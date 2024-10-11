Россияне запустили "Шахеды" по Украине, - Воздушные силы

Поздно вечером, 11 октября, российские захватчики запустили по Украине ударные БпЛА "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Днепропетровская область - движение в воздушном пространстве БПЛА неопределенного типа", - сообщили Воздушные силы в 22:29.

Впоследствии ВС сообщили:

БпЛА в Днепропетровской области! Курсом на север и восток;

БпЛА на юге Николаевщины. Курс на север;

БпЛА на севере Херсонщины. Курс на запад.

Позже сообщалось о БпЛА в Днепре.

Впоследствии ПС сообщили о:

Кировоградская область - угроза применения ударных БпЛА;

Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА;

Сумская область - угроза применения ударных БпЛА;

Все БпЛА дальше продолжают движение в воздушном пространстве Днепропетровщины и Николаевщины.

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