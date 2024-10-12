Окупанти запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 12 жовтня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сумська область - загроза ударних БпЛА", - повідомили ПС о 19:18.

"Ударні БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та Чернігівщину", - згодом повідомили у ПС.

О 19:55 Повітряні сили повідомили про:

Ударні БпЛА з Сумщини курсом Чернігівщину;

Ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 20:42 ПС повідомили про ударні БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.

Також повідомлося про ударний БпЛА курсом на Броварський район Київщини.

О 21:11 ПС повідомляли про:

Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку;

БпЛА курсом на Бориспільський район Київщини;

Група БпЛА з Полтавщини курсом на захід;

БпЛА з Сумщини курсом Чернігівщину.

О 21:50 ПС повідомили про:

БпЛА з Сумщини на Полтавщину;

Декілька груп БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину;

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;

БпЛА на сході Київщини курсом на схід.

О 22:26 ПС повідомили про:

Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину;

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину;

Група БпЛА з Київщини на Черкащину.

О 23:17 ПС повідомили про:

БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс;

БпЛА з Київщини на Черкащину;

Декілька груп БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину;

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

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