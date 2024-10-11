В Хмельницкой области раздаются взрывы: россияне атакуют беспилотниками

Утром 11 октября в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных БпЛА в направлении Хмельницкой области.

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