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По Николаевщине ударили 7 ракет. Уничтожены 12 из 17 "шахедов", еще 4 локационно потеряны, - Воздушные силы

Робота ППО на Сумщині

В ночь на 15 октября 2024 года враг атаковал Украину с использованием ракет и ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем оккупанты били по Украине?

По данным Воздушных сил, войска РФ задали удар по Николаевщине 7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/400 с ВОТ Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской области, а также 17-ю ударными БПЛА.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Также читайте: Оккупанты снова запустили "шахеды", пока есть угроза для Сумщины, - Воздушные силы (обновлено)

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя сбито 12 вражеских БПЛА в Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях.

"Четыре российских беспилотника локально потеряны, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Еще один БПЛА - в воздухе. Боевая работа продолжается!", - уточнили в Воздушных силах.

Как сообщалось, войска РФ ночью ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшая и раненые. На утро стало известно, что увеличилось количество раненых. Поврежден инфраструктурный объект и гражданская инфраструктура.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия вражеского удара по Николаеву.

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Николаев (2159) ракеты (3599) Воздушные силы (2393) Шахед (1130)


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Треба ставати на коліна перед Богом, та гарненько молитися , а не на захід надіятись
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15.10.2024 08:48 Ответить
Коли на лавки-розпродажі рпц прилітає ракета -
погано лоби били чи гундяю долю не занесли?
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15.10.2024 09:09 Ответить
Бог в Душі, а не на колінах перед іконами. На коліна ми стаємо, коли зустрічаємо на щиті.
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15.10.2024 09:31 Ответить
Ти,вже на колінах? Позу не міняй...
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15.10.2024 11:01 Ответить
Допис белодеду..
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15.10.2024 11:02 Ответить
Бог не допоможе, якщо самі собі не допоможемо
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15.10.2024 08:53 Ответить
До визволення Херсону, на Миколаїв кожної ночі насипали від 4 до 38 ракет. При чому, завжди виходи були з районів Скадовського та Г. Пристанського районів. Потім тільки іскандери прилітали.
Невже орки настільки модернізували С300/400, шо почали діставати за 160-200 км? Скажу інше, вибухи не були схожі на ті, що були тоді; менш потужні. Або зменшили вагу, або використали інший мебалобрухт, ті ж якісь корейські, чи іранські *******.
Бо після звільнення Херсону, орки бояться тими комплексами підходити навіть в межі Херсонської області.
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15.10.2024 09:37 Ответить
 
 