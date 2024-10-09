УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5464 відвідувача онлайн
Новини
4 834 13

У МНС РФ підтвердили, що на Брянщині детонують вибухонебезпечні предмети

Брянськ атака на ГРАУ

У Брянському відділі МНС РФ підтвердили інформацію, що на території Карачевського району регіону є детонація вибухонебезпечних предметів.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення пресцентру МНС цитує російська пропагандистська агенція новин "РИА-Новости"

"У Карачевському районі Брянської області РФ зафіксовано надзвичайну ситуацію муніципального характеру через детонацію вибухонебезпечних предметів, режим надзвичайної ситуації не вводився, повідомляє місцевий главк МНС.

Також читайте: Росія отримує від КНДР половину снарядів, - The Times

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка писав, що уражено 67-й арсенал ГРАУ у Брянській області РФ.

Автор: 

боєприпаси (2341) Брянськ (137) росія (67333)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
І ще гарних новин під ранкову каву:
"Пожежа на нафтобазі у Феодосії перекинулася на нові цистерни з паливом та посилилася, скаржаться пропагандисти. У повітрі зафіксовано перевищення концентрації діоксиду сірки. Понад 1000 людей евакуювали з двох районів поряд із місцем займання, стверджує окупаційна влада. Нафтобаза у Феодосії горить уже третій день"
показати весь коментар
09.10.2024 10:21 Відповісти
+11
на черзі авіаційний керосин у Феодосії, вже почалося
не буде чим кацапам свої говнольоти заправляти
показати весь коментар
09.10.2024 10:31 Відповісти
+8
Бабовнятко завітало у гості ...
показати весь коментар
09.10.2024 10:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бабовнятко завітало у гості ...
показати весь коментар
09.10.2024 10:08 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 10:10 Відповісти
І ще гарних новин під ранкову каву:
"Пожежа на нафтобазі у Феодосії перекинулася на нові цистерни з паливом та посилилася, скаржаться пропагандисти. У повітрі зафіксовано перевищення концентрації діоксиду сірки. Понад 1000 людей евакуювали з двох районів поряд із місцем займання, стверджує окупаційна влада. Нафтобаза у Феодосії горить уже третій день"
показати весь коментар
09.10.2024 10:21 Відповісти
на черзі авіаційний керосин у Феодосії, вже почалося
не буде чим кацапам свої говнольоти заправляти
показати весь коментар
09.10.2024 10:31 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 11:05 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 11:27 Відповісти
Гримить! Благодатна пора наступає,
Природу розкішная дрож пронимає,
Жде спрагла земля плодотворної зливи,
І вітер над нею гуляє бурхливий,
І з заходу темная хмара летить -
Гримить!
Гримить! Тайна дрож пронимає народи,-
Мабуть, благодатная хвиля надходить…
Мільйони чекають щасливої зміни,
Ті хмари - плідної будущини тіни,
Що людськість, мов красна весна, обновить…
Гримить!
показати весь коментар
09.10.2024 11:57 Відповісти
"Веснянки"
показати весь коментар
09.10.2024 12:12 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 10:22 Відповісти
Гаріт трава. Всьо в парядкє.
показати весь коментар
09.10.2024 10:29 Відповісти
А через декілька годин кацапи повідомлять про термінову евакуацію. Проте, цього може і не відбутися: бункерного смердячого діда не дуже цікавить доля чергової зграї свинособак.
показати весь коментар
09.10.2024 10:30 Відповісти
Будемо вважати, що путін вважає цю територію втраченою. Скаже, що там сиділи ждуни й чекали на українське військо...
показати весь коментар
09.10.2024 10:38 Відповісти
Це добре. Виправні роботи для кацапердів.
показати весь коментар
09.10.2024 10:32 Відповісти
 
 