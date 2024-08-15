Посольство Индии в РФ призвало своих граждан покинуть Курскую, Брянскую и Белгородскую области

Индия рекомендует своим гражданам, проживающим в Курской, Брянской и Белгородской областях РФ эвакуироваться и временно переселиться в другие российские регионы.

Об этом говорится на сайте посольства Индии в Москве, информирует Цензор.НЕТ.

Ведомство обнародовало соответствующие официальные рекомендации для своих граждан.

"Учитывая последние инциденты по безопасности в Брянском, Белгородском, Курском регионах, гражданам Индии рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и временно переселиться за пределы этих областей", - заявили там.

Также гражданам Индии в РФ посоветовали связаться с посольством.

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