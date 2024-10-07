Розвідка РФ завербувала депутата парламенту Ірландії для пропаганди, - Politico

Російська розвідка завербувала ірландського депутата, який з 2019 року виконував роль пропагандиста та емісара Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

Глава МЗС Ірландії Саймон Гарріс, коментуючи ситуацію, заявив, що це не стало для нього несподіванкою, враховуючи посилення активності російської розвідки в Ірландії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Він зазначив, що Росія прагне вплинути громадську думку на міжнародній арені.

Вербування парламентаря

Як пише видання, депутата завербували у 2019 році, коли Росія намагалася підігріти напруженість між Ірландією та Великою Британією, пов'язану з Brexit.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індія повернула 45 своїх громадян, яких завербували до російської армії, - МЗС країни

Контакти депутата з російською стороною, зокрема з Сергієм Прокоп'євим, висланим з Ірландії у 2022 році як співробітника ГРУ РФ, продовжуються й досі. Для підтримки зв'язку використовувалася російська агентка, що мала романтичні стосунки з депутатом.

Газета The Sunday Times повідомляє, що ірландські військові та служби безпеки встановили особу політика, але він все ще засідає в парламенті. Видання знає його особу, але з юридичних причин не може розкрити її, тому в тексті він згадується під кодовим ім'ям Cobalt.

Джерела газети вважають, що Кремль сподівався використати напруженість і підірвати відносини між Великобританією, Ірландією та ЄС на чутливому етапі переговорів. The Sunday Times нагадує, що лояльні воєнізовані угруповання тоді погрожували насильством через угоду про Brexit, яка призвела до створення митного кордону між Північною Ірландією та рештою Великої Британії.

Читайте також: У боях за Україну загинув колишній рейнджер ЗС Ірландії Роберт Діган. ФОТО

Поліція, за даними джерел, наказувала депутату припинити контакти з російською розвідкою, однак він проігнорував це.

Розслідування не виявило передачі секретних документів чи отримання грошей з боку Росії.

Як додає Politico, депутат, член опозиції, мав завдання налагоджувати контакти з незаконними воєнізованими угрупованнями в Північній Ірландії.

Служби безпеки вважають, що його, як людину, яка легко піддається впливу, використовували для зриву публічних дебатів або висловлення поглядів, близьких до Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ переслідують мігрантів з метою їхнього залучення до армії, - британська розвідка