Индия вернула 45 своих граждан, которых завербовали в российскую армию, - МИД страны
Индия добилась освобождения 45 своих граждан, которых незаконно заставили вступить в ряды армии РФ и воевать против Украины.
Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Индии, пишет NDTV, информирует Цензор.НЕТ.
В МИД Индии рассказали, что еще по меньшей мере 50 индийцев находятся на фронте в Украине в составе российской оккупационной армии. Представитель ведомства сказал, что сейчас прилагаются усилия для того, чтобы их оттуда освободить.
Издание пишет, что около сотни граждан Индии оказались в российской армии. Известно, что четверо индийцев погибли в результате их участия в войне России против Украины.
Известно, что в мае этого года индийские правоохранители задержали четырех человек, которые причастны к вербовке людей в российскую армию.
Напомним, что в начале июля премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего визита в РФ встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. СМИ писали, что одной из тем разговора был вопрос о возвращении граждан Индии, которых обманом привлекли к службе в армии РФ.
Пожалуйста, подождите...
А скільки чорних пакетів ?
- як втік?
- на двох ногах, куме.