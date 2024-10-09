РУС
Силы обороны атаковали базу хранения "Шахедов" в Краснодарском крае РФ, где находилось около 400 БпЛА, - Генштаб

Сили оборони атакували базу зберігання

Силы обороны Украины атаковали базу хранения БпЛА Shahed возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали в Генштабе, в среду, 9 октября, ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БпЛА типа "Шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

Там хранилось около 400 ударных дронов.

В Генштабе говорят, что зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.

"Уничтожение базы хранения БпЛА "Шахед" существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 9 октября 2024 года, в двух регионах РФ были слышны взрывы. Местные власти заявляли о якобы работе ПВО.

Смотрите также: Воины 92-й ОШБр уничтожили САУ, БМП-3, БРЭМ-1 и БТР россиян на Харьковском направлении. ВИДЕО

Генштаб ВС уничтожение ВСУ Шахед
+33
Гарна новина! Слава ЗСУ!
09.10.2024 21:59 Ответить
+22
+19
Дуже приємна інформація. Можна тільки щиро подякувати за таку класну роботу.
09.10.2024 22:05 Ответить
Что там было не знаю, но судя по видео - детонация присутствует.

https://t.me/couch_iu/67340?single
09.10.2024 21:59 Ответить
Ейск --> ******* 😂
09.10.2024 22:10 Ответить
09.10.2024 22:26 Ответить
Шо не доба - той доба звістка. От шоб не негативний контрнаступ ім'яні Зеленського та Сирського то можно було б і засинати у доброму настрії.
09.10.2024 21:59 Ответить
найбільша проблема нашого суспільства, це те, що для більшості війна, це такий тікток-прикол, який вони дивляться перед сном.
09.10.2024 22:03 Ответить
За чужими спинами
09.10.2024 22:04 Ответить
Напевно було би набагато краще якби для більшості населення війна - це коли бої йдуть в них під вікнами
показать весь комментарий
Нашi Героi воюють, калiчаться, гинуть, щом у нас пiд вiкнами
не йшла вiйна! А ви бажаете нам горе та сльози... Мабуть ви живите
в западнiй частинi Украiни, або втекли за кордон, а ми на своеi
шкiрi вiдчуваемо вiйну i вдячнi нашим Героям та поможливостi
допомогаемо iм. Сумщина.
10.10.2024 12:44 Ответить
Не українського суспільства.

Сьогодні від мами дізналась, що вона теж донить з пенсії..й сусідки теж...
показать весь комментарий
підкинули трохи ідей кацапам - як не треба робити…
09.10.2024 22:12 Ответить
Зає**сь !
09.10.2024 22:20 Ответить
Я вже звик з ранку такі чудові новини отримувати а тут така приємна несподіванка.
Респект та безмежна вдячність виконавцям!
09.10.2024 22:23 Ответить
Всім виконавцям цього чудового феєрверку респектище-давайте ще...
09.10.2024 22:25 Ответить
Ех раз, да іщо раз, іщо много много раз!
09.10.2024 22:33 Ответить
хтось із місцевих став мільйонером.
09.10.2024 22:43 Ответить
ПВО усё сбило , только один МАЛЕНЬКИЙ осколок попал в склад.
09.10.2024 22:45 Ответить
09.10.2024 23:02 Ответить
Ну от дивився б і дивився! Горіть в пеклі,кацапи смердючі!
09.10.2024 23:14 Ответить
Це вже ГОЙДА!!! чи ще ні?
09.10.2024 23:23 Ответить
Там на першому відео москалька оргазм отримує від вибухів.
''умом расію нє панять''...
09.10.2024 23:31 Ответить
10.10.2024 01:22 Ответить
10.10.2024 01:59 Ответить
Файно горить але вони кожного дня по 50 пускають то ж то всього лише тижневий запас..
10.10.2024 03:24 Ответить
Але скiльки людськiх життив за цей тиждень буде збережено!
10.10.2024 12:49 Ответить
А так хорошо было, по-домашнєму...
10.10.2024 11:51 Ответить
Красивое.
10.10.2024 12:35 Ответить
 
 