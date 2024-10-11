Росія атакує безпілотниками: на підступах до Києва та у столиці працює ППО

Російські загарбники у ніч проти 11 жовтня атакували Україну ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", -йдеться в повідомленні.

Згодом Попко повідомив про роботу ППО у столиці.

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