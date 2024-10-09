В МЧС РФ подтвердили, что на Брянщине детонируют взрывоопасные предметы

В Брянском отделе МЧС РФ подтвердили информацию, что на территории Карачевского района региона есть детонация взрывоопасных предметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение пресс-центра МЧС цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости"

"В Карачевском районе Брянской области РФ зафиксирована чрезвычайная ситуация муниципального характера из-за детонации взрывоопасных предметов, режим чрезвычайной ситуации не вводился, сообщает местный главк МЧС.

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Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко писал, что поражен 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области РФ.