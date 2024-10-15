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Окупанти запустили по Україні "Шахеди" з півдня, - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 14 жовтня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канал Повтіряних сил.

"Ворожі ударні БпЛА на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний. Ще декілька груп ворожих БпЛА в районі Чорноморського біосферного заповідника рухаються у напрямку Южне", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 21:39:

  • Ворожі БпЛА у Миколаївській області тримають північно-західний курс на Кіровоградщину;
  • БПЛА в Одеській області рухаються північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.

Оновлення станом на 22:29:

  • БпЛА з Кіровоградської області у напрямку Черкащини.

Оновлення станом на 23:26:

  • БпЛА в районі Черкас із заходу.

Оновлення станом на 23:39:

  • БпЛА на Запоріжжі рухаються через Дніпропетровщину північним курсом у напрямку Харківщини.

Оновлення станом на 00:39 15 жовтня:

  • БпЛА з Харківщини у напрямку Полтавщини, курс північно-західний.

Оновлення станом на 01:32 15 жовтня:

  • Ворожі БпЛА в центрі Полтавщини, курсом на захід;
  • БпЛА на півдні Сумської області курсом на захід через Полтавщину;
  • БпЛА на північному заході Харківщини курсом на Сумщину.

Також читайте: Над Черкащиною збито 12 БпЛА, унаслідок падіння уламків пошкоджено будинки

Автор: 

Повітряні сили (2735) повітряна тривога (932) Шахед (1136)


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14.10.2024 22:52 Відповісти
Ні, просто тварини у людській подобі.
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15.10.2024 00:51 Відповісти
І немає значення російська культура. 95 відсотків росіян вона ніколи не цікавила, не була їх відображенням, бо була такою собі забавкою багатих для багатих. Більшість населення Росії латентні або явні вбивці, гвалтівники і нацисти за поглядами. Російська культура не дорівнювала ніколи російським людям.
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15.10.2024 00:58 Відповісти
Чому пишу про російську культуру бо на Заході до сих пір думають, що всі ці Чайковські, Рахманінови, Булгакови та інші це всі росіяни. І якщо вони комусь до вподоби, то значить росіяни гарна і корисна нація. Ні. Ні в якому разі.

До речі українська культура не зважаючи на те, що її в силу багатьох причин погано знають навіть самі українці, не поступається російській і в багато чому її перевершує.
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15.10.2024 01:03 Відповісти
Російська культура це гівно на паличці
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15.10.2024 01:04 Відповісти
Просто це була забавка багатих для багатих, яка не показувала ніколи реальну Росію, яка вбиває всіх незгодних, заганяє всіх інших у рабство.
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15.10.2024 01:06 Відповісти
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15.10.2024 06:34 Відповісти
 
 