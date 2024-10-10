Удар Украины по складу на юге РФ должен снизить темпы российских ударов, - Forbes

С 2022 года Россия запустила более 8 000 взрывоопасных беспилотников, которые были приобретены в Иране. Таким образом, ВСУ одним ударом смогли уничтожить почти пять процентов всех "Шахедов", которые Россия применяла за время войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

И добавил, что уничтожение 400 "Шахедов" должно снизить темпы российских ударов, но это временная победа.

"Москва всегда может приобрести у Тегерана еще больше беспилотников. Они также производятся на заводе в Татарстане на востоке России. Кремль заплатил 1,7 миллиарда долларов, чтобы получить лицензию на местную сборку до 6 000 "шахедов", - отмечает аналитик.

Он добавил, что пока неясно, как украинцы нанесли удар по этому складу. Аналитик предполагает, что для удара по складу беспилотников Украина не использовала западные дальнобойные ракеты - американские Tactical Missile Systems, британские Storm Shadow или французские SCALP-EG, поскольку Запад продолжает запрещать Украине бить их оружием по территории РФ.

"Однако на боеприпасы украинского производства ограничений нет. Крылатые ракеты "Нептун" могут достигать юга России. А ударные беспилотники дальнего радиуса действия, разработанные украинской разведкой, могут пролететь на сотни километров дальше Октябрьского", - отмечает Акс.

При этом атака на склад "шахедов" - часть более широкой тенденции, когда вместо того чтобы тратить дорогие ракеты ПВО на сбивание беспилотников вблизи их целей, украинцы пытаются поразить российские боеприпасы до того, как россияне смогут их запустить, заключает аналитик.

Напомним, в среду, 9 октября, ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БпЛА типа "шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

