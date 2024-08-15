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Посольство Індії у РФ закликало своїх громадян покинути Курську, Брянську та Бєлгородську області

Посольство Індії у РФ звернулося до своїх громадян у Курській, Брянській та Бєлгородській областях

Індія рекомендує своїм громадянам, які проживають в Курській, Брянській та Бєлгородській областях РФ евакуюватися та тимчасово переселитися в інші російські регіони. 

Про це йдеться на сайті посольства Індії у Москві, інформує Цензор.НЕТ.

Відомство оприлюднило відповідні офіційні рекомендації для своїх громадян.

"З огляду на останні безпекові інциденти у Брянському, Бєлгородському, Курському регіонах, громадянам Індії рекомендується вжити необхідних запобіжних заходів і тимчасово пересилитися за межі цих областей", - заявили там.

Також громадянам Індії у РФ порадили зв'язатися з посольством.

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Автор: 

Індія (667) посольство (942) росія (64984)


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15.08.2024 10:08 Відповісти
Крішна не допомага?
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15.08.2024 10:11 Відповісти
А маскву?
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15.08.2024 10:19 Відповісти
Уже едут , не вопрос..
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15.08.2024 13:04 Відповісти
 
 