Разведка РФ завербовала депутата парламента Ирландии для пропаганды, - Politico

Российская разведка завербовала ирландского депутата, который с 2019 года выполнял роль пропагандиста и эмиссара Кремля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.
Глава МИД Ирландии Саймон Гаррис, комментируя ситуацию, заявил, что это не стало для него неожиданностью, учитывая усиление активности российской разведки в Ирландии после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Он отметил, что Россия стремится повлиять на общественное мнение на международной арене.
Вербовка парламентария
Как пишет издание, депутата завербовали в 2019 году, когда Россия пыталась подогреть напряженность между Ирландией и Великобританией, связанную с Brexit.
Контакты депутата с российской стороной, в частности с Сергеем Прокопьевым, высланным из Ирландии в 2022 году как сотрудника ГРУ РФ, продолжаются до сих пор. Для поддержания связи использовалась российский агент, имевшая романтические отношения с депутатом.
Газета The Sunday Times сообщает, что ирландские военные и службы безопасности установили личность политика, но он все еще заседает в парламенте. Издание знает его личность, но по юридическим причинам не может раскрыть ее, поэтому в тексте он упоминается под кодовым именем Cobalt.
Источники газеты считают, что Кремль надеялся использовать напряженность и подорвать отношения между Великобританией, Ирландией и ЕС на чувствительном этапе переговоров. The Sunday Times напоминает, что лояльные военизированные группировки тогда угрожали насилием из-за соглашения о Brexit, которое привело к созданию таможенной границы между Северной Ирландией и остальной Великобританией.
Полиция, по данным источников, приказывала депутату прекратить контакты с российской разведкой, однако он проигнорировал это.
Расследование не выявило передачи секретных документов или получения денег со стороны России.
Как добавляет Politico, депутат, член оппозиции, имел задание налаживать контакты с незаконными военизированными группировками в Северной Ирландии.
Службы безопасности считают, что его, как человека, который легко поддается влиянию, использовали для срыва публичных дебатов или выражения взглядов, близких к Кремлю.
