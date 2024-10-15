Окупанти запустили по Україні "Шахеди" з півдня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 14 жовтня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Повтіряних сил.
"Ворожі ударні БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний. Ще декілька груп ворожих БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южне", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.
Оновлення щодо руху БпЛА
Оновлення станом на 21:39:
- Ворожі БпЛА у Миколаївській області тримають північно-західний курс на Кіровоградщину;
- БПЛА в Одеській області рухаються північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.
Оновлення станом на 22:29:
- БпЛА з Кіровоградської області у напрямку Черкащини.
Оновлення станом на 23:26:
- БпЛА в районі Черкас із заходу.
Оновлення станом на 23:39:
- БпЛА на Запоріжжі рухаються через Дніпропетровщину північним курсом у напрямку Харківщини.
Оновлення станом на 00:39 15 жовтня:
- БпЛА з Харківщини у напрямку Полтавщини, курс північно-західний.
Оновлення станом на 01:32 15 жовтня:
- Ворожі БпЛА в центрі Полтавщини, курсом на захід;
- БпЛА на півдні Сумської області курсом на захід через Полтавщину;
- БпЛА на північному заході Харківщини курсом на Сумщину.
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До речі українська культура не зважаючи на те, що її в силу багатьох причин погано знають навіть самі українці, не поступається російській і в багато чому її перевершує.