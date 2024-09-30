Россияне вывозят людей из ВОТ в отдаленные регионы РФ под видом эвакуации, - Центр нацсопротивления

Россияне переселяют украинцев с временно оккупированных территорий в отдаленные регионы РФ под видом эвакуации.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По информации ЦНС, более 23 тысяч украинских граждан российские оккупанты удерживают в пунктах временного размещения в разных регионах РФ. Из них 6127 - это дети. В основном украинцы люди были вывезены в отдаленные регионы под предлогом "эвакуации".

"На самом деле о безопасности и комфорте россияне совершенно не заботились. Главная цель оккупантов - как можно больше украинцев ассимилировать в российское общество, использовать как дешевую, но надежную рабочую силу", - отмечают в Центре.

Кроме того, Кремль планирует в ближайшее время увеличить количество таких пунктов временного размещения с 314-ти до более 400. Для этого заложена соответствующая сумма в "федеральном" бюджете страны-террориста.

Смотрите: Рашисты усилили "меры безопасности" в оккупированном Мариуполе, требуют показать паспорта РФ. ВИДЕО

"Вопиющим преступлением путинского режима на временно оккупированных территориях Украины является вывоз в Россию украинских детей. Один из многих примеров - уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова вместе с оккупационными властями вывезли в Пензу четырех воспитанников Олешковского дома-интерната для детей с особенностями развития, расположенного в Херсонской области", - подчеркивают в Центре нацсопротивления.

В ЦНС напоминают, что международное право запрещает перемещение людей с оккупированных территорий, независимо от их возраста или состояния здоровья. Принудительное перемещение гражданских без веских причин может считаться военным преступлением, а в отдельных случаях - преступлением против человечности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года 7 тысяч человек подписали контракт с российской армией, - ЦНС