В ряде областей Украины зафиксированы вражеские БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Поздним вечером 10 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
"БПЛА на границе Харьковской и Днепропетровской области, курс южный. БПЛА на Сумщине, курс юго-западный", - говорится в сообщениях ВС ВСУ.
Обновление относительно движения БПЛА
Обновление по состоянию на 00:10 11 октября:
- БПЛА по Сумской области, курсом на Полтавщину.
- БПЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный/юго-западный.
Обновление по состоянию на 00:27 11 октября:
- БПЛА из Сумщины сменили курс на Черниговщину.
- БПЛА по Днепропетровщине курсом на Павлоград.
Обновление по состоянию на 01:27 11 октября:
- Несколько групп БПЛА на Сумщине постоянно меняют курс.
- БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
Обновление по состоянию на 01:27 11 октября:
- БПЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевщину.
- БПЛА в Сумской области, постоянно меняют курс.
- БПЛА на севере и западе Полтавщины, курс южный.
- БПЛА на границе Полтавщины и Харьковщины, курс южный.
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Amber
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Hulio
показать весь комментарий11.10.2024 02:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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