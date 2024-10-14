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Оккупанты запустили по Украине "Шахеды" с юга, - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 14 октября россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Вражеские ударные БпЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины, курс северо-западный. Еще несколько групп вражеских БпЛА в районе Черноморского биосферного заповедника движутся в направлении Южного", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Обновление по движению БпЛА

Обновление по состоянию на 21:39:

  • Вражеские БПЛА в Николаевской области держат северо-западный курс на Кировоградщину;
  • БПЛА в Одесской области двигаются в северо-западном направлении в Винницкую область.

Обновление по состоянию на 22:29:

  • БпЛА из Кировоградской области в направлении Черкасской области.

Обновление по состоянию на 23:26:

  • БпЛА в районе Черкасс с запада.

Обновление по состоянию на 23:39:

БпЛА на Запорожье двигаются через Днепропетровщину в северном направлении в направлении Харьковщины.

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Автор: 

Воздушные силы (2390) воздушная тревога (804) Шахед (1127)


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14.10.2024 22:52 Ответить
Ні, просто тварини у людській подобі.
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15.10.2024 00:51 Ответить
І немає значення російська культура. 95 відсотків росіян вона ніколи не цікавила, не була їх відображенням, бо була такою собі забавкою багатих для багатих. Більшість населення Росії латентні або явні вбивці, гвалтівники і нацисти за поглядами. Російська культура не дорівнювала ніколи російським людям.
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15.10.2024 00:58 Ответить
Чому пишу про російську культуру бо на Заході до сих пір думають, що всі ці Чайковські, Рахманінови, Булгакови та інші це всі росіяни. І якщо вони комусь до вподоби, то значить росіяни гарна і корисна нація. Ні. Ні в якому разі.

До речі українська культура не зважаючи на те, що її в силу багатьох причин погано знають навіть самі українці, не поступається російській і в багато чому її перевершує.
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15.10.2024 01:03 Ответить
Російська культура це гівно на паличці
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15.10.2024 01:04 Ответить
Просто це була забавка багатих для багатих, яка не показувала ніколи реальну Росію, яка вбиває всіх незгодних, заганяє всіх інших у рабство.
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15.10.2024 01:06 Ответить
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15.10.2024 06:34 Ответить
 
 