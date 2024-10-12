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Новини Війна
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Окупанти запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Окупанти запустили по Україні ударні БпЛА

Ввечері суботи, 12 жовтня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сумська область - загроза ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:18.

"Ударні БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину", - згодом повідомили у ПС.

О 19:55 Повітряні сили повідомили про:

  • Ударні БпЛА з Сумщини курсом Чернігівщину;
  • Ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 20:42 ПС повідомили про ударні БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.

Також повідомлося про ударний БпЛА курсом на Броварський район Київщини.

О 21:11 ПС повідомляли про:

  • Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку;
  • БпЛА курсом на Бориспільський район Київщини;
  • Група БпЛА з Полтавщини курсом на захід;
  • БпЛА з Сумщини курсом Чернігівщину.

О 21:50 ПС повідомили про:

  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину;
  • Декілька груп БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину;
  • Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;
  • БпЛА на сході Київщини курсом на схід.

О 22:26 ПС повідомили про:

  • Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину;
  • Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;
  • Група БпЛА з Київщини на Черкащину.

О 23:17 ПС повідомили про:

  • БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс;
  • БпЛА з Київщини на Черкащину;
  • Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину;
  • БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

Читайте також: Росіяни запустили "шахеди" по Україні, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4288) Повітряні сили (2726) Шахед (1125)


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Топ коментарі
+4
Допоки не буде гідної відповіді по рашиським містам і так званим лднр ворог і далі буде тероризувати кожну ніч .
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12.10.2024 21:30
+3
Дойче фрау унд дойче хер цього не зрозуміти.
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12.10.2024 20:42
+2
Шо вам ответить? Дядя, вы - зебил... Нам вооружений дали с лихвой для глубокой защиты в течении год-полтора, чтобы изматывать до капитуляции кацапов, а дурко пустил все насмарку за пару месяцев в иоб нутом курске с тупыми мясными атаками.
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12.10.2024 21:34
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Друзі,ви звернули увагу,що вже скільки днів немає ударів України по Рашці? Нас все годують пожежею в Феодосії.....вже тиждень годують.
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12.10.2024 20:23 Відповісти
а що ти хочеш?
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12.10.2024 20:26 Відповісти
Дойче фрау унд дойче хер цього не зрозуміти.
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12.10.2024 20:42 Відповісти
у тебе відповідь у стили "тре щось ляпнуть, щоб не мовчки". не розумієш саме ти. і вас таких 73%
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13.10.2024 05:50 Відповісти
Шо вам ответить? Дядя, вы - зебил... Нам вооружений дали с лихвой для глубокой защиты в течении год-полтора, чтобы изматывать до капитуляции кацапов, а дурко пустил все насмарку за пару месяцев в иоб нутом курске с тупыми мясными атаками.
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12.10.2024 21:34 Відповісти
Від того що в Бахмут і Авдіївку підкидалися великі резерви - результату це не змінило. Якби в 2023 році поперли на Брянську, Курську та Білгородську області замість створення кладовища довкола Роботине, то Путін ще не маючи сьогоднішнії 700 тисяч, знатно би обісрався, і можна було б предметно обмінювати території.

А зброя задіяна на Курщині особливо ніяк на Покровському напрямку не допомогла б, бо проблема система в керуванні на найвищому рівні в організації оборони.
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13.10.2024 01:19 Відповісти
Тогда нафиг было канючить у Запада те "Леопарды", шобы тока на Курск их кидать?
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13.10.2024 06:49 Відповісти
Шоб горели хат
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13.10.2024 21:42 Відповісти
Де відповідь по кацапам!
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12.10.2024 20:44 Відповісти
В Одессе тока шо выла сирена и раздался еле уловимый на слух выбух.
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12.10.2024 21:12 Відповісти
Все, отбой.
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12.10.2024 21:35 Відповісти
Десь в області значить бахнуло.
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12.10.2024 22:09 Відповісти
Допоки не буде гідної відповіді по рашиським містам і так званим лднр ворог і далі буде тероризувати кожну ніч .
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12.10.2024 21:30 Відповісти
Доки буде існувати расія... і далі по тексту...
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12.10.2024 22:03 Відповісти
А тепер уявіть теж саме тільки підписаний між Росією і Україною мир.

А для цього є всі шанси.
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12.10.2024 22:11 Відповісти
Не бачу жодної причини не кошмарити українців Шахедами кожну ніч і кидати декілька ракет. Навіть якщо підпишуть росіяни мир.

Хто їх зупинить? ООН своїм занепокоєння?
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12.10.2024 22:14 Відповісти
Немає більше до чого прискіпатися?
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12.10.2024 23:38 Відповісти
Українська оборонна компанія United Military Solutions запустила в серію барражуючий ********* Stick M12, який здатний перебувати в повітрі більше години і летіти на відстань до 70 км.
Завдання *********у - ураження укриттів, піхоти та бронетехніки рашистів.
Відео застосування - знищення ворожого танка в Курській області - https://t.me/ssternenko/34832 тут .

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13.10.2024 01:18 Відповісти
Україні заборонено мати БПЛА зі стріловидною, як в Шахеда, формою крила?
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13.10.2024 04:06 Відповісти
А зачем нам то одоробло, если наши по максимуму - легко легоразборно-сборные, а значит их легко транспортировать.
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13.10.2024 06:47 Відповісти
07:40

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/13/7479458/ Силы обороны отминусовали еще 1300 военных РФ
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13.10.2024 08:20 Відповісти
 
 