Россия атакует беспилотниками: на подступах к Киеву и в столице работает ПВО
Российские захватчики в ночь на 11 октября атаковали Украину ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.
Впоследствии Попко сообщил о работе ПВО в столице.
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