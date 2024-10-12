Оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

В субботу вечером, 12 октября, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская область - угроза ударных БпЛА", - сообщили ВС в 19:18.

"Ударные БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и Черниговщину", - впоследствии сообщили в ВС.

В 19:55 Воздушные силы сообщили:

ударные БпЛА с Сумщины курсом на Черниговщину;

ударный БпЛА на Полтавщине курсом на Миргород.

Обновлена ​​информация о движении вражеских БПЛА

В 20:42 ВС сообщили об ударных БПЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.

Также сообщили об ударном БпЛА курсе на Броварской район Киевщины.

В 21:11 ПС сообщали:

Несколько групп ударных БПЛА на Черниговщине двигаются в юго-западном направлении.

БПЛА курсом на Бориспольский район Киевщины.

Группа БПЛА из Полтавщины курсом на запад.

БПЛА на Сумщине курсом Черниговщину.

В 21:50 ПС сообщили о:

БПЛА из Сумщины на Полтавщину.

Несколько групп БПЛА из Сумщины курсом на Черниговщину.

Несколько групп БПЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.

БПЛА на востоке Киевской области курсом на восток.

В 22:26 ВС сообщили:

Несколько групп БПЛА из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.

Несколько групп БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

Группа БпЛА из Киевщины на Черкасщину.

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