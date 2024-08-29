РФ обманом завербовала более 90 граждан Индии на войну в Украине, по меньшей мере 8 - погибли, - парламентарий Сахнейб

Руководство России обманом отправило воевать против Украины более 90 граждан Индии, из них, по меньшей мере, восемь человек погибли. Чаще всего они понимают, что попали на фронт, только по прибытии на место.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом телеканалу "Дождь" сообщил депутат индийского парламента Викрамджит Сингх Сахнейб.

"Нам пока не удалось ни вернуть тела погибших, ни идентифицировать их, потому что эти люди находятся в горячей точке, и мы даже не знаем, где они именно", - отметил он.

Сахнейб отметил, что 13 граждан Индии самостоятельно покинули вооруженные силы РФ. По его словам, сейчас в армии остаются 69 или 70 человек.

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Индийский депутат рассказал, что такой нелегальный наем молодых индийцев в зону боевых действий РФ начала еще до начала полномасштабной войны в Украине - их вербовали под предлогом переправки за границу на работу.

Однако с началом полномасштабного вторжения в Украину мошенники начали действовать увереннее - некоторые из них координируют найм индийцев, находясь в российских войсках.

Цены на переправку за границу варьируются от одной до 12 тысяч евро. По прибытии в Россию иностранцев заставляют подписать контракт с минобороны РФ без переводчика, а затем отправляют на фронт.

Журналисты сообщают, что в июле премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, который пообещал освободить граждан Индии, однако на положении воевавших индийцев это не сказалось.

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