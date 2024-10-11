На ВОТ востока Украины больницы отказываются обслуживать гражданских, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях на востоке Украины местные больницы отказывают гражданским в обслуживании, потому что медицинские учреждения заполнены ранеными российскими военными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Первоочередным для захваченных больниц, где работают преимущественно врачи из РФ, является обслуживать пушечное мясо российской армии. Поэтому местное население должно самостоятельно ехать в другие города и искать больницу, где их примут", - отмечают в Центре.

В то же время в ЦНС напоминают, что без паспорта РФ россияне в целом отказываются принимать украинцев, кроме случаев экстренной помощи.

"Таким образом враг не выполняет основное требование международного права к оккупантам - обеспечение жизнедеятельности региона, а также размещает военных в гражданских больницах", - говорится в сообщении.

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