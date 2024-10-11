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Украину атакуют вражеские беспилотники: воздушная тревога объявлена ​​в ряде областей (обновлено)

11 жовтян шахеди атакують Україну.

Ночью, 11 октября, россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. Воздушная тревога объявлялась в большинстве областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил.

С около 4:40 до 5:08 мониторинговые паблики и СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Чуть раньше - около 3:40 - сообщалось о взрывах вблизи Черкасс.

По состоянию на 6.50 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях.

Движение ударных БПЛА:

  • БПЛА в южной части Черниговщины, постоянно меняют курс;
  • БПЛА с Киевщины, курсом на Виннитчину и Житомирщину;
  • БПЛА на границе Киевской и Житомирской областей, курс западный;
  • БПЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ряде областей Украины зафиксированы вражеские БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

В 7:11 воздушная тревога объявлена ​​в Хмельницкой области.

По состоянию на 7:34 движение ударных БПЛА:

Карта повітряних тривог 11 жовтня

  • БПЛА в Винницкой области, курсом на Хмельнитчину.
  • БПЛА на границе Винницкой и Житомирской, курс западный.
  • БПЛА восточнее Житомира, курс западный.
  • БПЛА в Сумской области, курсом на Полтавщину.
  • БПЛА в Полтавской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в западной части Киевщины постоянно меняет курс.

В 8:43 воздушная тревога отменена в Хмельницкой области.

По состоянию на 8:51 зафиксировано:

  • БПЛА на юге Киевщины, курс западный/юго-западный.
  • БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.
  • БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
  • БПЛА на границе Киевщины и Черкасской области, курс западный.
  • БПЛА в южной части Сумщины, курс южный.

Движение ударных БПЛА по состоянию на 9:48:

  • БПЛА в северной части Винницкой области, курсом на Хмельнитчину.
  • БПЛА в южной части Житомирщины, курс западный.
  • БПЛА в Полтавской области, курс западный.

Повторные пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.

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Автор: 

обстрел (27672) Шахед (1124)


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Біда нашого народу в тому,що
ми перші на кордоні з свинорилими..
Зрозуміло,що ми не здамося,і якщо
не дозволять бити по болотам,то
війна затягнеться.Можливо,це так
треба? хто зна...геополітика,всі
спостерігають,як гинуть наші бійці.
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11.10.2024 09:17 Ответить
Хто був кращим Президентом - Порошенко, чи Зеленський?
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11.10.2024 10:04 Ответить
Навіть порівнювати іх гріх ,
бо Порошенко - це професійна і відповідальна людина ,
а блазень був і залишиться блазнем !!
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11.10.2024 10:44 Ответить
 
 