По Николаевщине ударили 7 ракет. Уничтожены 12 из 17 "шахедов", еще 4 локационно потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 15 октября 2024 года враг атаковал Украину с использованием ракет и ударных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем оккупанты били по Украине?
По данным Воздушных сил, войска РФ задали удар по Николаевщине 7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/400 с ВОТ Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской области, а также 17-ю ударными БПЛА.
К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
Как отмечается, в результате противовоздушного боя сбито 12 вражеских БПЛА в Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях.
"Четыре российских беспилотника локально потеряны, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Еще один БПЛА - в воздухе. Боевая работа продолжается!", - уточнили в Воздушных силах.
Как сообщалось, войска РФ ночью ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшая и раненые. На утро стало известно, что увеличилось количество раненых. Поврежден инфраструктурный объект и гражданская инфраструктура.
Впоследствии в ГСЧС показали последствия вражеского удара по Николаеву.
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погано лоби били чи гундяю долю не занесли?
Невже орки настільки модернізували С300/400, шо почали діставати за 160-200 км? Скажу інше, вибухи не були схожі на ті, що були тоді; менш потужні. Або зменшили вагу, або використали інший мебалобрухт, ті ж якісь корейські, чи іранські *******.
Бо після звільнення Херсону, орки бояться тими комплексами підходити навіть в межі Херсонської області.