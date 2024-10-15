Удар РФ по Миколаєву: загинула жінка, 16 поранених, пошкоджено інфраструктурний об’єкт та цивільну інфраструктуру

У ніч на 15 жовтня 2024 року силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено три БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Удар по Миколаєву

За даними ОВА, уночі, 15 жовтня, близько 02:30, ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300. Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації. Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранення отримали 16 людей, з них трьом надано амбулаторну допомогу.

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Удари по Миколаївському району

Кім також зазначає, що вчора, 14 жовтня, о 10:50 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Постраждалих немає.

Також учора, 14 жовтня, об 11:30 ворог здійснив артилерійський обстріл по с. Лимани Галицинівської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду та сільськогосподарську техніку. Постраждалих немає.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ вдарили балістикою по Миколаєву: є загибла та поранені.