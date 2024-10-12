Окупанти запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 12 жовтня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники "шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Сумська область - загроза ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:18.
"Ударні БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину", - згодом повідомили у ПС.
О 19:55 Повітряні сили повідомили про:
- Ударні БпЛА з Сумщини курсом Чернігівщину;
- Ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород.
Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА
О 20:42 ПС повідомили про ударні БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
Також повідомлося про ударний БпЛА курсом на Броварський район Київщини.
О 21:11 ПС повідомляли про:
- Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку;
- БпЛА курсом на Бориспільський район Київщини;
- Група БпЛА з Полтавщини курсом на захід;
- БпЛА з Сумщини курсом Чернігівщину.
О 21:50 ПС повідомили про:
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину;
- Декілька груп БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину;
- Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;
- БпЛА на сході Київщини курсом на схід.
О 22:26 ПС повідомили про:
- Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину;
- Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;
- Група БпЛА з Київщини на Черкащину.
О 23:17 ПС повідомили про:
- БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс;
- БпЛА з Київщини на Черкащину;
- Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину;
- БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
Топ коментарі
+4 володимир омельянов
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+3 Юра Малко
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+2 alexandr shamov
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А зброя задіяна на Курщині особливо ніяк на Покровському напрямку не допомогла б, бо проблема система в керуванні на найвищому рівні в організації оборони.
А для цього є всі шанси.
Хто їх зупинить? ООН своїм занепокоєння?
Завдання *********у - ураження укриттів, піхоти та бронетехніки рашистів.
Відео застосування - знищення ворожого танка в Курській області - https://t.me/ssternenko/34832 тут .
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/13/7479458/ Силы обороны отминусовали еще 1300 военных РФ