Удар РФ по Николаеву: погибла женщина, 16 раненых, поврежден инфраструктурный объект и гражданская инфраструктура

В ночь на 15 октября 2024 года силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине были уничтожены три БПЛА типа Shahed-136/131.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Удар по Николаеву

По данным ОВА, ночью, 15 октября, около 02:30, враг атаковал город, предварительно ракетами типа С-300. Повреждены инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются мероприятия по ликвидации. В результате обстрела погибла женщина, ранения получили 16 человек, из них троим оказана амбулаторная помощь.

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Удары по Николаевскому району

Ким также отмечает, что вчера, 14 октября, в 10:50 враг атаковал Куцурубскую громаду дронами типа FPV. Пострадавших нет.

Также вчера, 14 октября, в 11:30 враг совершил артиллерийский обстрел по с. Лиманы Галициновской громады. В результате чего поврежден частный дом, хозяйственная постройка и сельскохозяйственная техника. Пострадавших нет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшая и раненые.