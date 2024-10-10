РФ обманом вербует неопытных молодых женщин из Африки для сбора "Шахедов" в Татарстане, - AP

Чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы, Кремль обманом заманивает молодых женщин из стран Африки, Азии и Латинской Америки на конструирование ударных беспилотников, обещая им якобы обучение или работу в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Вербовка молодых женщин

Как пишет издание, реклама в социальных сетях обещала молодым африканкам бесплатный билет на самолет, деньги и далекое приключение в Европе. Нужно было лишь пройти компьютерную игру и тест на знание русского языка из 100 слов.

Также им обещали стажировку в таких сферах, как гостиничный бизнес и общественное питание.

Однако вместо ожидаемых программ, некоторые узнали об истинной цели их поездки только по прибытии в Татарстан. Им предстояло работать на заводе по производству оружия, собирая тысячи иранских ударных дронов для войны против Украины.

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В интервью агентству Associated Press некоторые из женщин жаловались на долгие часы работы под постоянным наблюдением, на невыполнение обещаний по заработной плате и направлениям обучения, а также на работу с едкими химикатами, от которых на коже появляются пятна и зуд.

Женщины собирают дроны вместе с 16-летними студентами

"Кремль вербует женщин в возрасте 18-22 года из таких стран, как Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигерия, а также из южноазиатской страны Шри-Ланка. Это движение распространяется и на другие страны Азии и Латинской Америки", - отмечает издание.

По данным AP, более 200 неопытных африканских женщин, вместе с российскими студентами, работают на заводе в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Завод производит иранские дроны "Шахед-136" по контракту с Россией, подписанному после начала вторжения в Украину в 2022 году.

"Я жалею и проклинаю тот день, когда начала делать все эти штуки", - сказала одна из женщин, которая работала над сборкой каркасов беспилотников.

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По данным экспертов и расследования AP, "Алабуга" является единственным российским производственным предприятием, которое нанимает женщин из Африки, Азии и Южной Америки для изготовления оружия.

Утверждается, что около 90% женщин-иностранок, завербованных по программе "Алабуга Старт", работают над созданием беспилотников, особенно над теми частями, "которые не требуют особой квалификации".

По словам одной из работниц, с африканскими женщинами "обращаются как с ослами, как с рабами", а финансовые санкции против России затрудняют перевод денег домой. Но другая работница завода сказала, что ей удается присылать своей семье до 150 долларов в месяц.