Оккупанты снова запустили "шахеды", есть угроза для Сумщины, - Воздушные силы (обновлено)
Утром 15 октября 2024 года войска РФ снова запустили ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Сейчас есть угроза для Сумщины.
"Сумская область - угроза применения ударных БПЛА", - говорится в сообщении.
Позже Воздушные силы известили об угрозе для Полтавщины.
"Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, вечером 14 октября россияне запустили по Украине ударные беспилотники. В 6 утра был объявлен отбой угрозы. Информации о последствиях ночной атаки пока нет.
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