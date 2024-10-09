Силы обороны атаковали базу хранения "Шахедов" в Краснодарском крае РФ, где находилось около 400 БпЛА, - Генштаб

Силы обороны Украины атаковали базу хранения БпЛА Shahed возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали в Генштабе, в среду, 9 октября, ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БпЛА типа "Шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

Там хранилось около 400 ударных дронов.

В Генштабе говорят, что зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация.

"Уничтожение базы хранения БпЛА "Шахед" существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 9 октября 2024 года, в двух регионах РФ были слышны взрывы. Местные власти заявляли о якобы работе ПВО.

