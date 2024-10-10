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Новости
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РФ обманом вербует неопытных молодых женщин из Африки для сбора "Шахедов" в Татарстане, - AP

Росія обманом вербує на завод зі складання «Шахедів» жінок з Африки.

Чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы, Кремль обманом заманивает молодых женщин из стран Африки, Азии и Латинской Америки на конструирование ударных беспилотников, обещая им якобы обучение или работу в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Вербовка молодых женщин

Как пишет издание, реклама в социальных сетях обещала молодым африканкам бесплатный билет на самолет, деньги и далекое приключение в Европе. Нужно было лишь пройти компьютерную игру и тест на знание русского языка из 100 слов.

Также им обещали стажировку в таких сферах, как гостиничный бизнес и общественное питание.

Однако вместо ожидаемых программ, некоторые узнали об истинной цели их поездки только по прибытии в Татарстан. Им предстояло работать на заводе по производству оружия, собирая тысячи иранских ударных дронов для войны против Украины.

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В интервью агентству Associated Press некоторые из женщин жаловались на долгие часы работы под постоянным наблюдением, на невыполнение обещаний по заработной плате и направлениям обучения, а также на работу с едкими химикатами, от которых на коже появляются пятна и зуд.

Женщины собирают дроны вместе с 16-летними студентами

"Кремль вербует женщин в возрасте 18-22 года из таких стран, как Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигерия, а также из южноазиатской страны Шри-Ланка. Это движение распространяется и на другие страны Азии и Латинской Америки", - отмечает издание.

По данным AP, более 200 неопытных африканских женщин, вместе с российскими студентами, работают на заводе в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Завод производит иранские дроны "Шахед-136" по контракту с Россией, подписанному после начала вторжения в Украину в 2022 году.

"Я жалею и проклинаю тот день, когда начала делать все эти штуки", - сказала одна из женщин, которая работала над сборкой каркасов беспилотников.

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По данным экспертов и расследования AP, "Алабуга" является единственным российским производственным предприятием, которое нанимает женщин из Африки, Азии и Южной Америки для изготовления оружия.

Утверждается, что около 90% женщин-иностранок, завербованных по программе "Алабуга Старт", работают над созданием беспилотников, особенно над теми частями, "которые не требуют особой квалификации".

По словам одной из работниц, с африканскими женщинами "обращаются как с ослами, как с рабами", а финансовые санкции против России затрудняют перевод денег домой. Но другая работница завода сказала, что ей удается присылать своей семье до 150 долларов в месяц.

Автор: 

россия (96001) вербовка (266) Шахед (1120)


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Топ комментарии
+5
Типова проплачена прихована касапська пропаганда.
африканка жіліється що їй обіцяли 700$ а платили лише 500$ - що вже абсурд для африканського бідняка шукаючого заробтки.
далі африканка жаліється що працювала 12 годин - типу в Африці працюють як в Європі за 700$ по 5 годин
далі пропаганда набирає оберти - що гуртожиток є але треба платити, що вихідні є але недостатньо, що перевести гроші важко але можна...
ну і наприкінці публікації - навсю широту йде неприхована пропаганда - мол кількість працівників нестримно росте, виробництво шлюхедів майже десятки тисяч - короче "дабро пажаливать в Алабугу дарагіє афріканці"
тфу - чергова ганьба західної преси

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10.10.2024 16:09
+3
ця публікація суцільний фейко вкид касапської пропаганди - просто критично вчитайтеся в абсурд скуління фейковой "маладой афріканки" - зарплата нізкая всего 500$, работать нужно 12 часов, общага есть але нужно платити, виходниє есть але небагато, деньгі перевести трудно но можно...
... і вишенька на торт - завершення публікації - "число работніков в єлабуге растет, проізводсво растет - дабро пожалівать на работу"
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10.10.2024 16:13
+3
Я вам по секрету скажу московія на повному серйозі збирається перемогти нас і не гребують вони нічим , вони поспвшають адже програш московіі це розвал московіі і негайна смерть ***** , вони бояться цього
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10.10.2024 16:32
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Правила форума Совет форумчан
прикиньте.
недосвідчені молоді жінки із африки, азії та латинської америки, краще збирають дрони в татарстані, ніж досвідчені татарки, башкирки, та будь хто на болоті.
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10.10.2024 16:07 Ответить
ця публікація суцільний фейко вкид касапської пропаганди - просто критично вчитайтеся в абсурд скуління фейковой "маладой афріканки" - зарплата нізкая всего 500$, работать нужно 12 часов, общага есть але нужно платити, виходниє есть але небагато, деньгі перевести трудно но можно...
... і вишенька на торт - завершення публікації - "число работніков в єлабуге растет, проізводсво растет - дабро пожалівать на работу"
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10.10.2024 16:13 Ответить
Виробництво шахедів справді росте, це помітно.
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10.10.2024 16:46 Ответить
З чого це помітно? Якщо над Україної літає плюс мінус 50 шахедів щоночі- то це абсолютно не говорить про збільшення виробництва.
СУТТЄВЕ збільшення було б помітно якби щоночі залітало 200 - 500 шахедів.
Що не спостерігається.
лілі-путін використовує ВСЕ по максимуму.
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10.10.2024 17:41 Ответить
Кремль обманом заманює молодих жінок із країн Африки, Азії та Латинської Америки
...нібито для збирання безпілотників!
)))
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10.10.2024 16:08 Ответить
реклама в соціальних мережах обіцяла молодим африканкам безкоштовний квиток на літак, гроші та далеку пригоду в Європі. Джерело:

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10.10.2024 16:08 Ответить
Типова проплачена прихована касапська пропаганда.
африканка жіліється що їй обіцяли 700$ а платили лише 500$ - що вже абсурд для африканського бідняка шукаючого заробтки.
далі африканка жаліється що працювала 12 годин - типу в Африці працюють як в Європі за 700$ по 5 годин
далі пропаганда набирає оберти - що гуртожиток є але треба платити, що вихідні є але недостатньо, що перевести гроші важко але можна...
ну і наприкінці публікації - навсю широту йде неприхована пропаганда - мол кількість працівників нестримно росте, виробництво шлюхедів майже десятки тисяч - короче "дабро пажаливать в Алабугу дарагіє афріканці"
тфу - чергова ганьба західної преси

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10.10.2024 16:09 Ответить
Дешева робоча сила - дешеві солдати - чого б ім не воювати - тільки від нафти цьогоріч має надіити 190 млд дол
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10.10.2024 16:11 Ответить
Надійти може - але росія не маленька країна - на її обслуговування потрібно дуже багато грошей.
Суть в тому що лілі-путін забив "бальшой і толстий" на обслуговування країни і вичавлює з неї останні соки аж до іздиханія.
По типу щоб корова приносила прибуток її не треба кормити і максимально доїти...
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10.10.2024 16:15 Ответить
Так там же ж все иде на продаж - мін. добрива ліс риба зерно газ уран алмази - це дуже багата краіна - тільки розуму не має
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10.10.2024 16:42 Ответить
І що це значить? Для осовоєння всіх своїх територій, та підняття рівня добробуту всіх своїх громадян - у росії грошей все одно дуже замало.
Саме це розуміє лілі-путін, тому грабує країну по принципу "всіх багато - а всього мало".
Люба Європейська країна якби перестала дбати про людей а перейшла на мілітарізацію - обігнала би росію раз-два в декілька разів.
Це теж розуміє лілі-путін.
Давайте уявимо що в США до влади прийшов вождь типу лілі-путіна і сказав - завоюємо весь світ. Він би це реалізував теж на раз-два.
А типовий тезис "росія самая багатая полезнімі іскопаємімі страна в мірє" - суцільна маячня, бо в кінці забувають "НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ".
Тобто чим більше населення в росії - тим нікчемніший цей тезіс.
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10.10.2024 17:37 Ответить
далеку пригоду в Європі.
А що? Хіба татари не в Європі?

Ніхто нікого не дурив.
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10.10.2024 16:19 Ответить
Буде конкуренція на трасі,плєчєвим.
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10.10.2024 16:21 Ответить
А потім "мішкі Гаммі" старанно фарбують каркас майбутнього "шлюхеда"
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10.10.2024 16:26 Ответить
Мабуть багато хто бачив фільм "Планета мавп".
Планета, не планета - а у рашкостані вже цей проект реалізується...
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10.10.2024 16:26 Ответить
Я вам по секрету скажу московія на повному серйозі збирається перемогти нас і не гребують вони нічим , вони поспвшають адже програш московіі це розвал московіі і негайна смерть ***** , вони бояться цього
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10.10.2024 16:32 Ответить
Та не московія розвалиться, а їхня ****** хфєдєрация. І #уйло при цьому може не здохнути - або втече, або буде сидіти в кремлі, як миша під плінтусом.
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10.10.2024 17:36 Ответить
Да прочитайте саму статью!
https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-drones-shahed-africans-11602ab837f0ff4635926d884b422185
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10.10.2024 16:46 Ответить
Ну, прочитали, і що не так у цій статті у порівнянні з тим, що на Цензорі?
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10.10.2024 17:33 Ответить
это относительно
"Типова проплачена прихована касапська пропаганда.
африканка жіліється що їй обіцяли 700$ а платили лише 500$ - що вже абсурд для африканського бідняка шукаючого заробтки.
далі африканка жаліється що працювала 12 годин - типу в Африці працюють як в Європі за 700$ по 5 годин
далі пропаганда набирає оберти - що гуртожиток є але треба платити, що вихідні є але недостатньо, що перевести гроші важко але можна...
ну і наприкінці публікації - навсю широту йде неприхована пропаганда - мол кількість працівників нестримно росте, виробництво шлюхедів майже десятки тисяч - короче "дабро пажаливать в Алабугу дарагіє афріканці"
тфу - чергова ганьба західної преси
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10.10.2024 18:35 Ответить
Можемо сподіватися, що кількість локаційно втрачених або залетівших до білорусі зростатиме.
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10.10.2024 16:47 Ответить
Касапські негрітята це ще той прикол..
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10.10.2024 16:49 Ответить
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10.10.2024 17:53 Ответить
А шо такоє? Кацапки настільки тупі, що навіть шахеда зібрати нездатні? "Закусивать надо..." (с)
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10.10.2024 17:28 Ответить
У вас несчастные случаи на "Алабуге" были? ― Нет, пока ещё ни одного не было... ― Будут!..
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10.10.2024 18:47 Ответить
"Сапсану" то байдуже.
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10.10.2024 19:24 Ответить
 
 