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Силы ПВО уничтожили все вражеские беспилотники, угрожавшие Киеву

ппо

В ночь на 11 октября российские захватчики пятый раз с начала месяца пытались атаковать Киев ударными беспилотниками. Дроны заходили с разных направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Воздушная тревога в столице продолжалась более трех часов. Силами и средствами ПВО все вражеские БПЛА, которые угрожали столице, были обезврежены", - говорится в сообщении.

Попко отметил, что сейчас информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

"На эту минуту в Киевской области ведется боевая работа против остальных запущенных БПЛА врага. Поэтому не исключено объявление воздушной тревоги в Киеве. Поэтому настоятельно прошу прислушиваться к сигналам оповещения и в случае опасности пользоваться укрытиями", - добавил начальник КГВА.

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Киев (25659) Воздушные атаки на Киев (748) Шахед (1124)


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03:30 бахала ППО. Щось падало майже вертикально але без вибуху.
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11.10.2024 08:06 Ответить
Київ найзахищеніше місто
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11.10.2024 09:53 Ответить
 
 