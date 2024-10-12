Оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)
В субботу вечером, 12 октября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Сумская область - угроза ударных БпЛА", - сообщили ВС в 19:18.
"Ударные БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину", - впоследствии сообщили в ВС.
В 19:55 Воздушные силы сообщили:
- ударные БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину;
- ударный БпЛА на Полтавщине курсом на Миргород.
Обновлена информация о движении вражеских БПЛА
В 20:42 ВС сообщили об ударных БПЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.
Также сообщили об ударном БпЛА курсе на Броварской район Киевщины.
В 21:11 ПС сообщали:
- Несколько групп ударных БПЛА на Черниговщине двигаются в юго-западном направлении.
- БПЛА курсом на Бориспольский район Киевщины.
- Группа БПЛА из Полтавщины курсом на запад.
- БПЛА на Сумщине курсом Черниговщину.
В 21:50 ПС сообщили о:
- БПЛА из Сумщины на Полтавщину.
- Несколько групп БПЛА из Сумщины курсом на Черниговщину.
- Несколько групп БПЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
- БПЛА на востоке Киевской области курсом на восток.
В 22:26 ВС сообщили:
- Несколько групп БПЛА из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
- Несколько групп БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
- Группа БпЛА из Киевщины на Черкасщину.
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А зброя задіяна на Курщині особливо ніяк на Покровському напрямку не допомогла б, бо проблема система в керуванні на найвищому рівні в організації оборони.
А для цього є всі шанси.
Хто їх зупинить? ООН своїм занепокоєння?
Завдання *********у - ураження укриттів, піхоти та бронетехніки рашистів.
Відео застосування - знищення ворожого танка в Курській області - https://t.me/ssternenko/34832 тут .
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/13/7479458/ Силы обороны отминусовали еще 1300 военных РФ