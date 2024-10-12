Россияне планируют организовать подземное производство "шахедов" на ВОТ востока Украины, - ЦНС
Российские власти рассматривают возможность налаживания производства иранских дронов "шахед" на базе захваченных предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях востока Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.
Отмечается, что производство дронов-камикадзе планируют вести под землей и привлечь к сборке студентов профессиональных училищ.
"По замыслу, производство на ВОТ, должно ускорить сроки поставки дронов к пусковым полигонам. В то же время хранить дроны планируют в городских застройках, фактически используя местное население как живой щит", - сообщают в ЦНС.
Сейчас оккупационные администрации востока ищут окончательные места для сбора и размещения.
Ранее сообщалось, что режим Александра Лукашенко наращивает связи промышленности Беларуси с захваченными предприятиями на временно оккупированных территориях Украины.
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І підземний завод на ТОТ побудують - бо там багато промислових підземних приміщень.
А зелене владне, ні на що не здатне, барахло - "верховний говнокомандувач" Зеленський буде швендяти по світу, фоткати свою набридлу морду і створювати на папері химерні "плани перемоги", якими можна тільки підтертися.
Що нам вартує будинок побудувати - намалюємо і будемо жити.... - лозунг зелених нікчем.
Вони взагалі будуть будувати мережу підземних військових заводів, які хіба що протибункерними бомбами уразити можна.
Якби зелені покидьки щиро хотіли - все можна було би зробити в Україні - але товариш полковник з ФСБ не дозволяє.
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