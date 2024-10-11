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Новости Война
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Россияне запустили "Шахеды" по Украине, - Воздушные силы

окупанти атакують шахедами

Поздно вечером, 11 октября, российские захватчики запустили по Украине ударные БпЛА "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Днепропетровская область - движение в воздушном пространстве БПЛА неопределенного типа", - сообщили Воздушные силы в 22:29.

Впоследствии ВС сообщили:

  • БпЛА в Днепропетровской области! Курсом на север и восток;
  • БпЛА на юге Николаевщины. Курс на север;
  • БпЛА на севере Херсонщины. Курс на запад.

Позже сообщалось о БпЛА в Днепре.

Впоследствии ПС сообщили о:

  • Кировоградская область - угроза применения ударных БпЛА;
  • Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА;
  • Сумская область - угроза применения ударных БпЛА;
  • Все БпЛА дальше продолжают движение в воздушном пространстве Днепропетровщины и Николаевщины.

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Воздушные силы (2383) Шахед (1120)


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Скорее всего они уже производят не менее 50 шахедов в день. Тысячи работников и цех 40 тысяч квадратов, который хотят расширить до 100 тысяч. А реактивные шахеды как сбивать. Учитывая расстояния это больше проблема чем кабы https://www.currenttime.tv/a/uzhe-vovsyu-sobirayut-chto-izvestno-o-proizvodstve-dronov-shahed/32490123.html
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12.10.2024 08:28 Ответить
 
 