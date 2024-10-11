Украину атакуют вражеские беспилотники: воздушная тревога объявлена ​​в ряде областей (обновлено)

Ночью, 11 октября, россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. Воздушная тревога объявлялась в большинстве областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил.

С около 4:40 до 5:08 мониторинговые паблики и СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Чуть раньше - около 3:40 - сообщалось о взрывах вблизи Черкасс.

По состоянию на 6.50 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях.

Движение ударных БПЛА:

БПЛА в южной части Черниговщины, постоянно меняют курс;

БПЛА с Киевщины, курсом на Виннитчину и Житомирщину;

БПЛА на границе Киевской и Житомирской областей, курс западный;

БПЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину.

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В 7:11 воздушная тревога объявлена ​​в Хмельницкой области.

По состоянию на 7:34 движение ударных БПЛА:

БПЛА в Винницкой области, курсом на Хмельнитчину.

БПЛА на границе Винницкой и Житомирской, курс западный.

БПЛА восточнее Житомира, курс западный.

БПЛА в Сумской области, курсом на Полтавщину.

БПЛА в Полтавской области, курс юго-западный.

БПЛА в западной части Киевщины постоянно меняет курс.

В 8:43 воздушная тревога отменена в Хмельницкой области.

По состоянию на 8:51 зафиксировано:

БПЛА на юге Киевщины, курс западный/юго-западный.

БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.

БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.

БПЛА на границе Киевщины и Черкасской области, курс западный.

БПЛА в южной части Сумщины, курс южный.

Движение ударных БПЛА по состоянию на 9:48:

БПЛА в северной части Винницкой области, курсом на Хмельнитчину.

БПЛА в южной части Житомирщины, курс западный.

БПЛА в Полтавской области, курс западный.

Повторные пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.

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