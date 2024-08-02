В Украине ликвидировали по меньшей мере восемь наемников из Индии, воевавших на стороне РФ, - Hindustan Times

Правительство Индии 1 августа сообщило депутатам парламента, что на данный момент восемь граждан Индии погибли во время службы в армии РФ. Это вдвое больше, чем официально признано МИД страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Hindustan Times.

Министр иностранных дел Индии в ответе на запрос парламента сообщил, что точное количество граждан, завербованных Россией, неизвестно, но 63 человека подали прошение об их досрочном увольнении из рядов российской армии.

Большинство иностранцев было завербовано для "вспомогательной" работы, как поваров.

Министр иностранных дел Сингх добавил, что по крайней мере 12 индийцев уже списались из российской армии, еще 63 добиваются досрочного освобождения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ожидают от Индии более активных действий в отношении Украины, - Госдеп

Вопрос вербовки индийцев в российскую армию во время визита в Москву поднимал премьер Нарендра Моди. Сингх сказал, что Моди "решительно подтвердил срочную необходимость досрочного освобождения всех граждан Индии" из вооруженных сил России. Министерство иностранных дел призвало всех индийцев "проявлять должную осторожность при поиске возможностей трудоустройства в России" и "держаться подальше от этого конфликта".

Напомним, агенство AFP сообщало о ликвидации пятого завербованного наемника РФ из Индии. Он обманом завербован в российскую армию.