С начала года 7 тысяч человек подписали контракт с российской армией, - ЦНС
Российские оккупанты активно поддерживают темпы привлечения местных жителей временно оккупированных территорий востока и юга Украины в ряды российско-оккупационных войск.
Об этом информирует Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, с начала 2024 года около 7 тысяч жителей оккупированных территорий подписали контракт с оккупационными войсками.
В свою очередь российские захватчики намерены увеличивать показатели по мобилизации местного населения.
"Основной и единственной причиной вовлеченности населения ВОТ в ряды вооруженных сил РФ является высокий уровень безработицы и сложное материальное положение. На втором месте это обусловлено агрессивной дезинформационной кампанией России против Украины", - пояснили в ЦНС.
В Сопротивлении добавили, что в контексте этого российская сторона постоянно пытается "подкупить" местное население относительно подписания контрактов с министерством обороны РФ, взамен захватчики обещают право на получение земельных участков от органов оккупационной "власти".
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кінчати їх прямо в дальньому окопчику! 👿
("Признание" а. с. пушкин)
срускій ген мають, зайву хромосому
раша вчиться, нажаль мої оХфіцери - ні ...
тот з 2014, чи тот з 2022?
про дебільних донбасяо, та крисчан, нема питань.
а, от нахера туди приплітати херсонщину та запоріжжя?
типу, там всі підари, можна віддати кацапам, згідно мирного плану від зе!лідора? саме так, як і пропонує крємлєчмоль?
Пенсии поступают на карты Ощада (для предателей из ОРДЛО) и Привата и Ощада для остальных пенсионеров. Российские банкоматы наши карты не обслуживают. Вы думаете пенсионные выплаты не получают?
Ну, как на оккупированных территориях конвертируют виртуальные украинские выплаты на реальные российские рубли?
Їх навіть тут в коментах хватає...
Яким чином можна фідфільтрувати цих ждунів від залишків проукраїнського населення і депортувати усих з їх виводками на істарічєскую родіну? От як це, дідько, зробити?
Я не хочу віддавати українські землі раші, але також не хочу жити в одній країні з оцим бидлом!
Во-первых, это их малая родина подверглась атаке - вся остальная Украина, разумеется, тоже помогает солдатами, потому что мы - единая страна. Но солдат всегда лучше дерётся, когда речь идёт не только о его стране, но его городе / селе + он лучше знает регион.
Во-вторых, в случае временной неудачи (отступление, оккупация) мы таким образом лишаем мобилизационного ресурса врага, которому начхать на Женевские конвенции, запрещающие мобилизацию населения оккупированных территорий.
Так что Харьковская область, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская - всех под ружьё в украинскую армию надо было поставить с первых дней войны. А женщин, детей и стариков всех до единого в эвакуацию. А города оставлять только тогда, когда они как Бахмут или Волноваха стёрты наступающими оккупантами с лица земли. В противном случае, когда оставляются города полностью или частино целыми, то у оккупанта приз - есть что грабить , есть кого мобилизировать, детей вывозят и перепрошивают им мозги потом, чтобы те подросли и тоже против нас воевали. Надо оккупанту исключительно выжженую землю оставлять, чтобы ему невыгодно было захватывать. А то читаешь - зерна вывезли в этом году с оккупированных территрий на 1 миллиард долларов !!! И потом за эти же деньги с нами воюют. Кто его, ****, сеял, кто на врага работает ? А если уже посеяли, почему не сожгли посевы в диверсиях ?
НУ ТАК ЗЕЛЕНОМУ КЛОУНУ ПОХ ЯК ТАМ В ОКУПАЦІЇ ЛЮДИ ЖИВУТЬ,
ПОХ НА ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ, ПОХ НА ОПОВІЩЕННЯ МІСЦЕВИХ В
ОКУПАЦІЇ ПРО ТЕ КОЛИ ЇХ ЗВІЛЬНЯТЬ.
Просто Зе ворог України, йому головне це свій рейтинг, а не Україна.