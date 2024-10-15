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Последствия вражеского удара по Николаеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 15 октября 2024 года, ночью враг нанес удар по Николаеву. В результате попадания боеприпасов и их обломков погибла женщина, пока известно, что травмы различной степени тяжести получили 16 человек, им оказывается необходимая помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в одном из жилых районов города поврежден инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили. Возникли пожары, которые уже ликвидированы на площадях 30 и 400 кв. м.

Кроме этого, в другом районе горели ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар локализован на площади 1400 кв. м. Продолжается ликвидация.

Также читайте: Удар РФ по Николаеву: погибла женщина, 16 раненых, поврежден инфраструктурный объект и гражданская инфраструктура

Удар по Миколаєву
Удар по Миколаєву
Удар по Миколаєву
Удар по Миколаєву
Удар по Миколаєву
Удар по Миколаєву
Удар по Миколаєву
Удар по Миколаєву
Удар по Миколаєву

Как сообщалось, войска РФ ночью ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшая и раненые. На утро стало известно, что увеличилось количество раненых. Поврежден инфраструктурный объект и гражданская инфраструктура.

Автор: 

Николаев (2159) обстрел (27685) ГСЧС (5002)


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