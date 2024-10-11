РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14274 посетителя онлайн
Новости
2 396 0

В Хмельницкой области раздаются взрывы: россияне атакуют беспилотниками

Вибух на Хмельниччині

Утром 11 октября в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

Скрін

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных БпЛА в направлении Хмельницкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атакует беспилотниками: на подступах к Киеву и в столице работает ПВО

Автор: 

обстрел (27672) Шахед (1124) Хмельницкая область (955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 