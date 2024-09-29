С начала года 7 тысяч человек подписали контракт с российской армией, - ЦНС

Российские оккупанты активно поддерживают темпы привлечения местных жителей временно оккупированных территорий востока и юга Украины в ряды российско-оккупационных войск.

Об этом информирует Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с начала 2024 года около 7 тысяч жителей оккупированных территорий подписали контракт с оккупационными войсками.

В свою очередь российские захватчики намерены увеличивать показатели по мобилизации местного населения.

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"Основной и единственной причиной вовлеченности населения ВОТ в ряды вооруженных сил РФ является высокий уровень безработицы и сложное материальное положение. На втором месте это обусловлено агрессивной дезинформационной кампанией России против Украины", - пояснили в ЦНС.

В Сопротивлении добавили, что в контексте этого российская сторона постоянно пытается "подкупить" местное население относительно подписания контрактов с министерством обороны РФ, взамен захватчики обещают право на получение земельных участков от органов оккупационной "власти".

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