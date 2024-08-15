РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5059 посетителей онлайн
Новости
866 6

Посольство Индии в РФ призвало своих граждан покинуть Курскую, Брянскую и Белгородскую области

Посольство Індії у РФ звернулося до своїх громадян у Курській, Брянській та Бєлгородській областях

Индия рекомендует своим гражданам, проживающим в Курской, Брянской и Белгородской областях РФ эвакуироваться и временно переселиться в другие российские регионы.

Об этом говорится на сайте посольства Индии в Москве, информирует Цензор.НЕТ.

Ведомство обнародовало соответствующие официальные рекомендации для своих граждан.

"Учитывая последние инциденты по безопасности в Брянском, Белгородском, Курском регионах, гражданам Индии рекомендуется принять необходимые меры предосторожности и временно переселиться за пределы этих областей", - заявили там.

Также гражданам Индии в РФ посоветовали связаться с посольством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине ликвидировали по меньшей мере восемь наемников из Индии, воевавших на стороне РФ, - Hindustan Times

Автор: 

Индия (404) посольство (1079) россия (95393)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.08.2024 10:08 Ответить
Крішна не допомага?
показать весь комментарий
15.08.2024 10:11 Ответить
А маскву?
показать весь комментарий
15.08.2024 10:19 Ответить
Уже едут , не вопрос..
показать весь комментарий
15.08.2024 13:04 Ответить
 
 