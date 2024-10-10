РФ обманом вербует неопытных молодых женщин из Африки для сбора "Шахедов" в Татарстане, - AP
Чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы, Кремль обманом заманивает молодых женщин из стран Африки, Азии и Латинской Америки на конструирование ударных беспилотников, обещая им якобы обучение или работу в Европе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Вербовка молодых женщин
Как пишет издание, реклама в социальных сетях обещала молодым африканкам бесплатный билет на самолет, деньги и далекое приключение в Европе. Нужно было лишь пройти компьютерную игру и тест на знание русского языка из 100 слов.
Также им обещали стажировку в таких сферах, как гостиничный бизнес и общественное питание.
Однако вместо ожидаемых программ, некоторые узнали об истинной цели их поездки только по прибытии в Татарстан. Им предстояло работать на заводе по производству оружия, собирая тысячи иранских ударных дронов для войны против Украины.
В интервью агентству Associated Press некоторые из женщин жаловались на долгие часы работы под постоянным наблюдением, на невыполнение обещаний по заработной плате и направлениям обучения, а также на работу с едкими химикатами, от которых на коже появляются пятна и зуд.
Женщины собирают дроны вместе с 16-летними студентами
"Кремль вербует женщин в возрасте 18-22 года из таких стран, как Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигерия, а также из южноазиатской страны Шри-Ланка. Это движение распространяется и на другие страны Азии и Латинской Америки", - отмечает издание.
По данным AP, более 200 неопытных африканских женщин, вместе с российскими студентами, работают на заводе в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Завод производит иранские дроны "Шахед-136" по контракту с Россией, подписанному после начала вторжения в Украину в 2022 году.
"Я жалею и проклинаю тот день, когда начала делать все эти штуки", - сказала одна из женщин, которая работала над сборкой каркасов беспилотников.
По данным экспертов и расследования AP, "Алабуга" является единственным российским производственным предприятием, которое нанимает женщин из Африки, Азии и Южной Америки для изготовления оружия.
Утверждается, что около 90% женщин-иностранок, завербованных по программе "Алабуга Старт", работают над созданием беспилотников, особенно над теми частями, "которые не требуют особой квалификации".
По словам одной из работниц, с африканскими женщинами "обращаются как с ослами, как с рабами", а финансовые санкции против России затрудняют перевод денег домой. Но другая работница завода сказала, что ей удается присылать своей семье до 150 долларов в месяц.
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недосвідчені молоді жінки із африки, азії та латинської америки, краще збирають дрони в татарстані, ніж досвідчені татарки, башкирки, та будь хто на болоті.
... і вишенька на торт - завершення публікації - "число работніков в єлабуге растет, проізводсво растет - дабро пожалівать на работу"
СУТТЄВЕ збільшення було б помітно якби щоночі залітало 200 - 500 шахедів.
Що не спостерігається.
лілі-путін використовує ВСЕ по максимуму.
...нібито для збирання безпілотників!
)))
африканка жіліється що їй обіцяли 700$ а платили лише 500$ - що вже абсурд для африканського бідняка шукаючого заробтки.
далі африканка жаліється що працювала 12 годин - типу в Африці працюють як в Європі за 700$ по 5 годин
далі пропаганда набирає оберти - що гуртожиток є але треба платити, що вихідні є але недостатньо, що перевести гроші важко але можна...
ну і наприкінці публікації - навсю широту йде неприхована пропаганда - мол кількість працівників нестримно росте, виробництво шлюхедів майже десятки тисяч - короче "дабро пажаливать в Алабугу дарагіє афріканці"
тфу - чергова ганьба західної преси
Суть в тому що лілі-путін забив "бальшой і толстий" на обслуговування країни і вичавлює з неї останні соки аж до іздиханія.
По типу щоб корова приносила прибуток її не треба кормити і максимально доїти...
Саме це розуміє лілі-путін, тому грабує країну по принципу "всіх багато - а всього мало".
Люба Європейська країна якби перестала дбати про людей а перейшла на мілітарізацію - обігнала би росію раз-два в декілька разів.
Це теж розуміє лілі-путін.
Давайте уявимо що в США до влади прийшов вождь типу лілі-путіна і сказав - завоюємо весь світ. Він би це реалізував теж на раз-два.
А типовий тезис "росія самая багатая полезнімі іскопаємімі страна в мірє" - суцільна маячня, бо в кінці забувають "НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ".
Тобто чим більше населення в росії - тим нікчемніший цей тезіс.
А що? Хіба татари не в Європі?
Ніхто нікого не дурив.
Планета, не планета - а у рашкостані вже цей проект реалізується...
https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-drones-shahed-africans-11602ab837f0ff4635926d884b422185
"Типова проплачена прихована касапська пропаганда.
африканка жіліється що їй обіцяли 700$ а платили лише 500$ - що вже абсурд для африканського бідняка шукаючого заробтки.
далі африканка жаліється що працювала 12 годин - типу в Африці працюють як в Європі за 700$ по 5 годин
далі пропаганда набирає оберти - що гуртожиток є але треба платити, що вихідні є але недостатньо, що перевести гроші важко але можна...
ну і наприкінці публікації - навсю широту йде неприхована пропаганда - мол кількість працівників нестримно росте, виробництво шлюхедів майже десятки тисяч - короче "дабро пажаливать в Алабугу дарагіє афріканці"
тфу - чергова ганьба західної преси