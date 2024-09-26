Рашисти посилили "безпекові заходи" в окупованому Маріуполі, вимагають показати паспорти РФ. ВIДЕО

Російські окупанти після нещодавніх ударів по Маріупольському району посилили "безпекові заходи".

Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційна поліція разом з фсб та військовою комендатурою влаштували справжню "зачистку" на Білосарайській косі.

Псевдоправоохоронці заявили, що це частина комплексу заходів "із знайомства з населенням". Ось правда таке "знайомство" проходить під дулом автомата, а у жителів вимагали показати російські паспорти", - йдеться в повідомленні.

Проте, зазначили в мерії, таким чином окупанти шукають проукраїнськи налаштованих жителів та залякують цивільних.

Нагадаємо, 24 вересня 2024 року у тимчасово окупованому Маріуполі лунали вибухи.

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