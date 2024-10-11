Росіяни запустили "шахеди" по Україні, - Повітряні сили

Пізно ввечері, 11 жовтня, російські загарбники запустили по Україні ударні БпЛА "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Дніпропетровська область - рух в повітряному просторі БпЛА невизначеного типу", - повідомили Повітряні сили о 22:29.

Згодом ПС повідомили про:

БпЛА в Дніпропетровській області! Курсом на північ та схід;

БпЛА на півдні Миколаївщини. Курсом на північ;

БпЛА на півночі Херсонщини. Курсом на захід.

Пізніше повідомлялося про БпЛА в Дніпрі.

Згодом ПС повідомили про:

Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА;

Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА;

Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА;

Всі БпЛА далі продовжують рух в повітряному просторі Дніпропетровщини та Миколаївщини.

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