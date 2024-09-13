РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4917 посетителей онлайн
Новости
2 088 13
армия РФ (18012) Индия (394) россия (92999) вербовка (245)

Индия вернула 45 своих граждан, которых завербовали в российскую армию, - МИД страны

Індія повернула 45 своїх громадян, яких завербували до російської армії

Индия добилась освобождения 45 своих граждан, которых незаконно заставили вступить в ряды армии РФ и воевать против Украины.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Индии, пишет NDTV, информирует Цензор.НЕТ.

В МИД Индии рассказали, что еще по меньшей мере 50 индийцев находятся на фронте в Украине в составе российской оккупационной армии. Представитель ведомства сказал, что сейчас прилагаются усилия для того, чтобы их оттуда освободить.

Издание пишет, что около сотни граждан Индии оказались в российской армии. Известно, что четверо индийцев погибли в результате их участия в войне России против Украины.

Известно, что в мае этого года индийские правоохранители задержали четырех человек, которые причастны к вербовке людей в российскую армию.

Напомним, что в начале июля премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего визита в РФ встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. СМИ писали, что одной из тем разговора был вопрос о возвращении граждан Индии, которых обманом привлекли к службе в армии РФ.

Читайте также: РФ обманом завербовала более 90 граждан Индии на войну в Украине, по меньшей мере 8 - погибли, - парламентарий Сахнейб
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Статтю хоча б до четвертого абзацу ліньки прочитати ? (тут і відповідь на ваше запитання)
показать весь комментарий
13.09.2024 18:29
+1
45 повернула....
А скільки чорних пакетів ?
показать весь комментарий
13.09.2024 18:01
+1
Сподіваюсь, що повернуть у чорних пакетах!
показать весь комментарий
13.09.2024 18:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
45 повернула....
А скільки чорних пакетів ?
показать весь комментарий
13.09.2024 18:01 Ответить
Статтю хоча б до четвертого абзацу ліньки прочитати ? (тут і відповідь на ваше запитання)
показать весь комментарий
13.09.2024 18:29 Ответить
Треба фінансувати ракетний та дроновий резерв для таких акцій - бахнути раз і актовно пропонувати тій країні забрати усіх завербованих інакше будуть знищені а громадськості і рідним буде повідомленно що їх кинула на забій
показать весь комментарий
13.09.2024 18:01 Ответить
Сподіваюсь, що повернуть у чорних пакетах!
показать весь комментарий
13.09.2024 18:01 Ответить
Краще було, щоб Україна повернула в чорних пакетах!
показать весь комментарий
13.09.2024 18:03 Ответить
повернула і відправили за грати, чи як?
показать весь комментарий
13.09.2024 18:09 Ответить
І там баранів хватає...
показать весь комментарий
13.09.2024 18:17 Ответить
Джімі Джімі - ачу ачу
показать весь комментарий
13.09.2024 18:18 Ответить
-куме, ви чули? перегній втік.
- як втік?
- на двох ногах, куме.
показать весь комментарий
13.09.2024 19:00 Ответить
по частям вернула или как?
показать весь комментарий
13.09.2024 19:01 Ответить
повернули, бо їх в армії примушували їсти яловичину.
показать весь комментарий
13.09.2024 19:37 Ответить
 
 