Рашисти посилили "безпекові заходи" в окупованому Маріуполі, вимагають показати паспорти РФ. ВIДЕО
Російські окупанти після нещодавніх ударів по Маріупольському району посилили "безпекові заходи".
Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупаційна поліція разом з фсб та військовою комендатурою влаштували справжню "зачистку" на Білосарайській косі.
Псевдоправоохоронці заявили, що це частина комплексу заходів "із знайомства з населенням". Ось правда таке "знайомство" проходить під дулом автомата, а у жителів вимагали показати російські паспорти", - йдеться в повідомленні.
Проте, зазначили в мерії, таким чином окупанти шукають проукраїнськи налаштованих жителів та залякують цивільних.
Нагадаємо, 24 вересня 2024 року у тимчасово окупованому Маріуполі лунали вибухи.
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ALEX SUROVV #593022
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Sergej #591263
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Diesel_Sasha
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