Последствия вражеского удара по Николаеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 15 октября 2024 года, ночью враг нанес удар по Николаеву. В результате попадания боеприпасов и их обломков погибла женщина, пока известно, что травмы различной степени тяжести получили 16 человек, им оказывается необходимая помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в одном из жилых районов города поврежден инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили. Возникли пожары, которые уже ликвидированы на площадях 30 и 400 кв. м.

Кроме этого, в другом районе горели ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар локализован на площади 1400 кв. м. Продолжается ликвидация.

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Как сообщалось, войска РФ ночью ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшая и раненые. На утро стало известно, что увеличилось количество раненых. Поврежден инфраструктурный объект и гражданская инфраструктура.