Окупанти запустили по Україні "Шахеди" з півдня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 14 жовтня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Повтіряних сил.

"Ворожі ударні БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний. Ще декілька груп ворожих БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южне", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 21:39:

Ворожі БпЛА у Миколаївській області тримають північно-західний курс на Кіровоградщину;

БПЛА в Одеській області рухаються північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.

Оновлення станом на 22:29:

БпЛА з Кіровоградської області у напрямку Черкащини.

Оновлення станом на 23:26:

БпЛА в районі Черкас із заходу.

Оновлення станом на 23:39:

БпЛА на Запоріжжі рухаються через Дніпропетровщину північним курсом у напрямку Харківщини.

Оновлення станом на 00:39 15 жовтня:

БпЛА з Харківщини у напрямку Полтавщини, курс північно-західний.

Оновлення станом на 01:32 15 жовтня:

Ворожі БпЛА в центрі Полтавщини, курсом на захід;

БпЛА на півдні Сумської області курсом на захід через Полтавщину;

БпЛА на північному заході Харківщини курсом на Сумщину.

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