УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10318 відвідувачів онлайн
Новини
1 097 2

Сили ППО знищили усі ворожі безпілотники, які загрожували Києву

ппо

У ніч проти 11 жовтня російські загарбники п'яте з початку місяця намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками. Дрони заходили з різних напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Повітряна тривога у столиці тривала понад три години. Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено", - йдеться в повідомленні.

Попко зазначив, що  наразі інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

"На цю хвилину в Київській області ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА ворога. Тож не виключено оголошення повітряної тривоги у Києві. Тому наполегливо прошу дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися укриттями", - додав начальник КМВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакує безпілотниками: на підступах до Києва та у столиці працює ППО

Автор: 

Київ (19632) Повітряні атаки на Київ (805) Шахед (1128)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
03:30 бахала ППО. Щось падало майже вертикально але без вибуху.
показати весь коментар
11.10.2024 08:06 Відповісти
Київ найзахищеніше місто
показати весь коментар
11.10.2024 09:53 Відповісти
 
 