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Рашисты усилили "меры безопасности" в оккупированном Мариуполе, требуют показать паспорта РФ. ВИДЕО

Российские оккупанты после недавних ударов по Мариупольскому району усилили "меры безопасности".

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупационная полиция вместе с фсб и военной комендатурой устроили настоящую "зачистку" на Белосарайской косе.

Псевдоправоохранители заявили, что это часть комплекса мер "по знакомству с населением". Вот правда такое "знакомство" проходит под дулом автомата, а у жителей требовали показать российские паспорта", - говорится в сообщении.

Однако, отметили в мэрии, таким образом оккупанты ищут проукраински настроенных жителей и запугивают гражданских.

Напомним, 24 сентября 2024 года во временно оккупированном Мариуполе раздавались взрывы.

Смотрите: Самый большой парк оккупированного Мариуполя охватил пожар. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Мариуполь (5717) оккупация (10166)


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Почему по етих окупантах не прилетает от Украины? окупантды должны чуствовать себя окупантами а не хозяевами нашей земли и наших людей
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26.09.2024 12:17 Ответить
Аі ніхто не перечить і не кидається бо знають що буде в кращому випалку тюрма а то просо пристрелять і все а у нас на військових кидаються б,ють поліцію посилають бо знають що адвокати правозахисиники журналюги громадянські організації вереск піднімуть аж до європейського суду з прав людини
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26.09.2024 12:19 Ответить
багато підняли вереску про бусифікаторів які відловлююь
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26.09.2024 13:44 Ответить
 
 