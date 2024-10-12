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Новости Война
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Оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Окупанти запустили по Україні ударні БпЛА

В субботу вечером, 12 октября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская область - угроза ударных БпЛА", - сообщили ВС в 19:18.

"Ударные БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину", - впоследствии сообщили в ВС.

В 19:55 Воздушные силы сообщили:

  • ударные БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину;
  • ударный БпЛА на Полтавщине курсом на Миргород.

Обновлена ​​информация о движении вражеских БПЛА

В 20:42 ВС сообщили об ударных БПЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.

Также сообщили об ударном БпЛА курсе на Броварской район Киевщины.

В 21:11 ПС сообщали:

  • Несколько групп ударных БПЛА на Черниговщине двигаются в юго-западном направлении.
  • БПЛА курсом на Бориспольский район Киевщины.
  • Группа БПЛА из Полтавщины курсом на запад.
  • БПЛА на Сумщине курсом Черниговщину.

В 21:50 ПС сообщили о:

  • БПЛА из Сумщины на Полтавщину.
  • Несколько групп БПЛА из Сумщины курсом на Черниговщину.
  • Несколько групп БПЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
  • БПЛА на востоке Киевской области курсом на восток.

В 22:26 ВС сообщили:

  • Несколько групп БПЛА из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
  • Несколько групп БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
  • Группа БпЛА из Киевщины на Черкасщину.

Читайте также: Россияне планируют организовать подземное производство "шахедов" на ВОТ востока Украины, - ЦНС

Автор: 

беспилотник (3727) Воздушные силы (2390) Шахед (1124)


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Топ комментарии
+4
Допоки не буде гідної відповіді по рашиським містам і так званим лднр ворог і далі буде тероризувати кожну ніч .
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12.10.2024 21:30
+3
Дойче фрау унд дойче хер цього не зрозуміти.
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12.10.2024 20:42
+2
Шо вам ответить? Дядя, вы - зебил... Нам вооружений дали с лихвой для глубокой защиты в течении год-полтора, чтобы изматывать до капитуляции кацапов, а дурко пустил все насмарку за пару месяцев в иоб нутом курске с тупыми мясными атаками.
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12.10.2024 21:34
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Правила форума Совет форумчан
Друзі,ви звернули увагу,що вже скільки днів немає ударів України по Рашці? Нас все годують пожежею в Феодосії.....вже тиждень годують.
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12.10.2024 20:23 Ответить
а що ти хочеш?
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12.10.2024 20:26 Ответить
Дойче фрау унд дойче хер цього не зрозуміти.
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12.10.2024 20:42 Ответить
у тебе відповідь у стили "тре щось ляпнуть, щоб не мовчки". не розумієш саме ти. і вас таких 73%
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13.10.2024 05:50 Ответить
Шо вам ответить? Дядя, вы - зебил... Нам вооружений дали с лихвой для глубокой защиты в течении год-полтора, чтобы изматывать до капитуляции кацапов, а дурко пустил все насмарку за пару месяцев в иоб нутом курске с тупыми мясными атаками.
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12.10.2024 21:34 Ответить
Від того що в Бахмут і Авдіївку підкидалися великі резерви - результату це не змінило. Якби в 2023 році поперли на Брянську, Курську та Білгородську області замість створення кладовища довкола Роботине, то Путін ще не маючи сьогоднішнії 700 тисяч, знатно би обісрався, і можна було б предметно обмінювати території.

А зброя задіяна на Курщині особливо ніяк на Покровському напрямку не допомогла б, бо проблема система в керуванні на найвищому рівні в організації оборони.
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13.10.2024 01:19 Ответить
Тогда нафиг было канючить у Запада те "Леопарды", шобы тока на Курск их кидать?
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13.10.2024 06:49 Ответить
Шоб горели хат
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13.10.2024 21:42 Ответить
Де відповідь по кацапам!
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12.10.2024 20:44 Ответить
В Одессе тока шо выла сирена и раздался еле уловимый на слух выбух.
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12.10.2024 21:12 Ответить
Все, отбой.
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12.10.2024 21:35 Ответить
Десь в області значить бахнуло.
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12.10.2024 22:09 Ответить
Допоки не буде гідної відповіді по рашиським містам і так званим лднр ворог і далі буде тероризувати кожну ніч .
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12.10.2024 21:30 Ответить
Доки буде існувати расія... і далі по тексту...
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12.10.2024 22:03 Ответить
А тепер уявіть теж саме тільки підписаний між Росією і Україною мир.

А для цього є всі шанси.
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12.10.2024 22:11 Ответить
Не бачу жодної причини не кошмарити українців Шахедами кожну ніч і кидати декілька ракет. Навіть якщо підпишуть росіяни мир.

Хто їх зупинить? ООН своїм занепокоєння?
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12.10.2024 22:14 Ответить
Немає більше до чого прискіпатися?
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12.10.2024 23:38 Ответить
Українська оборонна компанія United Military Solutions запустила в серію барражуючий ********* Stick M12, який здатний перебувати в повітрі більше години і летіти на відстань до 70 км.
Завдання *********у - ураження укриттів, піхоти та бронетехніки рашистів.
Відео застосування - знищення ворожого танка в Курській області - https://t.me/ssternenko/34832 тут .

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13.10.2024 01:18 Ответить
Україні заборонено мати БПЛА зі стріловидною, як в Шахеда, формою крила?
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13.10.2024 04:06 Ответить
А зачем нам то одоробло, если наши по максимуму - легко легоразборно-сборные, а значит их легко транспортировать.
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13.10.2024 06:47 Ответить
07:40

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/13/7479458/ Силы обороны отминусовали еще 1300 военных РФ
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13.10.2024 08:20 Ответить
 
 