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В ряде областей Украины зафиксированы вражеские БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Поздним вечером 10 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"БПЛА на границе Харьковской и Днепропетровской области, курс южный. БПЛА на Сумщине, курс юго-западный", - говорится в сообщениях ВС ВСУ.

Обновление относительно движения БПЛА

Обновление по состоянию на 00:10 11 октября:

  • БПЛА по Сумской области, курсом на Полтавщину.
  • БПЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный/юго-западный.

Обновление по состоянию на 00:27 11 октября:

  • БПЛА из Сумщины сменили курс на Черниговщину.
  • БПЛА по Днепропетровщине курсом на Павлоград.

Обновление по состоянию на 01:27 11 октября:

  • Несколько групп БПЛА на Сумщине постоянно меняют курс.
  • БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.

Обновление по состоянию на 01:27 11 октября:

  • БПЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевщину.
  • БПЛА в Сумской области, постоянно меняют курс.
  • БПЛА на севере и западе Полтавщины, курс южный.
  • БПЛА на границе Полтавщины и Харьковщины, курс южный.

Читайте также: В ряде областей Украины зафиксированы вражеские БПЛА, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2383) воздушная тревога (803) Шахед (1120)


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Ху@ло біснується ночами , як диявол , спати не дає нормальним людям 👹
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11.10.2024 00:07 Ответить
3.14***аси !
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11.10.2024 02:05 Ответить
 
 