Россия атакует беспилотниками: на подступах к Киеву и в столице работает ПВО

Российские захватчики в ночь на 11 октября атаковали Украину ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Впоследствии Попко сообщил о работе ПВО в столице.

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