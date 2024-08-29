РФ обманом завербувала понад 90 громадян Індії на війну в Україні, щонайменше 8 загинули, - парламентар Сахнейб

Керівництво Росії обманом відправила воювати проти України понад 90 громадян Індії, з них щонайменше вісім осіб загинули. Найчастіше вони розуміють, що потрапили на фронт, лише після прибуття на місце.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це телеканалу "Дождь" повідомив депутат індійського парламенту Вікрамджит Сінґх Сахнейб.

"Нам поки що не вдалося ні повернути тіла загиблих, ні ідентифікувати їх, бо ці люди перебувають у гарячій точці, і ми навіть не знаємо, де вони саме", - зазначив він.

Сахнейб зауважив, що 13 громадян Індії самостійно покинули збройні сили РФ. За його словами, наразі в армії залишаються 69 або 70 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ переслідують мігрантів з метою їхнього залучення до армії, - британська розвідка

Індійський депутат розповів, що такий нелегальний найм молодих індійців у зону бойових дій РФ розпочала ще до початку повномасштабної війни в Україні – їх вербували під приводом переправки за кордон на роботу.

Однак із початком повномасштабного вторгнення в Україну шахраї почали діяти впевненіше - деякі з них координують найм індійців, перебуваючи у російських військах.

Ціни на переправлення за кордон варіюються від однієї до 12 тисяч євро. Після прибуття до Росії іноземців змушують підписати контракт із міноборони РФ без перекладача, а потім відправляють на фронт.

Журналісти повідомляють, що у липні прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв звільнити громадян Індії, проте на становищі індійців, що воювали, це не позначилося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Індії у РФ закликало своїх громадян покинути Курську, Брянську та Бєлгородську області