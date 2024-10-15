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Удар РФ по Николаеву: погибла женщина, 16 раненых, поврежден инфраструктурный объект и гражданская инфраструктура

Наслідки ворожого обстрілу Миколаєва

В ночь на 15 октября 2024 года силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине были уничтожены три БПЛА типа Shahed-136/131.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Удар по Николаеву

По данным ОВА, ночью, 15 октября, около 02:30, враг атаковал город, предварительно ракетами типа С-300. Повреждены инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются мероприятия по ликвидации. В результате обстрела погибла женщина, ранения получили 16 человек, из них троим оказана амбулаторная помощь.

Также читайте: Войска РФ ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшая, 11 раненых

Удары по Николаевскому району

Ким также отмечает, что вчера, 14 октября, в 10:50 враг атаковал Куцурубскую громаду дронами типа FPV. Пострадавших нет.

Также вчера, 14 октября, в 11:30 враг совершил артиллерийский обстрел по с. Лиманы Галициновской громады. В результате чего поврежден частный дом, хозяйственная постройка и сельскохозяйственная техника. Пострадавших нет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшая и раненые.

Автор: 

Николаев (2159) Николаевская область (2139) обстрел (27685)


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Топ комментарии
+2
З шахедами- мопедами якось впораємлсь. А ось з балістикою лихо. Зелене лайно "Патритами" свою дупу охороняє, а на інші міста йому насрати. Львів, Одеса, Полтава, Хмельницький і т.н. нема ПРО
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15.10.2024 07:54
+2
Хіба це таємниця??? Одесу майже не кожен день балістою нищать. Бо "Patriots" виключно стережуть дупу херпіду
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15.10.2024 09:00
+1
Вони теж читають коменти
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15.10.2024 08:56
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Лише вчора на багатьох новинних ресурсах писали що кацапи 48 днів не запускали шахедів і рашаисти вночі виправили ситуацію.
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15.10.2024 07:42 Ответить
Вони теж читають коменти
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15.10.2024 08:56 Ответить
З шахедами- мопедами якось впораємлсь. А ось з балістикою лихо. Зелене лайно "Патритами" свою дупу охороняє, а на інші міста йому насрати. Львів, Одеса, Полтава, Хмельницький і т.н. нема ПРО
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15.10.2024 07:54 Ответить
Болтун находка для шпийона (с)
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15.10.2024 08:55 Ответить
Хіба це таємниця??? Одесу майже не кожен день балістою нищать. Бо "Patriots" виключно стережуть дупу херпіду
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15.10.2024 09:00 Ответить
Только одно... С-300 не баллистика, а ракета ПВО.
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15.10.2024 11:24 Ответить
Для довідки :

Війська РФ вдарили балістикою по Миколаєву: є загибла, 11 поранених

Джерело:
Прокидатись треба раніше
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15.10.2024 11:49 Ответить
Для довідки :

https://nv.ua/ukraine/events/zrk-s-300-i-s-400-kak-rf-zapuskaet-ballisticheskie-rakety-harakteristiki-mesta-atak-vse-podrobnosti-50328867.html
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15.10.2024 11:51 Ответить
вам надали посилання для розуміння, що це не моя вигадка. С-300 або інше кацапське лайно вбиває, це має значення? Головне те, що навіть безглуздої, тривоги не було
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15.10.2024 15:07 Ответить
В Николаеве тревога каждый час практически. А во вторых вот текст новости: "За даними ОВА, уночі, 15 жовтня, близько 02:30, ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300. "

И где слово баллистика?
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15.10.2024 15:11 Ответить
Для особово розвинутих...
https://nv.ua/ukraine/events/zrk-s-300-i-s-400-kak-rf-zapuskaet-ballisticheskie-rakety-harakteristiki-mesta-atak-vse-podrobnosti-50328867.html
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15.10.2024 16:28 Ответить
Баллистика - это вообще не ракета, а способ полета.

Все что взлетает вверх, большую часть курса проходит на высоте, а потом пикирует вниз - баллистика.
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15.10.2024 15:30 Ответить
Ну если уж начали поучать, то не "большую часть курса", а большую часть полета. А во-вторых, перрвая часть полета это набор высоты, а вторая наведение на цель и разгон на снижении для уменьшения вероятности перехвата и уменьшении времени на поражение цели.
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15.10.2024 15:34 Ответить
Полет - у бычка в урну. У ракеты - курс. Более того, ракета не С-300, а 9М96Е.

Набор высоты, наведение на цель, разгон на снижении не относятся к баллистической траектории совсем никак.

Любой снаряд включая ракету, выпущенный в направлении цели под углом, и летящий без управляемой тяги - будет баллистическим.
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15.10.2024 16:04 Ответить
Чувак, ракеты выпущенные из ПУ С-300 по Николаеву - баллистические.
Отдыхай.
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15.10.2024 16:51 Ответить
да уж, ночка веселая была
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15.10.2024 08:11 Ответить
Выложили уже рашкованы видео с разведывательного БПЛА.
Какие нафиг С-300?

Несколько ракет ювелирно в одну точку, и весь Николаев знает куда всадили.
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16.10.2024 01:13 Ответить
 
 