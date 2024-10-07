Разведка РФ завербовала депутата парламента Ирландии для пропаганды, - Politico

Российская разведка завербовала ирландского депутата, который с 2019 года выполнял роль пропагандиста и эмиссара Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Глава МИД Ирландии Саймон Гаррис, комментируя ситуацию, заявил, что это не стало для него неожиданностью, учитывая усиление активности российской разведки в Ирландии после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Он отметил, что Россия стремится повлиять на общественное мнение на международной арене.

Вербовка парламентария

Как пишет издание, депутата завербовали в 2019 году, когда Россия пыталась подогреть напряженность между Ирландией и Великобританией, связанную с Brexit.

Контакты депутата с российской стороной, в частности с Сергеем Прокопьевым, высланным из Ирландии в 2022 году как сотрудника ГРУ РФ, продолжаются до сих пор. Для поддержания связи использовалась российский агент, имевшая романтические отношения с депутатом.

Газета The Sunday Times сообщает, что ирландские военные и службы безопасности установили личность политика, но он все еще заседает в парламенте. Издание знает его личность, но по юридическим причинам не может раскрыть ее, поэтому в тексте он упоминается под кодовым именем Cobalt.

Источники газеты считают, что Кремль надеялся использовать напряженность и подорвать отношения между Великобританией, Ирландией и ЕС на чувствительном этапе переговоров. The Sunday Times напоминает, что лояльные военизированные группировки тогда угрожали насилием из-за соглашения о Brexit, которое привело к созданию таможенной границы между Северной Ирландией и остальной Великобританией.

Полиция, по данным источников, приказывала депутату прекратить контакты с российской разведкой, однако он проигнорировал это.

Расследование не выявило передачи секретных документов или получения денег со стороны России.

Как добавляет Politico, депутат, член оппозиции, имел задание налаживать контакты с незаконными военизированными группировками в Северной Ирландии.

Службы безопасности считают, что его, как человека, который легко поддается влиянию, использовали для срыва публичных дебатов или выражения взглядов, близких к Кремлю.

