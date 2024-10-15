Удар РФ по Николаеву: погибла женщина, 16 раненых, поврежден инфраструктурный объект и гражданская инфраструктура
В ночь на 15 октября 2024 года силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине были уничтожены три БПЛА типа Shahed-136/131.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по Николаеву
По данным ОВА, ночью, 15 октября, около 02:30, враг атаковал город, предварительно ракетами типа С-300. Повреждены инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются мероприятия по ликвидации. В результате обстрела погибла женщина, ранения получили 16 человек, из них троим оказана амбулаторная помощь.
Удары по Николаевскому району
Ким также отмечает, что вчера, 14 октября, в 10:50 враг атаковал Куцурубскую громаду дронами типа FPV. Пострадавших нет.
Также вчера, 14 октября, в 11:30 враг совершил артиллерийский обстрел по с. Лиманы Галициновской громады. В результате чего поврежден частный дом, хозяйственная постройка и сельскохозяйственная техника. Пострадавших нет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшая и раненые.
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Війська РФ вдарили балістикою по Миколаєву: є загибла, 11 поранених
Джерело:
Прокидатись треба раніше
https://nv.ua/ukraine/events/zrk-s-300-i-s-400-kak-rf-zapuskaet-ballisticheskie-rakety-harakteristiki-mesta-atak-vse-podrobnosti-50328867.html
И где слово баллистика?
https://nv.ua/ukraine/events/zrk-s-300-i-s-400-kak-rf-zapuskaet-ballisticheskie-rakety-harakteristiki-mesta-atak-vse-podrobnosti-50328867.html
Все что взлетает вверх, большую часть курса проходит на высоте, а потом пикирует вниз - баллистика.
Набор высоты, наведение на цель, разгон на снижении не относятся к баллистической траектории совсем никак.
Любой снаряд включая ракету, выпущенный в направлении цели под углом, и летящий без управляемой тяги - будет баллистическим.
Отдыхай.
Какие нафиг С-300?
Несколько ракет ювелирно в одну точку, и весь Николаев знает куда всадили.