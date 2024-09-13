УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12142 відвідувача онлайн
Новини
2 088 13
армія рф (16162) Індія (638) росія (63568) вербування (226)

Індія повернула 45 своїх громадян, яких завербували до російської армії, - МЗС країни

Індія повернула 45 своїх громадян, яких завербували до російської армії

Індія домоглась звільнення 45 своїх громадян, яких незаконно змусили вступити до лав армії РФ та воювати проти України. 

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Індії, пише NDTV, інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС Індії розповіли, що ще щонайменше 50 індійців перебувають на фронті в Україні у складі російської окупаційної армії. Речник відомства сказав, що наразі докладаються зусилля для того, щоб їх звідти звільнити.

Видання пише, що близько сотні громадян Індії опинилися в російській армії. Відомо, що четверо індійців загинули внаслідок їхньої участі у війні Росії проти України.

Відомо, що у травні цьогоріч індійські правоохоронці затримали чотирьох людей, які причетні до вербування людей до російської армії.

Нагадаємо, що на початку липня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час свого візиту до РФ зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. ЗМІ писали, що однією з тем розмови було питання про повернення громадян Індії, яких обманом залучили до служби в армії РФ.

Читайте також: РФ обманом завербувала понад 90 громадян Індії на війну в Україні, щонайменше 8 загинули, - парламентар Сахнейб
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Статтю хоча б до четвертого абзацу ліньки прочитати ? (тут і відповідь на ваше запитання)
показати весь коментар
13.09.2024 18:29
+1
45 повернула....
А скільки чорних пакетів ?
показати весь коментар
13.09.2024 18:01
+1
Сподіваюсь, що повернуть у чорних пакетах!
показати весь коментар
13.09.2024 18:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
45 повернула....
А скільки чорних пакетів ?
показати весь коментар
13.09.2024 18:01 Відповісти
Статтю хоча б до четвертого абзацу ліньки прочитати ? (тут і відповідь на ваше запитання)
показати весь коментар
13.09.2024 18:29 Відповісти
Треба фінансувати ракетний та дроновий резерв для таких акцій - бахнути раз і актовно пропонувати тій країні забрати усіх завербованих інакше будуть знищені а громадськості і рідним буде повідомленно що їх кинула на забій
показати весь коментар
13.09.2024 18:01 Відповісти
Сподіваюсь, що повернуть у чорних пакетах!
показати весь коментар
13.09.2024 18:01 Відповісти
Краще було, щоб Україна повернула в чорних пакетах!
показати весь коментар
13.09.2024 18:03 Відповісти
повернула і відправили за грати, чи як?
показати весь коментар
13.09.2024 18:09 Відповісти
І там баранів хватає...
показати весь коментар
13.09.2024 18:17 Відповісти
Джімі Джімі - ачу ачу
показати весь коментар
13.09.2024 18:18 Відповісти
-куме, ви чули? перегній втік.
- як втік?
- на двох ногах, куме.
показати весь коментар
13.09.2024 19:00 Відповісти
по частям вернула или как?
показати весь коментар
13.09.2024 19:01 Відповісти
повернули, бо їх в армії примушували їсти яловичину.
показати весь коментар
13.09.2024 19:37 Відповісти
 
 