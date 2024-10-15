По Николаевщине ударили 7 ракет. Уничтожены 12 из 17 "шахедов", еще 4 локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 15 октября 2024 года враг атаковал Украину с использованием ракет и ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем оккупанты били по Украине?

По данным Воздушных сил, войска РФ задали удар по Николаевщине 7-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/400 с ВОТ Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской области, а также 17-ю ударными БПЛА.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя сбито 12 вражеских БПЛА в Николаевской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях.

"Четыре российских беспилотника локально потеряны, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Еще один БПЛА - в воздухе. Боевая работа продолжается!", - уточнили в Воздушных силах.

Как сообщалось, войска РФ ночью ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшая и раненые. На утро стало известно, что увеличилось количество раненых. Поврежден инфраструктурный объект и гражданская инфраструктура.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия вражеского удара по Николаеву.