РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8467 посетителей онлайн
Новости Война
2 241 15

РФ обманом завербовала более 90 граждан Индии на войну в Украине, по меньшей мере 8 - погибли, - парламентарий Сахнейб

РФ обманом завербувала понад 90 громадян Індії на війну в Україні

Руководство России обманом отправило воевать против Украины более 90 граждан Индии, из них, по меньшей мере, восемь человек погибли. Чаще всего они понимают, что попали на фронт, только по прибытии на место.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом телеканалу "Дождь" сообщил депутат индийского парламента Викрамджит Сингх Сахнейб.

"Нам пока не удалось ни вернуть тела погибших, ни идентифицировать их, потому что эти люди находятся в горячей точке, и мы даже не знаем, где они именно", - отметил он.

Сахнейб отметил, что 13 граждан Индии самостоятельно покинули вооруженные силы РФ. По его словам, сейчас в армии остаются 69 или 70 человек.

Также читайте: В РФ преследуют мигрантов с целью их привлечения в армию, - британская разведка

Индийский депутат рассказал, что такой нелегальный наем молодых индийцев в зону боевых действий РФ начала еще до начала полномасштабной войны в Украине - их вербовали под предлогом переправки за границу на работу.

Однако с началом полномасштабного вторжения в Украину мошенники начали действовать увереннее - некоторые из них координируют найм индийцев, находясь в российских войсках.

Цены на переправку за границу варьируются от одной до 12 тысяч евро. По прибытии в Россию иностранцев заставляют подписать контракт с минобороны РФ без переводчика, а затем отправляют на фронт.

Журналисты сообщают, что в июле премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, который пообещал освободить граждан Индии, однако на положении воевавших индийцев это не сказалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает вербовать граждан Кубы, обещает щедрые выплаты и гражданство РФ, - Bloomberg

Автор: 

Индия (404) россия (95418) вербовка (262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Сдохли? Та і куй з ними, дебілами.
показать весь комментарий
29.08.2024 08:33
+3
Індія не відмовиться від російської нафти, отже Монді - терпіти і далі сприяти вербувальникам.
показать весь комментарий
29.08.2024 08:49
+2
Якісь неправильні індуси. В індійських фільмах персонажі даже помирають співаючи до останнього подиху. Звернення не зараховано. Де пісні з танцями?
показать весь комментарий
29.08.2024 09:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.08.2024 08:29 Ответить
Все на брехні. Скрепа.
показать весь комментарий
29.08.2024 08:30 Ответить
Цигани? - а наших хер наловиш - весь "табір" стає в оборону
показать весь комментарий
29.08.2024 08:30 Ответить
Сдохли? Та і куй з ними, дебілами.
показать весь комментарий
29.08.2024 08:33 Ответить
Їм сказали: "Не підпишете контракт в армію - будемо вас годувати виключно яловичиною"
показать весь комментарий
29.08.2024 08:41 Ответить
Нічого такого чого абнімашкі нірендри з ****** не вирішили б.
показать весь комментарий
29.08.2024 08:49 Ответить
Індія не відмовиться від російської нафти, отже Монді - терпіти і далі сприяти вербувальникам.
показать весь комментарий
29.08.2024 08:49 Ответить
індусів 1.4 міліардів, ось чесно, що їм 90 осіб проти нафти
показать весь комментарий
29.08.2024 12:04 Ответить
Обманули мальчиков в трусиках
показать весь комментарий
29.08.2024 08:51 Ответить
Якісь неправильні індуси. В індійських фільмах персонажі даже помирають співаючи до останнього подиху. Звернення не зараховано. Де пісні з танцями?
показать весь комментарий
29.08.2024 09:01 Ответить
А слона то я,ты,вы и не заметили?
Без слона все это нещитово
показать весь комментарий
29.08.2024 09:32 Ответить
А ещё рф обманом вынудила Индию купить весь свой газ и нефть.
показать весь комментарий
29.08.2024 09:38 Ответить
Ні один не має повернутися, щоб дітям наказали в Україну їздити!
показать весь комментарий
29.08.2024 10:06 Ответить
Хай ще більше вошкаються з руснею, то не раз доведеться кричати "абманулі".
показать весь комментарий
29.08.2024 11:39 Ответить
 
 