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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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С начала года 7 тысяч человек подписали контракт с российской армией, - ЦНС

Ворог проводить мобілізацію місцевого населення на ТОТ

Российские оккупанты активно поддерживают темпы привлечения местных жителей временно оккупированных территорий востока и юга Украины в ряды российско-оккупационных войск.

Об этом информирует Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с начала 2024 года около 7 тысяч жителей оккупированных территорий подписали контракт с оккупационными войсками.

В свою очередь российские захватчики намерены увеличивать показатели по мобилизации местного населения.

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"Основной и единственной причиной вовлеченности населения ВОТ в ряды вооруженных сил РФ является высокий уровень безработицы и сложное материальное положение. На втором месте это обусловлено агрессивной дезинформационной кампанией России против Украины", - пояснили в ЦНС.

В Сопротивлении добавили, что в контексте этого российская сторона постоянно пытается "подкупить" местное население относительно подписания контрактов с министерством обороны РФ, взамен захватчики обещают право на получение земельных участков от органов оккупационной "власти".

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Автор: 

армия РФ (19375) оккупация (10167) мобилизация (2781) Центр национального сопротивления (570)


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Топ комментарии
+46
вони інвазивний вид на тих землях , московія 90 років тому заснлила їми крим і донбас а українців зморила голодом і вивезла у сибір
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29.09.2024 13:39
+37
Яке накуй безробіття?(((Вони завжди ненавиділи Україну((((
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29.09.2024 13:37
+30
Вони руцкі за походженням та менталітетом.
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29.09.2024 13:42
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Яке накуй безробіття?(((Вони завжди ненавиділи Україну((((
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29.09.2024 13:37 Ответить
вони інвазивний вид на тих землях , московія 90 років тому заснлила їми крим і донбас а українців зморила голодом і вивезла у сибір
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29.09.2024 13:39 Ответить
Вони руцкі за походженням та менталітетом.
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29.09.2024 13:42 Ответить
курв-колаборантів в полон НЕ брати!

кінчати їх прямо в дальньому окопчику! 👿
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29.09.2024 15:52 Ответить
Хахли ще гірші від кацапів.
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29.09.2024 13:39 Ответить
ти - кацапохахол!
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29.09.2024 13:45 Ответить
він навіть гірше - трампіст греко-католик!
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29.09.2024 14:23 Ответить
маланці гірші за всіх
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29.09.2024 13:46 Ответить
То виключно кацапи. Тому, що кацап це не національність, а стан розуму в біологічному тілі.
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29.09.2024 13:47 Ответить
то не хохли, то місцева завезена кацапня
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29.09.2024 14:47 Ответить
Все вірно є українці а є шолупонь хохли які гірше кацапів продажні тварюки не хотіли за Україну підуть на корм хробакам за путлера
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29.09.2024 22:51 Ответить
Як вони іх швидко охмурили!
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29.09.2024 13:46 Ответить
" ... Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! ... "
("Признание" а. с. пушкин)
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29.09.2024 14:14 Ответить
Тварі! Мразота!!!
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29.09.2024 13:49 Ответить
стокгольмский синдром.... но если контракт-то ****** конечно... на это и расчитывали, детей не устроить, жену не устроить, зуб не вырвать(((
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29.09.2024 13:49 Ответить
та вони від народження кончені
срускій ген мають, зайву хромосому
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29.09.2024 14:17 Ответить
не важно..таких до Киева 80%
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29.09.2024 14:48 Ответить
Спасибо разминирователям Чонгара,6 миллионов отдали под оккупацию.
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29.09.2024 13:50 Ответить
Так скажи большое спасибо , ЛИЧНО порношуту ЗЕЛЕНСКОМУ, а не каким - там «разминирователям» ! До сіх пір БЗДЯТЬ сказати , що ЗЕЛЕНСЬКИЙ *********** ПРИХВОСТЕНЬ ПЕРЕВЕРТЕНЬ, якого обрали « КАМІКАДЗЄ» населення дегенератів
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29.09.2024 14:10 Ответить
С вами не согласен,туманоголовым простачком крутят помощники сивковича и тедеева,а на выборах альтернативой ему был нагловатый воришка обнимавший путина и обещавший ему менять конституцию Украины под московитские требования.
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29.09.2024 15:23 Ответить
Ось відповідь тим хто журиться що на окупованих територіях громадяни України які потребують піклування батьківщини. Згідно міжнародного права та звичаїв ведення війни вся відповідальність за населення окупованих територій несе країна-окупант. По той бік лінії фронту є всі можливості виїхати через Прибалтика в Україну або ЄС. До 'С валом привалило ватагів з ТОТ, ФРН заповнена руськомовними з укрпаспортам котрі ненавидять Україну
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29.09.2024 13:52 Ответить
Країни Балтії, тільки кацапи кажуть прибалтика.
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29.09.2024 14:45 Ответить
З таким командуванням як у мене багато солдат тікають у СЗЧ, а якщо раша придумає пільги - то можливі випадки добровільної сдачі в полон...
раша вчиться, нажаль мої оХфіцери - ні ...
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29.09.2024 13:52 Ответить
То лі дєло в расєйской арміі - камандіри просто заглядєньє..
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29.09.2024 14:25 Ответить
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29.09.2024 14:29 Ответить
У них там варення, пєчєньки... класика...

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29.09.2024 15:38 Ответить
Пристрель по тихому дизертира а краще хлопцям віддай навчать син розповідав як з таких героїв роблять щоб сім,ю не карали і командира не підставить
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29.09.2024 22:57 Ответить
вимагаю уточнення!
тот з 2014, чи тот з 2022?
про дебільних донбасяо, та крисчан, нема питань.
а, от нахера туди приплітати херсонщину та запоріжжя?
типу, там всі підари, можна віддати кацапам, згідно мирного плану від зе!лідора? саме так, як і пропонує крємлєчмоль?
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29.09.2024 13:53 Ответить
Мене найбільше ще вкурвлює,коли ,так звані наші представники влади,згадують термін "там наші громадяни",й ще щось пояснюють про причини "життя в окупації та виживання"(Так колись казали всі ті ,знову українські політики,котрі повтікали в рашку і зараз на ютьюбах та програмамах москалів нагло розповідають про те,що вони зичать добра українцям і смерті України((((((
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29.09.2024 13:55 Ответить
Іуди
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29.09.2024 14:00 Ответить
Давайте будемо чесні - виродки є і серед нас та інших народів. Тут навпаки - за 9 місяців на окупованих територіях знайшли лише 7тис. таких, на фоні кількості росіян, що бажають заробляти вбивствами українців, це капля в морі, котра скоріше доводить, що наша нація набагато цивілізованіше їхньої.
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29.09.2024 14:03 Ответить
Але така сама тупа і зазомбована ! Повірили ГОЛОБОРОДЬКО-порношуту , який відпрацьовував ФСБ, обожнював педофіла ****** бачив « мир🩸» в беньках вурдалака , був повьязан з каламойшею в брудних грабіжках ……
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29.09.2024 14:17 Ответить
надто оптимістично для песимістичного скептика бо у кожного з них є оточення із таких самих *********.
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29.09.2024 14:52 Ответить
А хто в курсі, як і які (чиї) вони пенсії отримують?
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29.09.2024 14:05 Ответить
А логически домыслить?
Пенсии поступают на карты Ощада (для предателей из ОРДЛО) и Привата и Ощада для остальных пенсионеров. Российские банкоматы наши карты не обслуживают. Вы думаете пенсионные выплаты не получают?
Ну, как на оккупированных территориях конвертируют виртуальные украинские выплаты на реальные российские рубли?
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29.09.2024 14:50 Ответить
От РФ
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29.09.2024 15:00 Ответить
Взагалі то ТОТ це і лугандонія з Кримом. Так шо 7 тисяч какаяразніц знайти було неважко.
Їх навіть тут в коментах хватає...
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29.09.2024 14:22 Ответить
Ждуни знайшли можливість проявитися
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29.09.2024 14:24 Ответить
ждуни *****
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29.09.2024 14:28 Ответить
Ось цю погань треба не брати в полоть а знищувати ,знають ці виродки куди йшли.
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29.09.2024 14:43 Ответить
Полорогі,парнокопитні,козли.
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29.09.2024 14:46 Ответить
стільки негативу про виборців яникОвоща, рудого гудка та інших Зебіленських, але ж вони не винні, що народились конченими виблюдками із звихненими щелепами із котрими так толерантно поводили себе біндерівці.
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29.09.2024 14:50 Ответить
...якщо відверто, то з осторогою думав (і радий, що то не так), що буде більше (це ж за майже рік мобілізації, без трьох місяців)... взагалі-то чомусь щиро вважав, що херсонщина-запоріжжя буде "тупо різати" кацапів на своїй землі, трохи знайомий з "природою Півдня України".. але у степу, та ще й щоб непомітно, це звісно - дуже важко... багато історій, певно, дізнаємося згодом, після звільнення територій, які дермові зеленські не поспішають звільняти, бо відповідати за "розміновані Чонгари" владі мародерів зеленських-верещучок аж ніяк не хочеться....
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29.09.2024 15:06 Ответить
Скільки того кацапського бидла ще є. Жах...
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29.09.2024 15:27 Ответить
Тобто, вони йдуть гроші заробляти? Я думала, їх примусом кидають у м'ясні штурми, а воно он що... та ще й дезінформація, а мозок вмикати не пробували?

Яким чином можна фідфільтрувати цих ждунів від залишків проукраїнського населення і депортувати усих з їх виводками на істарічєскую родіну? От як це, дідько, зробити?

Я не хочу віддавати українські землі раші, але також не хочу жити в одній країні з оцим бидлом!
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29.09.2024 16:00 Ответить
яничари
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29.09.2024 16:55 Ответить
Тільки свинособачі самиці могли народити таких уйопків. А ті, хто вважає цих істот невинними - сам здохне від їхньої кулі.
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29.09.2024 17:35 Ответить
Потому что при наступлении русских в областях, которые подвергаются нападению, мобилизация мужчин в украинскую армию должна составлять 100% - всех, без льгот.

Во-первых, это их малая родина подверглась атаке - вся остальная Украина, разумеется, тоже помогает солдатами, потому что мы - единая страна. Но солдат всегда лучше дерётся, когда речь идёт не только о его стране, но его городе / селе + он лучше знает регион.

Во-вторых, в случае временной неудачи (отступление, оккупация) мы таким образом лишаем мобилизационного ресурса врага, которому начхать на Женевские конвенции, запрещающие мобилизацию населения оккупированных территорий.

Так что Харьковская область, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская - всех под ружьё в украинскую армию надо было поставить с первых дней войны. А женщин, детей и стариков всех до единого в эвакуацию. А города оставлять только тогда, когда они как Бахмут или Волноваха стёрты наступающими оккупантами с лица земли. В противном случае, когда оставляются города полностью или частино целыми, то у оккупанта приз - есть что грабить , есть кого мобилизировать, детей вывозят и перепрошивают им мозги потом, чтобы те подросли и тоже против нас воевали. Надо оккупанту исключительно выжженую землю оставлять, чтобы ему невыгодно было захватывать. А то читаешь - зерна вывезли в этом году с оккупированных территрий на 1 миллиард долларов !!! И потом за эти же деньги с нами воюют. Кто его, ****, сеял, кто на врага работает ? А если уже посеяли, почему не сожгли посевы в диверсиях ?
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29.09.2024 20:57 Ответить
З початку року 7 тисяч жителів ТОТ підписали контракт із російською армією, - ЦНС Джерело:

НУ ТАК ЗЕЛЕНОМУ КЛОУНУ ПОХ ЯК ТАМ В ОКУПАЦІЇ ЛЮДИ ЖИВУТЬ,
ПОХ НА ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ, ПОХ НА ОПОВІЩЕННЯ МІСЦЕВИХ В
ОКУПАЦІЇ ПРО ТЕ КОЛИ ЇХ ЗВІЛЬНЯТЬ.
Просто Зе ворог України, йому головне це свій рейтинг, а не Україна.
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29.09.2024 21:39 Ответить
Усі люди різні. Є патріоти, а є і не повною мірою патріоти, і хитливі і нестійкі.
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01.10.2024 22:22 Ответить
 
 