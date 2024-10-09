У МНС РФ підтвердили, що на Брянщині детонують вибухонебезпечні предмети

У Брянському відділі МНС РФ підтвердили інформацію, що на території Карачевського району регіону є детонація вибухонебезпечних предметів.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення пресцентру МНС цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости"

"У Карачевському районі Брянської області РФ зафіксовано надзвичайну ситуацію муніципального характеру через детонацію вибухонебезпечних предметів, режим надзвичайної ситуації не вводився, повідомляє місцевий главк МНС.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка писав, що уражено 67-й арсенал ГРАУ у Брянській області РФ.