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В Украине ликвидировали по меньшей мере восемь наемников из Индии, воевавших на стороне РФ, - Hindustan Times

Найманці з Індії

Правительство Индии 1 августа сообщило депутатам парламента, что на данный момент восемь граждан Индии погибли во время службы в армии РФ. Это вдвое больше, чем официально признано МИД страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Hindustan Times.

Министр иностранных дел Индии в ответе на запрос парламента сообщил, что точное количество граждан, завербованных Россией, неизвестно, но 63 человека подали прошение об их досрочном увольнении из рядов российской армии.

Большинство иностранцев было завербовано для "вспомогательной" работы, как поваров.

Министр иностранных дел Сингх добавил, что по крайней мере 12 индийцев уже списались из российской армии, еще 63 добиваются досрочного освобождения.

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Вопрос вербовки индийцев в российскую армию во время визита в Москву поднимал премьер Нарендра Моди. Сингх сказал, что Моди "решительно подтвердил срочную необходимость досрочного освобождения всех граждан Индии" из вооруженных сил России. Министерство иностранных дел призвало всех индийцев "проявлять должную осторожность при поиске возможностей трудоустройства в России" и "держаться подальше от этого конфликта".

Напомним, агенство AFP сообщало о ликвидации пятого завербованного наемника РФ из Индии. Он обманом завербован в российскую армию.

Автор: 

армия РФ (19035) Индия (402) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+26
тут вам не індійське кіно-"джимі джимі ача ача"...
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02.08.2024 11:02
+16
В самій Індії дохнуть при +18 від переохолодження... Бажаю ім -20...
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02.08.2024 11:00
+14
Безвідмовно працює конвеєр по відправці індусів на реінкарнацію
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02.08.2024 11:00
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Безвідмовно працює конвеєр по відправці індусів на реінкарнацію
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02.08.2024 11:00 Ответить
В самій Індії дохнуть при +18 від переохолодження... Бажаю ім -20...
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02.08.2024 11:00 Ответить
тут вам не індійське кіно-"джимі джимі ача ача"...
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02.08.2024 11:02 Ответить
це я хотів написати)))
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02.08.2024 11:04 Ответить
Десь тихо заплакав Мітхун Чакроборті.
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02.08.2024 11:07 Ответить
Брахмапутра-камасутра по-українськи.
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02.08.2024 12:12 Ответить
Ну, взагалі-то, на кордонах з Пакістаном і Китаєм - вони там воюють неілюзорно. І ноді і до танків з літаками доходить, а іноді і ножами один одного ріжуть.

Просто бідних і злиденних в Індії сотні мільйонів - і зайти дурнів, які згодяться на "роботу кухарем" - було б бажання.
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02.08.2024 17:17 Ответить
трупи видадуть нарендрі коли він приїде у Київ? чи просто діппоштою відправлять у Делі?
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02.08.2024 11:03 Ответить
Видадуть дип.місії чорні пакети та хай тягнуть волоком до священної у них річки Ганг і там цей непотріб палять.
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02.08.2024 11:17 Ответить
Була нещодавно новина - кацапи кинули індусів: в 2024 році кацапи повинні були закрити контракт на постачання 5 полків С-400. Але до 2022 року передали лише 3 полки, а 2 не передали. І от цієї весни стало відомо, що кацапи в односторонньому порядку знов відстрочили поставки "чекайте до 2026 року".

Моді прискакав з дводенним візитом до *****, сподіваючись "на місці порєшати". Але в ***** вільних С-400 немає. Він навіть з Сахаліну, від Байкалу та з Кольського півострова зняв майже всі дивізіони С-400, бо АТАКМС-и їх трощать нон-стоп. Тому ***** відмовив Моді. І Моді пішов на дипломатичний скандал - і згорнув всю "дводенну зустріч делегацією".
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02.08.2024 17:22 Ответить
ну, там ще виник "фактор Охматдиту", путін хотів нарендру ще й у крові скупнути, але нарендра хоч і мерзотник, але не довбойоб, тому швидко вшився.
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02.08.2024 18:24 Ответить
Я притримуюсь думки, що на тому рівні такі речі, як "фактор Охматдиту" - нічого не значать, якщо немає суспільного тиску.

В засрашці обстрілом Охматдиту - пишаються. В Індії ніхто взагалі не знає, що то таке і ніяких суспільних запитів щодо "яка погана та війна засрашки в Україні, який поганий *****, треба щось з цим робити, от ти політик - ти і роби" (як в ЄС, наприклад) - НЕМАЄ.

2.5 роки загарбницької війни, 2.5 роки обстрілів. І? Прем'єр-міністр Індії, як нічого не відбулося, поїхав на 2 дні до *****, на якого орден міжнародного кримінального суду відкритий.

Отже мотивація вчинення дипломатичного демаршу, високовірогідно, була геть інша і не пов'язана з Україною.

Непостачання 2 з 5 полків С-400, після багаторічної брехні і невиконання зобов'язань щодо постачання винищувачів - це ЗНАЧНО вірогідніша причина видимих пертурбацій.
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02.08.2024 22:57 Ответить
в Індії ніхто не знає, але декілька людей узнали у той же день, і нарендра був в їх числі.
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03.08.2024 00:12 Ответить
"...на тому рівні такі речі, як "фактор Охматдиту" - нічого не значать, якщо немає суспільного тиску"

Суспільного тиску в Індії гарантовано немає. Тож, високовірогідно, ваші вигадки - лише фантазії.
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03.08.2024 10:11 Ответить
) я і не казав ніде про суспільний тиск. Навіщо ви мені приписуєте те, чого я не казав? Це ваша вигадка і фантазія.
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03.08.2024 11:03 Ответить
Моя вигадка точно не гірша за вашу фантазію. Це якийсь сюр, вважати що "прем'єр-міністр країни з 1.5міл'ярдним населенням, після 2.5 років торгівлі з ****** під час війни в Україні всим чим завгодно, включаючи зброю, так жахнувся ракеті в Охматдит, що пішов на дипломатичний демарш, зрив дводенного візиту тощо".

Це, добродію, щось з категорії "егоцентризму". Вам особисто це болить - і ви всі явища навкруги підганяєте під те, що вам болить... Моді рвонув з рашки зі скандалом - з-за Охматдиту, США передали черговий пакет допомоги - з-за Охматдиту, вітерець подув не зправа наліво а навпки - ТЕЖ З-ЗА ОХМАТДИТУ!
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03.08.2024 16:34 Ответить
не маніпулюйте будь ласка. Не приписуйте мені того, чого я не казав. Ви самі вигадали "жахнувся ракеті в Охматдит"
Йому ***** ракети в Охматдит, але нарендра "затаіл хамство" на путіна за недолуге і примітивне намагання замазати його візіт у крові. Нарендра, звісно, падлюка, але він досвічений політик, і бачить, як це виглядає.
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03.08.2024 17:14 Ответить
Дивна логіка:
* торгуєш зброєю та нафтою з диктатором, інтервентом, окупантом - все норм.
* приїхав з візитом під час рядового удару ракетами там по якомусь об'єкту - "замазаний у крові".

Вам не смішно?

Думаєте у Індії немає джерел купівлі нафти чи навіть зброї? Достатньо було б домовитись з США чи французами (а з ними завжди можна домовитись - вони навіть ядерні технології продають не дуже зважаючи на будь-кого) - і зброї було б завались.
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03.08.2024 17:36 Ответить
нажаль, у політиці символізм важливіше, ніж купівля нафти чи зброї задешево у диктаторів, і як раз оце не смішно.
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03.08.2024 17:43 Ответить
Краще б танцювали в себе на смітниках довбні.
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02.08.2024 11:06 Ответить
Не даремно роми походять з Індії. Без британського протекторату Індія втратила, як і скажімо Гонконг.
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02.08.2024 11:12 Ответить
А чо наши всяких деградантов по всему миру не ищут на мясные штурмы?
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02.08.2024 11:17 Ответить
Патамушта ім (деґрадантам) нада платіть дєньґі. Многа тисячь дєнєх...
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02.08.2024 11:37 Ответить
Цигани? - гроші
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02.08.2024 11:20 Ответить
...хзними,не варті вимараного паперу.
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02.08.2024 11:26 Ответить
Прутін їх привіз в Україну, то він, їх і забирає…
Українці, таких, не викликали!!
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02.08.2024 11:47 Ответить
Украинцы хиндям напхай-напхай!
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02.08.2024 12:00 Ответить
Циганва себе кштаріями-аріями возомніла?)))
Потужно
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02.08.2024 12:52 Ответить
ОТ НА ДИВИЛИСЯ СВОГО БОЛІВУДУ І *******, ЩО ЦЕ ВОНИ ПРОЙШЛИ КУРСИ СУПЕРМЕНІВ.
ПРОТЕ ВОНИ НАВІТЬ НЕ КУХАРІ ПО КОТЛЕТАМ, А ФАРШ ДЛЯ КОТЛЕТ...
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02.08.2024 15:05 Ответить
вегетаріанці індуси влаштувалися кухарями в армію росії ?

добре хоч в українське військо не просяться, бо побачивши сало знепритомніють
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02.08.2024 15:08 Ответить
Прекрасно, немите сміття повинно дохнути😊
приїхали на чужу землю вбивати і грабувати? Не подавіться
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02.08.2024 16:14 Ответить
Індійців, малійців та інших "штрейбрехерів" у полон не брати. Вони - не обмін фонд. Вони - утилізація. Одного відправити додому, щоб повідомив цю радісну новину своїм бажаючим стати .... утилем.
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02.08.2024 17:33 Ответить
 
 