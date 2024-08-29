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Новини Війна
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РФ обманом завербувала понад 90 громадян Індії на війну в Україні, щонайменше 8 загинули, - парламентар Сахнейб

РФ обманом завербувала понад 90 громадян Індії на війну в Україні

Керівництво Росії обманом відправила воювати проти України понад 90 громадян Індії, з них щонайменше вісім осіб загинули. Найчастіше вони розуміють, що потрапили на фронт, лише після прибуття на місце.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це телеканалу "Дождь" повідомив депутат індійського парламенту Вікрамджит Сінґх Сахнейб. 

"Нам поки що не вдалося ні повернути тіла загиблих, ні ідентифікувати їх, бо ці люди перебувають у гарячій точці, і ми навіть не знаємо, де вони саме", - зазначив він.

Сахнейб зауважив, що 13 громадян Індії самостійно покинули збройні сили РФ. За його словами, наразі в армії залишаються 69 або 70 людей.

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Індійський депутат розповів, що такий нелегальний найм молодих індійців у зону бойових дій РФ розпочала ще до початку повномасштабної війни в Україні – їх вербували під приводом переправки за кордон на роботу.

Однак із початком повномасштабного вторгнення в Україну шахраї почали діяти впевненіше - деякі з них координують найм індійців, перебуваючи у російських військах.

Ціни на переправлення за кордон варіюються від однієї до 12 тисяч євро. Після прибуття до Росії іноземців змушують підписати контракт із міноборони РФ без перекладача, а потім відправляють на фронт.

Журналісти повідомляють, що у липні прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв звільнити громадян Індії, проте на становищі індійців, що воювали, це не позначилося.

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Автор: 

Індія (667) росія (65007) вербування (243)


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Топ коментарі
+3
Сдохли? Та і куй з ними, дебілами.
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29.08.2024 08:33
+3
Індія не відмовиться від російської нафти, отже Монді - терпіти і далі сприяти вербувальникам.
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29.08.2024 08:49
+2
Якісь неправильні індуси. В індійських фільмах персонажі даже помирають співаючи до останнього подиху. Звернення не зараховано. Де пісні з танцями?
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29.08.2024 09:01
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29.08.2024 08:29 Відповісти
Все на брехні. Скрепа.
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29.08.2024 08:30 Відповісти
Цигани? - а наших хер наловиш - весь "табір" стає в оборону
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29.08.2024 08:30 Відповісти
Сдохли? Та і куй з ними, дебілами.
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29.08.2024 08:33 Відповісти
Їм сказали: "Не підпишете контракт в армію - будемо вас годувати виключно яловичиною"
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29.08.2024 08:41 Відповісти
Нічого такого чого абнімашкі нірендри з ****** не вирішили б.
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29.08.2024 08:49 Відповісти
Індія не відмовиться від російської нафти, отже Монді - терпіти і далі сприяти вербувальникам.
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29.08.2024 08:49 Відповісти
індусів 1.4 міліардів, ось чесно, що їм 90 осіб проти нафти
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29.08.2024 12:04 Відповісти
Обманули мальчиков в трусиках
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29.08.2024 08:51 Відповісти
Якісь неправильні індуси. В індійських фільмах персонажі даже помирають співаючи до останнього подиху. Звернення не зараховано. Де пісні з танцями?
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29.08.2024 09:01 Відповісти
А слона то я,ты,вы и не заметили?
Без слона все это нещитово
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29.08.2024 09:32 Відповісти
А ещё рф обманом вынудила Индию купить весь свой газ и нефть.
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29.08.2024 09:38 Відповісти
Ні один не має повернутися, щоб дітям наказали в Україну їздити!
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29.08.2024 10:06 Відповісти
Хай ще більше вошкаються з руснею, то не раз доведеться кричати "абманулі".
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29.08.2024 11:39 Відповісти
 
 