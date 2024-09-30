Россияне вывозят людей из ВОТ в отдаленные регионы РФ под видом эвакуации, - Центр нацсопротивления
Россияне переселяют украинцев с временно оккупированных территорий в отдаленные регионы РФ под видом эвакуации.
Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
По информации ЦНС, более 23 тысяч украинских граждан российские оккупанты удерживают в пунктах временного размещения в разных регионах РФ. Из них 6127 - это дети. В основном украинцы люди были вывезены в отдаленные регионы под предлогом "эвакуации".
"На самом деле о безопасности и комфорте россияне совершенно не заботились. Главная цель оккупантов - как можно больше украинцев ассимилировать в российское общество, использовать как дешевую, но надежную рабочую силу", - отмечают в Центре.
Кроме того, Кремль планирует в ближайшее время увеличить количество таких пунктов временного размещения с 314-ти до более 400. Для этого заложена соответствующая сумма в "федеральном" бюджете страны-террориста.
"Вопиющим преступлением путинского режима на временно оккупированных территориях Украины является вывоз в Россию украинских детей. Один из многих примеров - уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова вместе с оккупационными властями вывезли в Пензу четырех воспитанников Олешковского дома-интерната для детей с особенностями развития, расположенного в Херсонской области", - подчеркивают в Центре нацсопротивления.
В ЦНС напоминают, что международное право запрещает перемещение людей с оккупированных территорий, независимо от их возраста или состояния здоровья. Принудительное перемещение гражданских без веских причин может считаться военным преступлением, а в отдельных случаях - преступлением против человечности.
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А я казав "русскогаварящім" в 2012 що "бережіться бо таке станеться знову" "та что ті мі же братья"...ну ну
примусово чи добровільно? українці, за паспортом, чи українці в серці?
і щось мені підказує, що добровільно, навіть дуже дуже добровільно. і це, нащадки завезених кацапів, уїжджають до своїх коренів.
Тепер виїдуть в прекрасний клімат зауралля, а якщо не влаштує, там недалеко тайга і тундра, велкам