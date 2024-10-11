Силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники, угрожавшие Киеву

В ночь на 11 октября российские захватчики пятый раз с начала месяца пытались атаковать Киев ударными беспилотниками. Дроны заходили с разных направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Воздушная тревога в столице продолжалась более трех часов. Силами и средствами ПВО все вражеские БПЛА, которые угрожали столице, были обезврежены", - говорится в сообщении.

Попко отметил, что сейчас информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

"На эту минуту в Киевской области ведется боевая работа против остальных запущенных БПЛА врага. Поэтому не исключено объявление воздушной тревоги в Киеве. Поэтому настоятельно прошу прислушиваться к сигналам оповещения и в случае опасности пользоваться укрытиями", - добавил начальник КГВА.

Читайте также: Россия атакует беспилотниками: на подступах к Киеву и в столице работает ПВО