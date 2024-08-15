Посольство Індії у РФ закликало своїх громадян покинути Курську, Брянську та Бєлгородську області
Індія рекомендує своїм громадянам, які проживають в Курській, Брянській та Бєлгородській областях РФ евакуюватися та тимчасово переселитися в інші російські регіони.
Про це йдеться на сайті посольства Індії у Москві, інформує Цензор.НЕТ.
Відомство оприлюднило відповідні офіційні рекомендації для своїх громадян.
"З огляду на останні безпекові інциденти у Брянському, Бєлгородському, Курському регіонах, громадянам Індії рекомендується вжити необхідних запобіжних заходів і тимчасово пересилитися за межі цих областей", - заявили там.
Також громадянам Індії у РФ порадили зв'язатися з посольством.
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