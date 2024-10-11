Сили ППО знищили усі ворожі безпілотники, які загрожували Києву

У ніч проти 11 жовтня російські загарбники п'яте з початку місяця намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками. Дрони заходили з різних напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Повітряна тривога у столиці тривала понад три години. Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено", - йдеться в повідомленні.

Попко зазначив, що наразі інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

"На цю хвилину в Київській області ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА ворога. Тож не виключено оголошення повітряної тривоги у Києві. Тому наполегливо прошу дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися укриттями", - додав начальник КМВА.

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