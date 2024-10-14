Оккупанты запустили по Украине "Шахеды" с юга, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 14 октября россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"Вражеские ударные БпЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины, курс северо-западный. Еще несколько групп вражеских БпЛА в районе Черноморского биосферного заповедника движутся в направлении Южного", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Обновление по движению БпЛА
Обновление по состоянию на 21:39:
- Вражеские БПЛА в Николаевской области держат северо-западный курс на Кировоградщину;
- БПЛА в Одесской области двигаются в северо-западном направлении в Винницкую область.
Обновление по состоянию на 22:29:
-
БпЛА из Кировоградской области в направлении Черкасской области.
Обновление по состоянию на 23:26:
- БпЛА в районе Черкасс с запада.
Обновление по состоянию на 23:39:
БпЛА на Запорожье двигаются через Днепропетровщину в северном направлении в направлении Харьковщины.
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До речі українська культура не зважаючи на те, що її в силу багатьох причин погано знають навіть самі українці, не поступається російській і в багато чому її перевершує.