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Новини
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Удар РФ по Миколаєву: загинула жінка, 16 поранених, пошкоджено інфраструктурний об’єкт та цивільну інфраструктуру

Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва

У ніч на 15 жовтня 2024 року силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено три БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Удар по Миколаєву

За даними ОВА, уночі, 15 жовтня, близько 02:30, ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300. Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації. Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранення отримали 16 людей, з них трьом надано амбулаторну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Миколаївщині: окупанти двічі вдарили по критичній інфраструктурі Миколаєва, обстріляли Куцурубську громаду

Удари по Миколаївському району

Кім також зазначає, що вчора, 14 жовтня, о 10:50 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Постраждалих немає.

Також учора, 14 жовтня, об 11:30 ворог здійснив артилерійський обстріл по с. Лимани Галицинівської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду та сільськогосподарську техніку. Постраждалих немає.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ вдарили балістикою по Миколаєву: є загибла та поранені.

Автор: 

Миколаїв (1814) Миколаївська область (2293) обстріл (29021)


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Топ коментарі
+2
З шахедами- мопедами якось впораємлсь. А ось з балістикою лихо. Зелене лайно "Патритами" свою дупу охороняє, а на інші міста йому насрати. Львів, Одеса, Полтава, Хмельницький і т.н. нема ПРО
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15.10.2024 07:54
+2
Хіба це таємниця??? Одесу майже не кожен день балістою нищать. Бо "Patriots" виключно стережуть дупу херпіду
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15.10.2024 09:00
+1
Вони теж читають коменти
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15.10.2024 08:56
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Лише вчора на багатьох новинних ресурсах писали що кацапи 48 днів не запускали шахедів і рашаисти вночі виправили ситуацію.
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15.10.2024 07:42 Відповісти
Вони теж читають коменти
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15.10.2024 08:56 Відповісти
З шахедами- мопедами якось впораємлсь. А ось з балістикою лихо. Зелене лайно "Патритами" свою дупу охороняє, а на інші міста йому насрати. Львів, Одеса, Полтава, Хмельницький і т.н. нема ПРО
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15.10.2024 07:54 Відповісти
Болтун находка для шпийона (с)
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15.10.2024 08:55 Відповісти
Хіба це таємниця??? Одесу майже не кожен день балістою нищать. Бо "Patriots" виключно стережуть дупу херпіду
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15.10.2024 09:00 Відповісти
Только одно... С-300 не баллистика, а ракета ПВО.
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15.10.2024 11:24 Відповісти
Для довідки :

Війська РФ вдарили балістикою по Миколаєву: є загибла, 11 поранених

Джерело:
Прокидатись треба раніше
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15.10.2024 11:49 Відповісти
Для довідки :

https://nv.ua/ukraine/events/zrk-s-300-i-s-400-kak-rf-zapuskaet-ballisticheskie-rakety-harakteristiki-mesta-atak-vse-podrobnosti-50328867.html
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15.10.2024 11:51 Відповісти
вам надали посилання для розуміння, що це не моя вигадка. С-300 або інше кацапське лайно вбиває, це має значення? Головне те, що навіть безглуздої, тривоги не було
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15.10.2024 15:07 Відповісти
В Николаеве тревога каждый час практически. А во вторых вот текст новости: "За даними ОВА, уночі, 15 жовтня, близько 02:30, ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300. "

И где слово баллистика?
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15.10.2024 15:11 Відповісти
Для особово розвинутих...
https://nv.ua/ukraine/events/zrk-s-300-i-s-400-kak-rf-zapuskaet-ballisticheskie-rakety-harakteristiki-mesta-atak-vse-podrobnosti-50328867.html
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15.10.2024 16:28 Відповісти
Баллистика - это вообще не ракета, а способ полета.

Все что взлетает вверх, большую часть курса проходит на высоте, а потом пикирует вниз - баллистика.
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15.10.2024 15:30 Відповісти
Ну если уж начали поучать, то не "большую часть курса", а большую часть полета. А во-вторых, перрвая часть полета это набор высоты, а вторая наведение на цель и разгон на снижении для уменьшения вероятности перехвата и уменьшении времени на поражение цели.
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15.10.2024 15:34 Відповісти
Полет - у бычка в урну. У ракеты - курс. Более того, ракета не С-300, а 9М96Е.

Набор высоты, наведение на цель, разгон на снижении не относятся к баллистической траектории совсем никак.

Любой снаряд включая ракету, выпущенный в направлении цели под углом, и летящий без управляемой тяги - будет баллистическим.
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15.10.2024 16:04 Відповісти
Чувак, ракеты выпущенные из ПУ С-300 по Николаеву - баллистические.
Отдыхай.
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15.10.2024 16:51 Відповісти
да уж, ночка веселая была
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15.10.2024 08:11 Відповісти
Выложили уже рашкованы видео с разведывательного БПЛА.
Какие нафиг С-300?

Несколько ракет ювелирно в одну точку, и весь Николаев знает куда всадили.
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16.10.2024 01:13 Відповісти
 
 