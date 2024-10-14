Оккупанты запустили по Украине "Шахеды" с юга, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 14 октября россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Вражеские ударные БпЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины, курс северо-западный. Еще несколько групп вражеских БпЛА в районе Черноморского биосферного заповедника движутся в направлении Южного", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Обновление по движению БпЛА

Обновление по состоянию на 21:39:

Вражеские БПЛА в Николаевской области держат северо-западный курс на Кировоградщину;

БПЛА в Одесской области двигаются в северо-западном направлении в Винницкую область.

Обновление по состоянию на 22:29:

БпЛА из Кировоградской области в направлении Черкасской области.

Обновление по состоянию на 23:26:

БпЛА в районе Черкасс с запада.

Обновление по состоянию на 23:39:

БпЛА на Запорожье двигаются через Днепропетровщину в северном направлении в направлении Харьковщины.

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