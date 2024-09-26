Рашисты усилили "меры безопасности" в оккупированном Мариуполе, требуют показать паспорта РФ. ВИДЕО

Российские оккупанты после недавних ударов по Мариупольскому району усилили "меры безопасности".

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупационная полиция вместе с фсб и военной комендатурой устроили настоящую "зачистку" на Белосарайской косе.

Псевдоправоохранители заявили, что это часть комплекса мер "по знакомству с населением". Вот правда такое "знакомство" проходит под дулом автомата, а у жителей требовали показать российские паспорта", - говорится в сообщении.

Однако, отметили в мэрии, таким образом оккупанты ищут проукраински настроенных жителей и запугивают гражданских.

Напомним, 24 сентября 2024 года во временно оккупированном Мариуполе раздавались взрывы.

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