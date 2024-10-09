У МНС РФ підтвердили, що на Брянщині детонують вибухонебезпечні предмети
У Брянському відділі МНС РФ підтвердили інформацію, що на території Карачевського району регіону є детонація вибухонебезпечних предметів.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення пресцентру МНС цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости"
"У Карачевському районі Брянської області РФ зафіксовано надзвичайну ситуацію муніципального характеру через детонацію вибухонебезпечних предметів, режим надзвичайної ситуації не вводився, повідомляє місцевий главк МНС.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка писав, що уражено 67-й арсенал ГРАУ у Брянській області РФ.
Топ коментарі
+15 Ярослав Кийко
показати весь коментар09.10.2024 10:21 Відповісти Посилання
+11 Wild MadDog
показати весь коментар09.10.2024 10:31 Відповісти Посилання
+8 Юрист Правильный
показати весь коментар09.10.2024 10:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Пожежа на нафтобазі у Феодосії перекинулася на нові цистерни з паливом та посилилася, скаржаться пропагандисти. У повітрі зафіксовано перевищення концентрації діоксиду сірки. Понад 1000 людей евакуювали з двох районів поряд із місцем займання, стверджує окупаційна влада. Нафтобаза у Феодосії горить уже третій день"
не буде чим кацапам свої говнольоти заправляти
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -
Гримить!
Гримить! Тайна дрож пронимає народи,-
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…
Гримить!