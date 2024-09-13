Индия вернула 45 своих граждан, которых завербовали в российскую армию, - МИД страны

Индия добилась освобождения 45 своих граждан, которых незаконно заставили вступить в ряды армии РФ и воевать против Украины.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Индии, пишет NDTV, информирует Цензор.НЕТ.

В МИД Индии рассказали, что еще по меньшей мере 50 индийцев находятся на фронте в Украине в составе российской оккупационной армии. Представитель ведомства сказал, что сейчас прилагаются усилия для того, чтобы их оттуда освободить.

Издание пишет, что около сотни граждан Индии оказались в российской армии. Известно, что четверо индийцев погибли в результате их участия в войне России против Украины.

Известно, что в мае этого года индийские правоохранители задержали четырех человек, которые причастны к вербовке людей в российскую армию.

Напомним, что в начале июля премьер-министр Индии Нарендра Моди во время своего визита в РФ встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. СМИ писали, что одной из тем разговора был вопрос о возвращении граждан Индии, которых обманом привлекли к службе в армии РФ.

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