиду сірки. Понад 1000 людей евакуювали з двох районів поряд із місцем займання, стверджує окупаційна влада. Нафтобаза у Феодосії горить уже третій день"
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09.10.2024 10:21 Ответить
на черзі авіаційний керосин у Феодосії, вже почалося
не буде чим кацапам свої говнольоти заправляти
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09.10.2024 10:31 Ответить
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09.10.2024 11:05 Ответить
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09.10.2024 11:27 Ответить
Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -
Гримить!
Гримить! Тайна дрож пронимає народи,-
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…
Гримить!
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09.10.2024 11:57 Ответить
"Веснянки"
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09.10.2024 12:12 Ответить
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09.10.2024 10:22 Ответить
Гаріт трава. Всьо в парядкє.
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09.10.2024 10:29 Ответить
А через декілька годин кацапи повідомлять про термінову евакуацію. Проте, цього може і не відбутися: бункерного смердячого діда не дуже цікавить доля чергової зграї свинособак.
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09.10.2024 10:30 Ответить
Будемо вважати, що путін вважає цю територію втраченою. Скаже, що там сиділи ждуни й чекали на українське військо...
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09.10.2024 10:38 Ответить
Це добре. Виправні роботи для кацапердів.
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09.10.2024 10:32 Ответить
 
 