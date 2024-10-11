Россияне запустили "Шахеды" по Украине, - Воздушные силы
Поздно вечером, 11 октября, российские захватчики запустили по Украине ударные БпЛА "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Днепропетровская область - движение в воздушном пространстве БПЛА неопределенного типа", - сообщили Воздушные силы в 22:29.
Впоследствии ВС сообщили:
- БпЛА в Днепропетровской области! Курсом на север и восток;
- БпЛА на юге Николаевщины. Курс на север;
- БпЛА на севере Херсонщины. Курс на запад.
Позже сообщалось о БпЛА в Днепре.
Впоследствии ПС сообщили о:
- Кировоградская область - угроза применения ударных БпЛА;
- Харьковская область - угроза применения ударных БпЛА;
- Сумская область - угроза применения ударных БпЛА;
- Все БпЛА дальше продолжают движение в воздушном пространстве Днепропетровщины и Николаевщины.
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Alik Krass
показать весь комментарий12.10.2024 08:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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