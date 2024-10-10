В ряде областей Украины зафиксированы вражеские БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Поздним вечером 10 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"БПЛА на границе Харьковской и Днепропетровской области, курс южный. БПЛА на Сумщине, курс юго-западный", - говорится в сообщениях ВС ВСУ.

Обновление относительно движения БПЛА

Обновление по состоянию на 00:10 11 октября:

БПЛА по Сумской области, курсом на Полтавщину.

БПЛА в северной части Днепропетровщины, курс южный/юго-западный.

Обновление по состоянию на 00:27 11 октября:

БПЛА из Сумщины сменили курс на Черниговщину.

БПЛА по Днепропетровщине курсом на Павлоград.

Обновление по состоянию на 01:27 11 октября:

Несколько групп БПЛА на Сумщине постоянно меняют курс.

БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.

Обновление по состоянию на 01:27 11 октября:

БПЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевщину.

БПЛА в Сумской области, постоянно меняют курс.

БПЛА на севере и западе Полтавщины, курс южный.

БПЛА на границе Полтавщины и Харьковщины, курс южный.

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