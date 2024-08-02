В Украине ликвидировали по меньшей мере восемь наемников из Индии, воевавших на стороне РФ, - Hindustan Times
Правительство Индии 1 августа сообщило депутатам парламента, что на данный момент восемь граждан Индии погибли во время службы в армии РФ. Это вдвое больше, чем официально признано МИД страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Hindustan Times.
Министр иностранных дел Индии в ответе на запрос парламента сообщил, что точное количество граждан, завербованных Россией, неизвестно, но 63 человека подали прошение об их досрочном увольнении из рядов российской армии.
Большинство иностранцев было завербовано для "вспомогательной" работы, как поваров.
Министр иностранных дел Сингх добавил, что по крайней мере 12 индийцев уже списались из российской армии, еще 63 добиваются досрочного освобождения.
Вопрос вербовки индийцев в российскую армию во время визита в Москву поднимал премьер Нарендра Моди. Сингх сказал, что Моди "решительно подтвердил срочную необходимость досрочного освобождения всех граждан Индии" из вооруженных сил России. Министерство иностранных дел призвало всех индийцев "проявлять должную осторожность при поиске возможностей трудоустройства в России" и "держаться подальше от этого конфликта".
Напомним, агенство AFP сообщало о ликвидации пятого завербованного наемника РФ из Индии. Он обманом завербован в российскую армию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Просто бідних і злиденних в Індії сотні мільйонів - і зайти дурнів, які згодяться на "роботу кухарем" - було б бажання.
Моді прискакав з дводенним візитом до *****, сподіваючись "на місці порєшати". Але в ***** вільних С-400 немає. Він навіть з Сахаліну, від Байкалу та з Кольського півострова зняв майже всі дивізіони С-400, бо АТАКМС-и їх трощать нон-стоп. Тому ***** відмовив Моді. І Моді пішов на дипломатичний скандал - і згорнув всю "дводенну зустріч делегацією".
В засрашці обстрілом Охматдиту - пишаються. В Індії ніхто взагалі не знає, що то таке і ніяких суспільних запитів щодо "яка погана та війна засрашки в Україні, який поганий *****, треба щось з цим робити, от ти політик - ти і роби" (як в ЄС, наприклад) - НЕМАЄ.
2.5 роки загарбницької війни, 2.5 роки обстрілів. І? Прем'єр-міністр Індії, як нічого не відбулося, поїхав на 2 дні до *****, на якого орден міжнародного кримінального суду відкритий.
Отже мотивація вчинення дипломатичного демаршу, високовірогідно, була геть інша і не пов'язана з Україною.
Непостачання 2 з 5 полків С-400, після багаторічної брехні і невиконання зобов'язань щодо постачання винищувачів - це ЗНАЧНО вірогідніша причина видимих пертурбацій.
Суспільного тиску в Індії гарантовано немає. Тож, високовірогідно, ваші вигадки - лише фантазії.
Це, добродію, щось з категорії "егоцентризму". Вам особисто це болить - і ви всі явища навкруги підганяєте під те, що вам болить... Моді рвонув з рашки зі скандалом - з-за Охматдиту, США передали черговий пакет допомоги - з-за Охматдиту, вітерець подув не зправа наліво а навпки - ТЕЖ З-ЗА ОХМАТДИТУ!
Йому ***** ракети в Охматдит, але нарендра "затаіл хамство" на путіна за недолуге і примітивне намагання замазати його візіт у крові. Нарендра, звісно, падлюка, але він досвічений політик, і бачить, як це виглядає.
* торгуєш зброєю та нафтою з диктатором, інтервентом, окупантом - все норм.
* приїхав з візитом під час рядового удару ракетами там по якомусь об'єкту - "замазаний у крові".
Вам не смішно?
Думаєте у Індії немає джерел купівлі нафти чи навіть зброї? Достатньо було б домовитись з США чи французами (а з ними завжди можна домовитись - вони навіть ядерні технології продають не дуже зважаючи на будь-кого) - і зброї було б завались.
Українці, таких, не викликали!!
Потужно
ПРОТЕ ВОНИ НАВІТЬ НЕ КУХАРІ ПО КОТЛЕТАМ, А ФАРШ ДЛЯ КОТЛЕТ...
добре хоч в українське військо не просяться, бо побачивши сало знепритомніють
приїхали на чужу землю вбивати і грабувати? Не подавіться