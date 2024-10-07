РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8960 посетителей онлайн
Новости
3 184 7

Разведка РФ завербовала депутата парламента Ирландии для пропаганды, - Politico

Російська розвідка завербувала ірландського парламентаря

Российская разведка завербовала ирландского депутата, который с 2019 года выполнял роль пропагандиста и эмиссара Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Глава МИД Ирландии Саймон Гаррис, комментируя ситуацию, заявил, что это не стало для него неожиданностью, учитывая усиление активности российской разведки в Ирландии после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Он отметил, что Россия стремится повлиять на общественное мнение на международной арене.

Вербовка парламентария

Как пишет издание, депутата завербовали в 2019 году, когда Россия пыталась подогреть напряженность между Ирландией и Великобританией, связанную с Brexit.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Индия вернула 45 своих граждан, которых завербовали в российскую армию, - МИД страны

Контакты депутата с российской стороной, в частности с Сергеем Прокопьевым, высланным из Ирландии в 2022 году как сотрудника ГРУ РФ, продолжаются до сих пор. Для поддержания связи использовалась российский агент, имевшая романтические отношения с депутатом.

Газета The Sunday Times сообщает, что ирландские военные и службы безопасности установили личность политика, но он все еще заседает в парламенте. Издание знает его личность, но по юридическим причинам не может раскрыть ее, поэтому в тексте он упоминается под кодовым именем Cobalt.

Источники газеты считают, что Кремль надеялся использовать напряженность и подорвать отношения между Великобританией, Ирландией и ЕС на чувствительном этапе переговоров. The Sunday Times напоминает, что лояльные военизированные группировки тогда угрожали насилием из-за соглашения о Brexit, которое привело к созданию таможенной границы между Северной Ирландией и остальной Великобританией.

Также смотрите: В боях за Украину погиб бывший рейнджер ВС Ирландии Роберт Диган. ФОТО

Полиция, по данным источников, приказывала депутату прекратить контакты с российской разведкой, однако он проигнорировал это.

Расследование не выявило передачи секретных документов или получения денег со стороны России.

Как добавляет Politico, депутат, член оппозиции, имел задание налаживать контакты с незаконными военизированными группировками в Северной Ирландии.

Службы безопасности считают, что его, как человека, который легко поддается влиянию, использовали для срыва публичных дебатов или выражения взглядов, близких к Кремлю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ преследуют мигрантов с целью их привлечения в армию, - британская разведка

Автор: 

Ирландия (124) пропаганда (3723) россия (96953) вербовка (273)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Москальське кгб/фсб використало свою улюблену «медову пастку» для вербування і підтримування звʼязку з цим ірландським депутатом.
показать весь комментарий
07.10.2024 09:05 Ответить
Секс-шпигунство (або "медова пастка") - використання особи, зі вступом у статевий зв'язок, для вербування людини, яка цікавить розвідувальні органи. Загалом, "медова пастка" - метод, який використовують у шпигунській практиці, котрий несе у собі використання романтичних і сексуальних прийомів із метою отримання інформації, що стосується політики, фінансів та інших цілей.
показать весь комментарий
07.10.2024 09:08 Ответить
"Поліція наказувала депутату припинити контакти з російською розвідкою,але він проігнорував це...."
показать весь комментарий
07.10.2024 09:08 Ответить
Поліція пожурила депутата -- він послав іх нах - піздєц
показать весь комментарий
07.10.2024 09:16 Ответить
Да не нужно быть разведчиком чтобы понять кто на Западе завербованный рашистский агент. Они сами себя раскрывают
показать весь комментарий
07.10.2024 09:24 Ответить
Ха!У нас 90% ВРУ на фсб практично відкрито працює.Чого тільки баканов вартий.
показать весь комментарий
07.10.2024 09:27 Ответить
Олексій Ковальов, 33-річний депутат Верховної Ради, херсонський бізнесмен-аграрій середньої руки був, звісно, ​​символічною фігурою.

До російського вторгнення він нічим неабияким не виділявся, якщо не рахувати темної історії з купівлею телеканалу за гроші, нібито подаровані йому батьками.

Навіщо чи, скоріш, кому це зробив Ковальов, так і залишилося таємницею.

Незабаром після початку війни, на початку квітня, Ковальов несподівано поїхав на батьківщину, на окуповану на той час Херсонщину.

У соцмережах пояснював: хоче захистити сімейний бізнес від мародерів та й мешканців свого округу кидати не хоче. "Все буде Україна", - закінчувався один із його постів у "Фейсбуку", написаний у ті дні.

У президентській партії "Слуга народу" цього вчинку Ковальова не зрозуміли і виключили його зі складу фракції у Верховній Раді.



Автор фото,РИА НОВОСТИ Відео

Підпис до фото,Скрін-шот з відео після першого замаху на Ковальова у червні

І справді, вже за кілька тижнів Ковальов прозвітував про участь у нараді куратора окупованих територій від Кремля Сергія Кирієнка з фермерами Херсонщини.

"Росія тут серйозно і назавжди", - повідомив він про винесені їх цього заходи висновки.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:40 Ответить
 
 