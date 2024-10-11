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Росіяни запустили "шахеди" по Україні, - Повітряні сили

окупанти атакують шахедами

Пізно ввечері, 11 жовтня, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Дніпропетровська область - рух в повітряному просторі БпЛА невизначеного типу", - повідомили Повітряні сили о 22:29.

Згодом ПС повідомили про:

  • БпЛА в Дніпропетровській області! Курсом на північ та схід;
  • БпЛА на півдні Миколаївщини. Курсом на північ;
  • БпЛА на півночі Херсонщини. Курсом на захід.

Пізніше повідомлялося про БпЛА в Дніпрі.

Згодом ПС повідомили про:

  • Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА;
  • Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА;
  • Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА;
  • Всі БпЛА далі продовжують рух в повітряному просторі Дніпропетровщини та Миколаївщини.

Читайте також: Україну атакують ворожі безпілотники: повітряна тривога оголошена у низці областей (оновлено)

Автор: 

Повітряні сили (2730) Шахед (1128)


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Скорее всего они уже производят не менее 50 шахедов в день. Тысячи работников и цех 40 тысяч квадратов, который хотят расширить до 100 тысяч. А реактивные шахеды как сбивать. Учитывая расстояния это больше проблема чем кабы https://www.currenttime.tv/a/uzhe-vovsyu-sobirayut-chto-izvestno-o-proizvodstve-dronov-shahed/32490123.html
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12.10.2024 08:28 Відповісти
 
 