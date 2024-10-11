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На ВОТ востока Украины больницы отказываются обслуживать гражданских, - Центр нацсопротивления

Лікарні на ТОТ не обслуговують цивільних

На временно оккупированных территориях на востоке Украины местные больницы отказывают гражданским в обслуживании, потому что медицинские учреждения заполнены ранеными российскими военными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Первоочередным для захваченных больниц, где работают преимущественно врачи из РФ, является обслуживать пушечное мясо российской армии. Поэтому местное население должно самостоятельно ехать в другие города и искать больницу, где их примут", - отмечают в Центре.

В то же время в ЦНС напоминают, что без паспорта РФ россияне в целом отказываются принимать украинцев, кроме случаев экстренной помощи.

"Таким образом враг не выполняет основное требование международного права к оккупантам - обеспечение жизнедеятельности региона, а также размещает военных в гражданских больницах", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне вывозят людей из ВОТ в отдаленные регионы РФ под видом эвакуации, - Центр нацсопротивления

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11.10.2024 02:09 Ответить
Все що кацапи брехали про німецьких фашистів виявилося правдою про них самих.
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11.10.2024 04:41 Ответить
а так і є. вони і зараз перекручують. як папужки розганяють роліки. де українці їх удєлали, так, що це русскіє українців удєдади, особливо, коли шевронів не видно.
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11.10.2024 08:53 Ответить
Лікарі, котрі лікують не цивільних українців, а військових окупантів--зрадники та пособники окупантів.
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11.10.2024 08:36 Ответить
В ціх лікарнях працюють українці?
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11.10.2024 09:55 Ответить
Ну ви же панімаєтє, работу найті сейчас тяжело..
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11.10.2024 10:03 Ответить
 
 