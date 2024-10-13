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Над Черкащиною збито 12 БпЛА, унаслідок падіння уламків пошкоджено будинки

На Черкащині через падіння уламків БпЛА пошкоджено будинки

У Золотоніському районі Черкаської області пошкоджено житлові будинки через падіння уламків збитих безпілотників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Він повідомив, що на Черкащині повітряна тривога тривала майже десять годин поспіль. У цей час оборонці неба відбивали чергові ворожі атаки. За попередніми даними, силами мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії в межах області знищено 12 БпЛА.

"На Золотоніщині через падіння уламків пошкоджено кілька домоволодінь. У решті випадків - без наслідків", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня 2024 року російські війська атакували Україну з використанням ракет та ударних дронів. За даними Повітряних сил, у результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

Автор: 

Шахед (1125) Чернігівська область (927)


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Про них теж можна написати ''локаційно втрачені''. Збили -впали отже зникли з моніторів локатора-отже теж ''локаційно втрачені''.
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13.10.2024 12:33 Відповісти
Скоріш за все, локаційно втрачені це гербери. Вони для відволікання ппо. Вибухівки всередині нема а палива достатньо літати годинами.
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13.10.2024 12:52 Відповісти
Добре що вікна на пластикові не замінили, набагато дешевше стеклити.
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13.10.2024 12:33 Відповісти
 
 