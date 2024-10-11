Украину атакуют вражеские беспилотники: воздушная тревога объявлена в ряде областей (обновлено)
Ночью, 11 октября, россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. Воздушная тревога объявлялась в большинстве областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил.
С около 4:40 до 5:08 мониторинговые паблики и СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Чуть раньше - около 3:40 - сообщалось о взрывах вблизи Черкасс.
По состоянию на 6.50 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях.
Движение ударных БПЛА:
- БПЛА в южной части Черниговщины, постоянно меняют курс;
- БПЛА с Киевщины, курсом на Виннитчину и Житомирщину;
- БПЛА на границе Киевской и Житомирской областей, курс западный;
- БПЛА с Сумщины, курсом на Полтавщину.
В 7:11 воздушная тревога объявлена в Хмельницкой области.
По состоянию на 7:34 движение ударных БПЛА:
- БПЛА в Винницкой области, курсом на Хмельнитчину.
- БПЛА на границе Винницкой и Житомирской, курс западный.
- БПЛА восточнее Житомира, курс западный.
- БПЛА в Сумской области, курсом на Полтавщину.
- БПЛА в Полтавской области, курс юго-западный.
- БПЛА в западной части Киевщины постоянно меняет курс.
В 8:43 воздушная тревога отменена в Хмельницкой области.
По состоянию на 8:51 зафиксировано:
- БПЛА на юге Киевщины, курс западный/юго-западный.
- БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.
- БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
- БПЛА на границе Киевщины и Черкасской области, курс западный.
- БПЛА в южной части Сумщины, курс южный.
Движение ударных БПЛА по состоянию на 9:48:
- БПЛА в северной части Винницкой области, курсом на Хмельнитчину.
- БПЛА в южной части Житомирщины, курс западный.
- БПЛА в Полтавской области, курс западный.
Повторные пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ми перші на кордоні з свинорилими..
Зрозуміло,що ми не здамося,і якщо
не дозволять бити по болотам,то
війна затягнеться.Можливо,це так
треба? хто зна...геополітика,всі
спостерігають,як гинуть наші бійці.
бо Порошенко - це професійна і відповідальна людина ,
а блазень був і залишиться блазнем !!