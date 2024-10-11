Росіяни запустили "шахеди" по Україні, - Повітряні сили
Пізно ввечері, 11 жовтня, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Дніпропетровська область - рух в повітряному просторі БпЛА невизначеного типу", - повідомили Повітряні сили о 22:29.
Згодом ПС повідомили про:
- БпЛА в Дніпропетровській області! Курсом на північ та схід;
- БпЛА на півдні Миколаївщини. Курсом на північ;
- БпЛА на півночі Херсонщини. Курсом на захід.
Пізніше повідомлялося про БпЛА в Дніпрі.
Згодом ПС повідомили про:
- Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА;
- Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА;
- Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА;
- Всі БпЛА далі продовжують рух в повітряному просторі Дніпропетровщини та Миколаївщини.
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Alik Krass
показати весь коментар12.10.2024 08:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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