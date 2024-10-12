Россияне планируют организовать подземное производство "шахедов" на ВОТ востока Украины, - ЦНС

Российские власти рассматривают возможность налаживания производства иранских дронов "шахед" на базе захваченных предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях востока Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

Отмечается, что производство дронов-камикадзе планируют вести под землей и привлечь к сборке студентов профессиональных училищ.

"По замыслу, производство на ВОТ, должно ускорить сроки поставки дронов к пусковым полигонам. В то же время хранить дроны планируют в городских застройках, фактически используя местное население как живой щит", - сообщают в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ВОТ востока Украины больницы отказываются обслуживать гражданских, - Центр нацсопротивления

Сейчас оккупационные администрации востока ищут окончательные места для сбора и размещения.

Ранее сообщалось, что режим Александра Лукашенко наращивает связи промышленности Беларуси с захваченными предприятиями на временно оккупированных территориях Украины.