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Россияне вывозят людей из ВОТ в отдаленные регионы РФ под видом эвакуации, - Центр нацсопротивления

Окупанти вивозять населення ТОТ у РФ

Россияне переселяют украинцев с временно оккупированных территорий в отдаленные регионы РФ под видом эвакуации.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По информации ЦНС, более 23 тысяч украинских граждан российские оккупанты удерживают в пунктах временного размещения в разных регионах РФ. Из них 6127 - это дети. В основном украинцы люди были вывезены в отдаленные регионы под предлогом "эвакуации".

"На самом деле о безопасности и комфорте россияне совершенно не заботились. Главная цель оккупантов - как можно больше украинцев ассимилировать в российское общество, использовать как дешевую, но надежную рабочую силу", - отмечают в Центре.

Кроме того, Кремль планирует в ближайшее время увеличить количество таких пунктов временного размещения с 314-ти до более 400. Для этого заложена соответствующая сумма в "федеральном" бюджете страны-террориста.

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"Вопиющим преступлением путинского режима на временно оккупированных территориях Украины является вывоз в Россию украинских детей. Один из многих примеров - уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова вместе с оккупационными властями вывезли в Пензу четырех воспитанников Олешковского дома-интерната для детей с особенностями развития, расположенного в Херсонской области", - подчеркивают в Центре нацсопротивления.

В ЦНС напоминают, что международное право запрещает перемещение людей с оккупированных территорий, независимо от их возраста или состояния здоровья. Принудительное перемещение гражданских без веских причин может считаться военным преступлением, а в отдельных случаях - преступлением против человечности.

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Автор: 

оккупация (10167) эвакуация (2082) Центр национального сопротивления (570)


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Отакий план в кацапів,знищити або витиснути непокірних їм,потім більшість переселити на болота,на їхнє місце,в прекрасний клімат і на все готове привезти всіляку гидоту з мордору.Дати їм все над чим трудились українці.І все,бінго,оці виродки все що хоч зроблять для них,тому що кто был никем,тот станет всем.....
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30.09.2024 02:38 Ответить
таке вже було
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30.09.2024 06:42 Ответить
КЛАСИКА.
Рузкіе не міняються

- пропаганда

- крадіжки всього і вся включаючи культуру і історію

- депортації

- згвалтування

- вбивства

А я казав "русскогаварящім" в 2012 що "бережіться бо таке станеться знову" "та что ті мі же братья"...ну ну
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30.09.2024 02:45 Ответить
Так кацапня робила завжди під виглядом створення "єдіной нациі--савєцкій нарот". Виселення народів з рідних земель--типова стратегія кремлівської гебні; згадайте калмиків, киримли тощо.
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30.09.2024 07:38 Ответить
Росіяни переселяють українців з тимчасово окупованих територій у віддалені регіони РФ під виглядом евакуації.

примусово чи добровільно? українці, за паспортом, чи українці в серці?
і щось мені підказує, що добровільно, навіть дуже дуже добровільно. і це, нащадки завезених кацапів, уїжджають до своїх коренів.
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30.09.2024 08:25 Ответить
Ну а чо? 85% виборців на ТОТ голосували за ЗЕ, може вони так хотіли?
Тепер виїдуть в прекрасний клімат зауралля, а якщо не влаштує, там недалеко тайга і тундра, велкам
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30.09.2024 08:30 Ответить
Наскількі я пам"ятаю, за зелю проголосувала вся Україна, окрім однієї області.
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30.09.2024 09:33 Ответить
 
 