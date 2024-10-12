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Новости
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Россияне планируют организовать подземное производство "шахедов" на ВОТ востока Украины, - ЦНС

Росіяни хочуть виробляти шахеди на окупованих територіях

Российские власти рассматривают возможность налаживания производства иранских дронов "шахед" на базе захваченных предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях востока Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

Отмечается, что производство дронов-камикадзе планируют вести под землей и привлечь к сборке студентов профессиональных училищ.

"По замыслу, производство на ВОТ, должно ускорить сроки поставки дронов к пусковым полигонам. В то же время хранить дроны планируют в городских застройках, фактически используя местное население как живой щит", - сообщают в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ВОТ востока Украины больницы отказываются обслуживать гражданских, - Центр нацсопротивления

Сейчас оккупационные администрации востока ищут окончательные места для сбора и размещения.

Ранее сообщалось, что режим Александра Лукашенко наращивает связи промышленности Беларуси с захваченными предприятиями на временно оккупированных территориях Украины.

Автор: 

производство (472) Центр национального сопротивления (573) Шахед (1120)


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Топ комментарии
+15
Як з кримським мостом. Усі хіхікали - а рашисти побудували - і це факт, як хто не верещить.

І підземний завод на ТОТ побудують - бо там багато промислових підземних приміщень.

А зелене владне, ні на що не здатне, барахло - "верховний говнокомандувач" Зеленський буде швендяти по світу, фоткати свою набридлу морду і створювати на папері химерні "плани перемоги", якими можна тільки підтертися.

Що нам вартує будинок побудувати - намалюємо і будемо жити.... - лозунг зелених нікчем.
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12.10.2024 09:32
+10
Ви можете фатально помилятися. Рашисти наберуть туди українських підлітків, жінок і немало чоловіків. Як набрали "мобіків" із Донбасу. Як тих же самих шахтарів, які прекрасно продовжували працювати в шахтах і після окупації. Про таке ще Шевченко писав - "за шмат гнилої ковбаси..."
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12.10.2024 09:44
+10
Рашистам не треба нічого будувати - купа підземних військових заводів, атомних установок і прочая існує ще з часів СРСР і на європейській частині рашки і в Сибіру, і на Донбасі. І, до речі, в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі такі об'єкти є. Будувалися під витримку ядерного удару.
Якби зелені покидьки щиро хотіли - все можна було би зробити в Україні - але товариш полковник з ФСБ не дозволяє.
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12.10.2024 10:22
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Правила форума Совет форумчан
Як з кримським мостом. Усі хіхікали - а рашисти побудували - і це факт, як хто не верещить.

І підземний завод на ТОТ побудують - бо там багато промислових підземних приміщень.

А зелене владне, ні на що не здатне, барахло - "верховний говнокомандувач" Зеленський буде швендяти по світу, фоткати свою набридлу морду і створювати на папері химерні "плани перемоги", якими можна тільки підтертися.

Що нам вартує будинок побудувати - намалюємо і будемо жити.... - лозунг зелених нікчем.
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12.10.2024 09:32 Ответить
не всі хіхікали, а лише ті, хто слухав і вірив експердам широкого профілю з різних телеканалів
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12.10.2024 09:36 Ответить
"Малюків" від початку під землею збирали, то що, русня тупіша?
Вони взагалі будуть будувати мережу підземних військових заводів, які хіба що протибункерними бомбами уразити можна.
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12.10.2024 10:07 Ответить
Рашистам не треба нічого будувати - купа підземних військових заводів, атомних установок і прочая існує ще з часів СРСР і на європейській частині рашки і в Сибіру, і на Донбасі. І, до речі, в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі такі об'єкти є. Будувалися під витримку ядерного удару.
Якби зелені покидьки щиро хотіли - все можна було би зробити в Україні - але товариш полковник з ФСБ не дозволяє.
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12.10.2024 10:22 Ответить
не кажучи вже про численні шахти і штольні, тіж Соледарівські та Бухматські чудово їми використовуються
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12.10.2024 14:11 Ответить
Глупство це - удар Атакамсом по виходу в всі залишаться у тій штольні
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12.10.2024 15:03 Ответить
Та був нещодавно потужний відос від гниди - замість 1 міліона дронів, буде 4 мілона дронів - і це при тому шо і одного мілона немає у віськах. Ви думаєте це отак просто - кожен день брехати - а виходить шо дуже просто - такий був вибор виборців у 19 році - українці хотіли бути оманутими - без оману нема сенсу життя.
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12.10.2024 15:43 Ответить
A нaвіщо? Вони ще мaбуть не читaли нaш "плaн перемоги", в якому все дуже потужно і вперше. Для нaс сьогодні головне "плaни перемоги" і турне по Європі, нaвіть зaіхaти до Пaпи Московського і розширювaти мaрaфон тa виділяти кошти для своїх друзів в ОПу. a виробництво рaкет, дронів, РЕБ - то щось нaвіть не другорядне, a третьорядне.
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12.10.2024 09:35 Ответить
ракетами і дронами най захід переймається, у зе тільки велике крадівництво на часі
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12.10.2024 09:54 Ответить
потім наберуть туди неосвічених молодих африканок. азіаток, латинок і буде їм щастя.
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12.10.2024 09:39 Ответить
Ви можете фатально помилятися. Рашисти наберуть туди українських підлітків, жінок і немало чоловіків. Як набрали "мобіків" із Донбасу. Як тих же самих шахтарів, які прекрасно продовжували працювати в шахтах і після окупації. Про таке ще Шевченко писав - "за шмат гнилої ковбаси..."
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12.10.2024 09:44 Ответить
Щоб заповнити гострий дефіцит робочої сили, Кремль обманом заманює молодих жінок із країн Африки, Азії та Латинської Америки на конструювання ударних безпілотників, обіцяючи їм нібито навчання або роботу в Європі.

Джерело:
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12.10.2024 09:46 Ответить
Значить збудують, а Зеля нехай і далі їблом торгує по Європах та Америках. Вибачте за матюки, але вже як є...
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12.10.2024 12:05 Ответить
В Україні теж немало підземних об'єктів часів совка. Але кому це треба. В Омані таке не прописували. Їм треба кращі бригади стерти в Курську, а решту сирок і так здасть потроху, бо 'не вміє' обрізати кліщі з флангу, це тіки рашисти вміють
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12.10.2024 15:20 Ответить
Можливо ми багато чого не знаємо
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12.10.2024 17:37 Ответить
 
 