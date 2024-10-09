В МЧС РФ подтвердили, что на Брянщине детонируют взрывоопасные предметы
В Брянском отделе МЧС РФ подтвердили информацию, что на территории Карачевского района региона есть детонация взрывоопасных предметов.
Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение пресс-центра МЧС цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости"
"В Карачевском районе Брянской области РФ зафиксирована чрезвычайная ситуация муниципального характера из-за детонации взрывоопасных предметов, режим чрезвычайной ситуации не вводился, сообщает местный главк МЧС.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко писал, что поражен 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области РФ.
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"Пожежа на нафтобазі у Феодосії перекинулася на нові цистерни з паливом та посилилася, скаржаться пропагандисти. У повітрі зафіксовано перевищення концентрації діоксиду сірки. Понад 1000 людей евакуювали з двох районів поряд із місцем займання, стверджує окупаційна влада. Нафтобаза у Феодосії горить уже третій день"
не буде чим кацапам свої говнольоти заправляти
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -
Гримить!
Гримить! Тайна дрож пронимає народи,-
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…
Гримить!